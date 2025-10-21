Čelní střet s nákladního a osobního auta na Jihlavsku. Jeden mrtvý a dva zranění

V místě je kvůli zásahu složek Integrovaného záchranného systému a likvidaci následků nehody komunikace neprůjezdná. „Policisté provádějí odklon dopravy ve směru od Jihlavy i Znojma na objízdné trasy,“ uvedla Kroutilová.
Zároveň policisté na místě nehodu vyšetřují. „Dechová zkouška u řidiče nákladního vozidla byla negativní,“ doplnila Kroutilová.
Ve zmiňovaném úseku silnice I/38 mezi Dlouhou Brtnicí a Želetavou se letos v polovině srpna stala rovněž smrtelná nehoda osobního automobilu a nákladního vozu, při které zemřela spolujezdkyně z osobního auta a řidič utrpěl vážná zranění.
V únoru 2025 zde havarovalo osobní auto, v němž cestovali čtyři lidé. „Dvě osoby se lehce zranily, havarované auto skončilo mimo komunikaci,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Dana Čírtková.
