Svratečtí obnovili díla malíře Jelínka na kamenech v přírodě, pomohly i děti

František „Cína“ Jelínek Narodil se roku 1882 v Praze-Karlíně do rodiny hostinského. Studoval Akademii výtvarných umění, a to u profesorů Rudolfa von Ottenfelda a Vojtěcha Hynaise.

Byl malířem krajinářem, přičemž jeho uměleckými vzory byli například František Kaván, Antonín Slavíček nebo Ota Bubeníček.

Svá díla, vesměs v duchu romantického realismu, maloval rád přímo v přírodě. Ztvárňoval hlavně české horské krajiny, a to v jejich zimní i letní podobě.

Byl nadšeným sportovcem – sokolem, cyklistou a lyžařem; na Svratecku patřil také k velkým propagátorům lyžování.

Postavil si chatu v malebné obci Křižánky na Novoměstsku. Tam trávil s rodinou celé léto. Jezdil ale často i po okolí, včetně zmiňované Svratky.

A jak vznikla jeho přezdívka „Cína“, kterou má ve jméně? Chtěl se odlišit od mladšího kolegy – studenta akademie, který byl také František Jelínek. A tak si převzal z německé verze svého křestního jména Franzina poslední dvě slabiky ve fonetické podobě – zina, tedy cína. Mezi přáteli se mu potom říkalo „Cíno“.

Zemřel 3. února 1961 v Praze.