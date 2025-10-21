Čelní střet s nákladního a osobního auta na Jihlavsku. Jeden mrtvý a dva zranění

Autor:
  15:08
Smrtí řidiče osobního automobilu, zraněním jeho spolujezdce i řidiče nákladního vozidla skončila vážná dopravní nehoda, která se stala v úterý krátce po 13:00 na silnici I/38 u Svojkovic na Jihlavsku. „Jednalo se o čelní střet vozidel,“ upřesnila policejní mluvčí Jana Kroutilová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

V místě je kvůli zásahu složek Integrovaného záchranného systému a likvidaci následků nehody komunikace neprůjezdná. „Policisté provádějí odklon dopravy ve směru od Jihlavy i Znojma na objízdné trasy,“ uvedla Kroutilová.

Při nehodě osobního auta a nákladního vozidla u Svojkovic zemřel jeden člověk,...

Zároveň policisté na místě nehodu vyšetřují. „Dechová zkouška u řidiče nákladního vozidla byla negativní,“ doplnila Kroutilová.

Ve zmiňovaném úseku silnice I/38 mezi Dlouhou Brtnicí a Želetavou se letos v polovině srpna stala rovněž smrtelná nehoda osobního automobilu a nákladního vozu, při které zemřela spolujezdkyně z osobního auta a řidič utrpěl vážná zranění.

V únoru 2025 zde havarovalo osobní auto, v němž cestovali čtyři lidé. „Dvě osoby se lehce zranily, havarované auto skončilo mimo komunikaci,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Dana Čírtková.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Treehousy na Vysočině: můžete zde bydlet jako ptáci v korunách stromů

Šest metrů nad zemí se vznášejí dva apartmány, které propojují subtilní ocelovou konstrukci s dominancí dřeva a velkoformátovými okny. Specifický koncept bydlení představoval pro všechny zúčastněné...

Tragédie na Vysočině. Třináctiletý chlapec zemřel po pádu z okna gymnázia

Policisté prověřují okolnosti tragické události v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku. Po pádu z okna na tamním gymnáziu v pondělí zemřel třináctiletý chlapec. Na místo byli povoláni psychologové a...

Zámek byl před zřícením, zachraňuje ho řád. Obnovenou kapli posvětil biskup

Ještě před třiceti lety to vypadalo se zámkem ve Stránecké Zhoři na Žďársku bledě. Renesanční stavba jen těžko odolávala dlouhodobému chátrání. V roce 1999 se jí ale ujal Řád rytířů Kristových a ten...

V říjnu se řidičům na Vysočině otevřou dva obchvaty, u Jihlavy a u Rytířska

Dvě významné dopravní stavby v Kraji Vysočina jsou ve finále. Pravděpodobně už 17. října bude zprovozněna poslední část obchvatu Jihlavy. A do konce října se otevře rovněž nový nedaleký obchvat osady...

Dozorce odsoudili za týrání vězeňkyně. Riskujeme životy, ale nemáme zastání, bědovali

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové se přiklonila k rozhodnutí Ústavního soudu a uznala vinnými dozorce, kteří za nevhodné chování připoutali vězeňkyni ve věznici ve Světlé nad...

Čelní střet s nákladního a osobního auta na Jihlavsku. Jeden mrtvý a dva zranění

Smrtí řidiče osobního automobilu, zraněním jeho spolujezdce i řidiče nákladního vozidla skončila vážná dopravní nehoda, která se stala v úterý krátce po 13:00 na silnici I/38 u Svojkovic na...

21. října 2025  15:08

Stihne se v Horácké aréně první zápas už v sobotu? Večerní schůzka rozhodne

Je tu den D. Horáckou arénu, novou multifunkční halu v Jihlavě, má otevřít sobotní prvoligový hokejový zápas mezi místní Duklou a Zlínem. Otázkou však je, zda společnost GEMO stihne předat stavbu za...

21. října 2025  13:03

Inzeráty už nestačí. Mladé lékaře nemocnice úspěšně lákají na kempy mediků

Nové chirurgy, internisty, neurology, ale třeba i očaře, kožaře, lékaře pro urgentní příjem, pediatry a další specialisty shánějí nemocnice napříč celou Vysočinou. Většina zdravotnických zařízení...

21. října 2025  11:05

Pivní pálenka vznikla za covidu z nouze, stal se z ní sběratelský artikl

Když bylo humpoleckému rodinnému pivovaru Bernard nejhůř, v době covidové pandemie a nejrůznějších s ní spojených restrikcí, vznikla pivní pálenka víceméně z nouze. A když se výrobce piva opět dostal...

21. října 2025  7:42

Aligátory čínské v Jihlavě prohlédli světoví zoologové, řeší genetiku i rodokmen

Pod pečlivým dohledem veterinářů a evropského koordinátora chovu je skupina tří aligátorů čínských, kteří se v roce 2023 vylíhli v jihlavské zoologické zahradě. Odchov kriticky ohroženého druhu je...

20. října 2025  15:51

Tragédie na Vysočině. Třináctiletý chlapec zemřel po pádu z okna gymnázia

Policisté prověřují okolnosti tragické události v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku. Po pádu z okna na tamním gymnáziu v pondělí zemřel třináctiletý chlapec. Na místo byli povoláni psychologové a...

20. října 2025  13:15,  aktualizováno  14:15

Umělecké „lešení“ zůstane déle, debatu o stavu Velkého náměstí rozproudilo

Dřevěná rozhledna na Velkém náměstí v Hradci Králové měla stát kolem secesní studny jen čtyři měsíce, ale zůstane nejméně do září 2026. Úkolem umělecké instalace nazvané Corral je provokovat a...

20. října 2025  11:50

Zámek byl před zřícením, zachraňuje ho řád. Obnovenou kapli posvětil biskup

Ještě před třiceti lety to vypadalo se zámkem ve Stránecké Zhoři na Žďársku bledě. Renesanční stavba jen těžko odolávala dlouhodobému chátrání. V roce 1999 se jí ale ujal Řád rytířů Kristových a ten...

20. října 2025  11:33

Stará transfuzní stanice těžko zvládá nápor dárců, čeká ji velká proměna

Původní transfuzní stanice v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě má už své nejlepší roky za sebou. V budově z 50. let minulého století dobrovolní dárci absolvují tisíce odběrů ročně. Roste i...

20. října 2025  8:22

Trochu mě unavuje, jak jsou lidé schopni civět, říká zpěvačka Binková

Zpěvačka Anežka Binková s kořeny na Třebíčsku vydala v pátek 17. října své první pětipísničkové hudební album Buď, žij, miluj. Zpěvačka vešla ve známost svou úspěšnou účastí v televizní soutěži Česko...

19. října 2025  10:10

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Jihlavský Beran zná jen hru v azylu: Na novou arénu jsem hrozně natěšený!

Do aktuálního ročníku Maxa ligy vstupovali jihlavští hokejisté s vědomím, že je před otevřením Horácké arény a prvním utkáním na vlastním ledě čeká minimálně třináct venkovních zápasů v řadě....

18. října 2025  10:05

Muzeum si k výročí nadělilo expozici. Ukazuje Humpolecko v 19. století

Unikátní horácký kožich či sto let staré modely venkovských chalup. To jsou některé z perel právě otevřené nové expozice v Humpolci. Tu nadělilo jako dárek návštěvníkům i samo sobě humpolecké Muzeum...

18. října 2025  9:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.