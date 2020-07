Nejdéle hercem, autorem i režisérem. Jiří Suchý vstoupil mezi rekordmany

Na oficiální listině a v České databance rekordů bude zapsán těmito slovy: „Nejdéle autorem, ředitelem, hercem, zpěvákem, skladatelem, textařem a režisérem vlastního autorského divadla.“



Jiří Suchý si měl původně převzít titul v červnu v rámci galavečera pelhřimovského Festivalu rekordů a kuriozit, který pořádá Agentura Dobrý den. „Vzhledem k vládním opatřením se festival nemohl uskutečnit, proto si přijel Jiří Suchý převzít titul až nyní,“ vysvětlil prezident agentury Miroslav Marek.

Jako památku na tento den obdržel osmaosmdesátiletý Jiří Suchý nejenom certifikát a jeho sladkou dortovou verzi, ale i originální tančící láhev.

Na oplátku věnoval oblíbený zpěvák a herec do připravované expozice tři osobní předměty. Tím prvním byl motýlek, kterého si často váže při představení jako postava Jonáše, a dále kravata s věnováním. Třetím vzpomínkovým předmětem se stala jeho oblíbená tužka.

V Rekordmanské síni slávy budou Jiřímu Suchému dělat společnost například hokejista Jaromír Jágr, herec Josef Dvořák či zpěvák Karel Gott.

I ve skoro devadesáti má práce, že neví co dřív

Jiří Suchý oslaví v příštím roce kulaté narozeniny a stále je ve skvělé formě. „Mládí mě opustí až příští rok. To mi bude devadesát,“ rozdával úsměvy.

I nadále se udržuje v kondici a bez práce by dle svých slov nemohl být. Sám o sobě s úsměvem říká, že je workoholik. Kromě patnácti představení měsíčně má i čtyři zájezdová vystoupení.

„Práce mám tolik, že nevím co dřív. Připravujeme film na téma Já a válka, dvě divadelní hry, rozepsané mám dvě knihy... Jsem rovněž vášnivý sběratel a věnuji se také litografii,“ vypočítává své aktivity.

Odpočívání mu prý moc nejde. Dopřává si jen odpolední spánek po obědě. „Před lety jsme s mou první ženou odjeli do Buharska na dovolenou. Ležet na pláži a nic nedělat jsem vydržel jen jeden den. Pak jsem začal být na okolí nepříjemný. Druhý den jsem si musel jít koupit sešit a na té pláži jsem napsal dvě balady. Odpočívat mi není dáno,“ pokrčil rameny.

Velká pódia už Suchého nelákají, jsou neosobní

Spokojený je na malé scéně divadla Semafor. Velká pódia ho nelákají. „Je to neosobní. U nás mám kontakt s lidmi a mohu se jim dívat do očí. Pouze jednou mě přiměl Michal Pavlíček k tomu, že jsme začali psát muzikál pro velkou scénu. Mělo to být faustovské téma. Ale ten nápad jsme neměli jenom my, a tak z toho nakonec sešlo. A já jsem docela rád, že to padlo, protože se na to necítím. My jsme divadlo evidentně po všech stránkách menšinové, i žánrově, a to mně vyhovuje,“ řekl.

A když už byl na půdě Muzea rekordů a kuriozit, zavzpomínal i na to, jak originálně některé jeho písňové texty vznikaly. „Dva se mi dokonce zdály jako sny. Měl jsem u stolku tužku, a tak jsem si slova napsal. A jeden text pro Jitku Molavcovou jsem napsal v první polovině našeho představení. V pauzách, kdy jsem nebyl na jevišti. Ale už se mi to nikdy nepodařilo zopakovat,“ pousmál se.

Jiří Suchý se narodil 1. října 1931 v Plzni. Vedle divadla se věnuje i filmu, k některým snímkům napsal námět, scénář, texty písní, složil hudbu nebo si v nich zahrál. Vyšla mu řada knih.

Již déle než 60 let je ústřední osobností divadla Semafor, pro které napsal nebo je spoluautorem 125 divadelních děl. Z nichž první s názvem Člověk z půdy mělo premiéru 30. října 1959. To, zatím poslední bylo uvedeno 26. dubna 2019.