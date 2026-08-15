Možná to bude znít trochu přehnaně, ale Davidu Pulkrábkovi ze Žďáru nad Sázavou kdysi judo zachránilo život. Rodiče ho na něj přihlásili proto, aby se uměl bránit. Coby malý neduživý kluk s okluzorem na oku se totiž stal na prvním stupni základní školy velmi brzy terčem šikany...
Později se ze strachu přidal na stranu „raubířů“, kteří nejenže dávali zabrat mladším a slabším, ale navíc i kradli. A když se chystali na vloupání - David musel zrovna na judistický trénink, čímž se vyhnul skutečně velkým problémům.
Se sportem jsem procestoval značný kus světa a zažil jsem, jak lidé v daných zemích žijí a fungují, ale v Ugandě byl neskutečný kontrast.