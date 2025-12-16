Nejen Brůna ze Studny. Kubíček hrál i ve filmových pohádkách, v Jihlavě a U Fleků

Doktor filozofie Drahoslav Brůna v díle Studna ze seriálu 30 případů majora Zemana. Jeho šíleného otce tam hrál Jaromír Crha, s nímž Josef Kubíček řadu let působil v jihlavském divadle. Navíc se znal od dětství s představitelem hlavní role Vladimírem Brabcem. | foto: Archiv ČT

Radek Laudin
  13:09
Život herce Josefa Kubíčka, který zemřel ve věku 96 let, se nedá zúžit jen na roli mladého Brůny v příběhu Studna ze seriálu 30 případů majora Zemana. Přesto je zajímavostí, že už v dětství se na Žižkově potkával s pozdějším kolegou Vladimírem Brabcem, představitelem majora Zemana.

Ten byl mladší o pět let a bydlel v domě jen kousek od Kubíčkových. Chodili do stejné základní školy.

Josef Kubíček měl menší role i v řadě oblíbených českých filmů, třeba v pohádkách Princ Bajaja a Lotrando a Zubejda. Diváci ho znají i z komedií Což takhle dát si špenát, Brácha za všechny peníze či Jára Cimrman, ležící, spící. Známý je i ze seriálů Létající Čestmír, Zlá krev a Bylo nás pět.

Oči seriálového syna, doktora Drahoslava Brůny, když popisoval kriminalistům děj hrůzného dne, to byl jeden z výrazných znaků Studny.

