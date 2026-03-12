Jízdenkový e-shop sílí. Centrum MHD v Jihlavě omezilo otevírací dobu

Cestující jihlavské MHD, kteří jsou zvyklí využívat služby zákaznického střediska dopravního podniku na Masarykově náměstí, zažívají změny. Stejně tak ti, kteří byli roky zvyklí na dva dobíjecí automaty na stejném náměstí.

Nově zůstane už jen jeden pod Priorem. Druhý, který stával před poštou, už se na své místo nevrátí.

V zákaznickém centru je od března zkrácená otevírací doba. Třeba v pátek je tam otevřeno do 15.00.

„V posledním roce výrazně roste využívání online služeb dopravního podniku. Cestující si stále častěji vyřizují předplatní kupóny i dobíjení karet prostřednictvím e-shopu, který je dostupný nepřetržitě,“ uvedl Radovan Daněk, který je zároveň mluvčí dopravního podniku i jihlavského magistrátu.

Podle něj klesla návštěvnost zákaznického centra o třicet až 40 procent. „Klesající trend pokračuje. Úprava provozní doby je proto reakcí na skutečné využití služby. Zároveň nám však umožní lépe organizovat práci na přepážkách, aby byly po většinu otevírací doby obsazeny obě přepážky a cestující tak nemuseli čekat ve frontě,“ doplnil Daněk.

Jeho kolegové z Dopravního podniku města Jihlavy také vyhodnotili na základě využití, že na náměstí už stačí nechat pouze jeden dobíjecí automat. „Jeden jsme odstranili. Pro potřeby cestujících je na náměstí dostačující jeden přístroj uprostřed náměstí,“ sdělil mluvčí.

Pro automat vybírá město jiné místo

Odstraněný automat nyní dle jeho slov odborníci repasují a modernizují. Následně ho umístí jinam. Pravděpodobně na nově přestavěné městské vlakové nádraží, které bude centrálním dopravním terminálem.

I když jsou stále občas slyšet mezi cestujícími stížnosti na poruchovost dobíjecích automatů, Daněk je hájí. „Poruchovost je po jejich modernizaci velmi nízká,“ sdělil.

Pokud se ale cestující setkají s nefunkčním automatem, mohou se podle něj obrátit na dopravní podnik. Jeho technikům chodí i hlášení o případném problému přímo z daného automatu.

„K dispozici máme nepřetržitou službu, která zajišťuje servis těchto zařízení, stejně jako parkovacích automatů, takže případné závady řešíme co nejrychleji,“ uzavřel mluvčí.

