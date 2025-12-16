Ten byl mladší o pět let a bydlel v domě jen kousek od Kubíčkových. Chodili do stejné základní školy.
Josef Kubíček měl menší role i v řadě oblíbených českých filmů, třeba v pohádkách Princ Bajaja a Lotrando a Zubejda. Diváci ho znají i z komedií Což takhle dát si špenát, Brácha za všechny peníze či Jára Cimrman, ležící, spící. Známý je i ze seriálů Létající Čestmír, Zlá krev a Bylo nás pět.
Oči seriálového syna, doktora Drahoslava Brůny, když popisoval kriminalistům děj hrůzného dne, to byl jeden z výrazných znaků Studny.