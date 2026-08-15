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V Ugandě jako misionáři juda. Děti na nás sahaly, říká exreprezentant Pulkrábek

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  15:00

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David Pulkrábek zavítal v květnu 2026 do Ugandy, kam přivezl nejen kimona a soupravy, ale místním také předvedl něco ze svého judistického umění. | foto: archiv Davida Pulkrábka

Bývalý český reprezentant v judu David Pulkrábek se letos v květnu vypravil do Ugandy. Společně s kamarádem Jankem Novákem tam vezli náklad kimon a sportovních souprav. Místní děti i policisty se snažili nadchnout pro judo.

Možná to bude znít trochu přehnaně, ale Davidu Pulkrábkovi ze Žďáru nad Sázavou kdysi judo zachránilo život. Rodiče ho na něj přihlásili proto, aby se uměl bránit. Coby malý neduživý kluk s okluzorem na oku se totiž stal na prvním stupni základní školy velmi brzy terčem šikany...

Později se ze strachu přidal na stranu „raubířů“, kteří nejenže dávali zabrat mladším a slabším, ale navíc i kradli. A když se chystali na vloupání - David musel zrovna na judistický trénink, čímž se vyhnul skutečně velkým problémům.

Se sportem jsem procestoval značný kus světa a zažil jsem, jak lidé v daných zemích žijí a fungují, ale v Ugandě byl neskutečný kontrast.

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