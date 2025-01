Ledeč se zlobí, od února přijde o autobusy. Kraj tlačí cestující na vlak

Dopravní obslužnost na Havlíčkobrodsku od počátku února zajistí společnost ICOM. Do Ledče nad Sázavou však její autobusy budou dojíždět méně často, než tak dosud činí vozy společnosti Arriva. | foto: Radek Laudin, MF DNES

„Vůbec nám nevadí, že se změnil dopravce. Vadí nám ale, že se ruší spoje a že není návaznost. Našim občanům se zkomplikuje hlavně cestování do Havlíčkova Brodu,“ svěřuje se Hana Horáková, starostka pětitisícového města v samém severozápadním koutu Vysočiny.

Právě Ledče nad Sázavou se novinka dotkne zřejmě nejvíc. Kraj Vysočina, který veřejnou dopravu objednává, totiž víc sází na dopravu železniční. Mezi Ledčí a Brodem dosud v pracovní dny jezdí 13 párů přímých autobusových spojů. Od února se tento počet sníží na šest. Cestující se kraj snaží více směrovat na železnici.

Cestující bude putování (do Havlíčkova Brodu) stát více peněz i času. Případně se jim rapidně sníží komfort cestování, když budou muset po čtrnácti kilometrech přestoupit. Hana Horáková starostka Ledče nad Sázavou

„Kraj Vysočina investuje značné finanční prostředky do železniční dopravy. V hlavních směrech, kde existuje relativně rychlá železnice, proto podporujeme drážní dopravu. Cesta vlakem z Ledče nad Sázavou do Havlíčkova Brodu trvá 45 minut. Přímé vlaky jezdí každou hodinu,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

„Naším zájmem a cílem je podporovat spojení vlaky z Havlíčkova Brodu do Ledče nad Sázavou a na Stvořidla, protože i tam je široká cílová skupina cestujících,“ dodala.

Oba rychlé spoje jedou už před sedmou

Z šesti nových autobusových spojů z Ledče do Brodu pouhé dva pojedou nejkratší cestou přes Světlou nad Sázavou. Jeden vyjede už před čtvrtou hodinou ráno, druhý deset minut před sedmou. Ostatní čtyři spoje mají projíždět po užších silničkách přes Dolní Město, Lipnici a Krásnou Horu. Cesta mezi městy vzdálenými 30 kilometrů jim bude trvat hodinu a čtvrt. K dispozici budou i další spoje, ovšem jen s přestupem ve Světlé nad Sázavou.

„Cestující bude takové putování stát více peněz i času. Případně se jim rapidně sníží komfort cestování, když budou muset po čtrnácti kilometrech přestoupit,“ domnívá se Hana Horáková.

Podobného názoru je i řada obyvatel a lidí, kteří mezi oběma městy pendlují pravidelně. „Nevím, kdo tohle odkýval, ale že se to nepovedlo, je fakt. Je to hlavně komplikace pro školáky a starší lidi,“ svěřila se v jedné z internetových diskusí například Ilona Nováková.

„Bude navazující spoj čekat na autobus, který bude mít zpoždění? Počítá se s dostatečnou časovou rezervou pro lidi s handicapem? Pro vozíčkáře? Vyzkoušel si někdo, jak to bude fungovat?“ míří dotazy směrem k odpovědným personám Ivana Ticháková.

Změny projednávány byly, ale...

Podle mluvčí kraje byly veškeré změny s předstihem konzultovány s dotčenými městy a obcemi. „Jízdní řády byly projednávány již od roku 2017 a byly podkladem ve veřejné zakázce pro výběr nového dopravce,“ konstatovala Svatošová.

„Ano, projednávány byly. Ale to je tak vše,“ pousmála se bez dalšího komentáře ledečská starostka. Naznačila, že k oboustranné dohodě dojít nemuselo...

Postoj cestujících z Ledečska kontrastuje s tím, co v tiskové zprávě ke změnám jízdních řádů zveřejnil Kraj Vysočina. „Veřejná doprava Vysočiny změnami reaguje na podněty cestujících i zástupců obcí, se kterými byly nové jízdní řády opakovaně projednávány. Celkově v předmětných oblastech dojde k navýšení provozu o zhruba jeden milion najetých kilometrů, přičemž vlivem soutěže mezi dopravci a díky efektivnějším jízdním řádům dojde k úspoře zhruba 68 milionů korun,“ píše v ní náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný.

Vlaky jezdí rychleji, ale nestaví všude

Kraj Vysočina chce docílit toho, aby tam, kde vedou koleje, byla železniční doprava stěžejní. Byť tam nemá takovou tradici. Lidé z Ledče byli na přímé autobusy do Brodu zvyklí po desetiletí, zatímco vlakem museli ve Světlé přestupovat. Nyní se karta obrací. Vlaky jezdí přímo a rychleji než autobusy.

Podle cestujících z Ledečska ale mají velkou nevýhodu. Nelze z nich vystoupit jinde než na nádraží. Ta jak v Ledči, tak v Brodě, leží na okraji města. Například do nemocnice je to z brodského nádraží pěšky dva a půl kilometru, podobně do škol. Nebo je nutný přestup na městskou hromadnou dopravu, což jsou další náklady navíc. Rychlejší přímé autobusové linky z Ledče přitom staví přímo u nemocnice.

„Lidé mohou nyní být z Ledče v havlíčkobrodské nemocnici do hodiny. To od února nebude možné,“ zdůrazňuje Horáková.

Kraj Vysočina reaguje tvrzením, že je příjezd vlakem na nádraží a využití MHD normální. „I z jiných směrů se do Havlíčkova Brodu běžně dojíždí vlakem,“ namítá Svatošová.

Chceme autonomii, odmítá Brod VDV

Hejtmanství i proto městu Havlíčkův Brod dlouhodobě nabízí možnosti integrace místní MHD do systému Veřejné dopravy Vysočina (VDV). Cestujícím by na vlak i městskou dopravu stačila jedna jízdenka. „Tak moderní regionální doprava běžně funguje, například v Jihomoravském kraji, jehož systém nám je často dáván za příklad,“ tvrdí krajská mluvčí.

Městskou hromadnou dopravu v Brodě provozují technické služby zřizované městem. A o začlenění MHD do VDV zatím radnice neuvažuje. „Cestující nyní platí nižší cenu, než by platili v rámci VDV. Chceme si i do budoucna ponechat právo na úpravu jízdného a jistou autonomii,“ vysvětlila brodská místostarostka Marie Rothbauerová.

Podle Hany Horákové obyvatelům Ledče nyní nezbývá nic jiného než si na novinku zvyknout. „Můžeme si jen stěžovat. Bohužel, nevidím reálně, že by se stav ještě někdy vrátil do nynější podoby,“ podotkla ledečská starostka.