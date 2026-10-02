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Patová situace kolem obchvatu Brodu trvá, za čtyři roky se záležitost neposunula

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  7:23
Po silnici 34 skrz Šmolovy u Havlíčkova Brodu projedou denně tisíce aut. U...

Po silnici 34 skrz Šmolovy u Havlíčkova Brodu projedou denně tisíce aut. U hlavní silnice je autobusová zastávka a děti zde musí rušnou dopravní tepnu přecházet. I proto se velká část místních obyvatel nechce smířit s tím, že by obchvat osadu neobkroužil. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Nákres všech variant možné trasy jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu....
Po silnici 34 skrz Šmolovy u Havlíčkova Brodu projedou denně tisíce aut.
Po silnici 34 skrz Šmolovy u Havlíčkova Brodu projedou denně tisíce aut. U...
Takto se dnes projíždí havlíčkobrodskou místní částí Šmolovy po silnici 34....
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Další volební období končí. A ani v něm se nepodařilo najít trasu jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu. Po čtyřech letech si řidiči zoufají stejně jako před nimi. Záměr se ocitl v patové situaci. A to tak dokonalé, že ani jeho přímí aktéři nevědí, kdo je vlastně na tahu. Trasa obchvatu bude také jedním z témat voleb.

„Mám intenzivní déja vu. Přesně takhle jsme se rozcházeli před minulým koncem zastupitelstva,“ prohlásil na posledním jednání zastupitelů Havlíčkova Brodu Jan Schwarz z opozičního nezávislého uskupení Broďáci.

Reagoval tím na shrnutí, které krátce předtím pronesl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09, kandidovat bude za uskupení Město moderně).

Trasu přeložky by měl určit stát. Má na to dostatek odborníků, analýz, studií a podkladů. Nemohou o tom rozhodovat laici ze zastupitelstva. Jenže ministerští úředníci nechtějí mít potíže, a kde je problém, od toho alibisticky dávají ruce pryč.

Zbyněk Stejskalstarosta Havlíčkova Brodu

„Je mi líto, že nemohu v oblasti jihozápadního segmentu obchvatu oznámit lepší stav věci, než jaký je. Není to jednoduché, asi to potřebuje nějaký čas,“ řekl druhý muž radnice.

Zastupitelé se rozloučili s tím, že za čtyři roky se záležitost navenek vlastně nikam neposunula. „Namluvilo se toho a projednalo dost. Ale kompromis ani variantu budoucího řešení se najít nepodařilo,“ přiznal Honzárek.

Lípa odmítá obchvat přes své území, najala právníky. Brod o trase nediskutuje

Jihozápadní obchvat by měl spojit výpadovky na Jihlavu a na Humpolec, silnice 38 a 34. Už více než pět let však celý projekt visí na neschopnosti zvolit jeho trasu. Zda severně od brodské místní části Šmolovy (varianta 3), či jižně od ní (varianta 5). Obě mají výhody i nevýhody, u obou existují argumenty pro i proti, každá má své zastánce i sveřepé odpůrce.

Variantu 5, kterou by si přálo současné vedení města, striktně odmítají okolní obce Lípa a Michalovice, do jejichž katastru by silnice zasáhla, stejně tak většina obyvatel samotných Šmolov. A variantu 3, která by ovšem nebyla pro řidiče tak komfortní, obyvatelé sídlišť Lipka a Občiny, k nimž by se stavba mohla přiblížit.

Najímání drahých právníků

„Vůbec nejsem s tím, co jsme za ty čtyři roky dokázali a kam se situace dostala, spokojený. Hlavně, že jsme se nebyli schopni dohodnout s okolními obcemi,“ vzkázal havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

O jižní variantě, kterou město preferuje, tvrdí, že je ekonomičtější a lepší z dopravního hlediska. A vadí mu, že to sousední obce nevidí stejně. „Vyvíjejí nátlak, najímají drahé právníky, blokují to. Přijde mi to nefér. Jejich obyvatel by se varianta 5 nedotkla,“ myslí si.

Nákres všech variant možné trasy jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu. Varianty 1, 2 a 3 jdou severně od Šmolov katastrem Havlíčkova Brodu. Varianty 4 a 5 vedou jižně od osady, prochází ale katastrem Petrkova. Varianta 6 vede od Šmolov jižně, pak se ale obloukem napojuje na varianty 1, 2 a 3.
Po silnici 34 skrz Šmolovy u Havlíčkova Brodu projedou denně tisíce aut.
Po silnici 34 skrz Šmolovy u Havlíčkova Brodu projedou denně tisíce aut. U hlavní silnice je autobusová zastávka a děti zde musí rušnou dopravní tepnu přecházet. I proto se velká část místních obyvatel nechce smířit s tím, že by obchvat osadu neobkroužil.
Takto se dnes projíždí havlíčkobrodskou místní částí Šmolovy po silnici 34. Pokud zastupitelé vyberou variantu obchvatu 3, doprava odsud kompletně zmizí. Jestliže však zvolí variantu 5, dál se tudy bude do Brodu a z Brodu jezdit, byť by provoz měl být výrazně slabší.
Po silnici 34 skrz Šmolovy u Havlíčkova Brodu projedou denně tisíce aut. U hlavní silnice je autobusová zastávka a děti zde musí rušnou dopravní tepnu přecházet. I proto se velká část místních obyvatel nechce smířit s tím, že by obchvat osadu neobkroužil.
10 fotografií

Zvláště Lípa je v odporu velice aktivní. Cítí se, jako by ji Havlíčkův Brod obešel. Vedení brodské radnice předem s místní samosprávou nejednalo. Oslovilo ji teprve až zastupitelé města vyjádřili podporu jižní variantě.

„Přišli a řekli, že přes nás odsouhlasili obchvat, ať si to projednáme v zastupitelstvu,“ vadí starostovi Lípy Jiřímu Kuncovi (nezávislý).

Obec najala advokátní kancelář a proti záměru bojuje. V červnu sepsala desetistránkový dopis ministerstvu dopravy a krajskému úřadu, kde své postoje vysvětluje. Opírá se o zásah do krajiny, který skutečně v posouzení vlivů na životní prostředí vyšel v případě varianty 5 hůře.

Ekonomika, nebo příroda? Výběr trasy obchvatu Havlíčkova Brodu jde do finále

Právě podobné studie jsou podle Honzárka to, co se během uplynulých čtyř let podařilo a pomohlo přípravu alespoň kosmeticky posunout. „Máme analýzy, varianty, srovnání. Teď můžeme vše posoudit čistě pragmaticky jen na základě faktů a čísel,“ prozradil.

Jenže i čísla uvedená v ekonomické analýze, která zase vychází lépe pro pětku, Lípa a Šmolovy rozporují.

Zřejmě bude nutná změna zásad

Ze záležitosti je nešťastný i Aleš Kratina, ředitel jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Je to opravdu patová situace. Buď se budou muset samosprávy dohodnout, nebo bude muset dojít k podání žádosti o změnu zásad územního rozvoje kraje,“ konstatoval.

Zásady územního rozvoje (ZÚR) kraje jsou vlastně krajským územním plánem, který je nadřazený územním plánům měst a obcí. Rozhodují o něm krajští zastupitelé.

Je to přeložka mezinárodní silnice, poukazuje Brod. Obchvat chce vést přes souseda

Vzhledem k nedohodě samospráv se takový postup jeví jako jediné řešení. Jenže není jasná ani taková základní věc, jako kdo má o změnu ZÚR požádat. „Může tak učinit kterýkoliv oprávněný účastník řízení, tedy dotčená města, obce, případně ministerstvo dopravy. Zatím neexistuje dohoda, kdo tak učiní,“ pravil Kratina.

Jasný postoj v tom zaujímá Stejskal. „Jde o státní silnici, stát je investorem, stát by měl podat i žádost. Přece nemohou chtít, aby to dělalo město,“ je přesvědčen brodský starosta.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

S ŘSD a ministerstvem dopravy v této záležitosti velkým kamarádem není. Právě státní instituce viní z průtahů i z toho, že městu nijak nepomáhají a naopak se chovají alibisticky. „Udělali jsme maximum možného, co jsme z pozice města udělat mohli. Je to přeložka státní silnice, stát by tedy měl jednat mnohem rázněji a nebát se zásadních rozhodnutí,“ zdůrazňuje.

„Trasu přeložky by měl určit stát. Má na to dostatek odborníků, analýz, studií a podkladů. Nemohou o tom rozhodovat laici ze zastupitelstva. Jenže ministerští úředníci nechtějí mít potíže, a kde je problém, od toho alibisticky dávají ruce pryč,“ míní Stejskal.

Používají termín přeložka

Mimochodem, ze slovníku části vedení města v této souvislosti slůvko obchvat mizí. Silnici raději někteří nazývají přeložkou. Chtějí tak upozornit na to, že v první řadě nejde o jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu, ale o novou komunikaci, která usnadní a zkrátí tranzitní dopravu. Přeložka má vysoce nadregionální význam, ne jen v odvedení dopravy z přetížené Humpolecké ulice.

Kratina připouští, že stát skutečně respektuje postoje samospráv a nechce jít proti nim. „Stejně tak ale respektujeme i postoj Havlíčkova Brodu. Pokud si vybral variantu, může ji prosazovat, jak uzná za vhodné,“ poznamenal. Nepřímo ovšem naznačil, že pokud by se brodští zastupitelé přiklonili k variantě 3, jež byla předpřipravená, mohla dnes být záležitost mnohem dál.

Ze severu Šmolov, nebo z jihu. Brod vybral dvě varianty obchvatu, rozhodne ŘSD

ŘSD i vedení města očekávají, že se patovou situaci podaří prolomit v příštím roce. „Snad se podaří trasu konečně zavést do plánovací dokumentace,“ věří Kratina. „I já bych si to moc přál,“ shodně říkají Stejskal i Honzárek.

Trasa obchvatu či přeložky může ovlivnit i výsledky komunálních voleb. Zatímco většina vedení města dosud dávala přednost variantě 5, stále více uskupení se začíná přiklánět k variantě 3, tedy té původní procházející mezi Brodem a Šmolovy.

„Nechceme, aby kvůli nedohodě o trase příprava zamrzla a Brod ostrouhal,“ konstatoval zastupitel a lídr opozičního uskupení Společně pro Brod Tomáš Hermann. „Chceme jednání o trase odblokovat,“ přidal Jan Schwarz.

„Rádi bychom pomohli najít kompromis,“ vyjádřila se jednička KDU-ČSL Ondřej Rázl. A podobně s naznačením možné cesty hovoří i místostarostka Marie Rothbauerová, která byla před čtyřmi roky zvolena za ODS, ale nyní vede kandidátku hnutí Naše Česko. „Je nutné zrychlit jednání, když je schůdná varianta 3,“ prohlásila.

27. března 2026
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