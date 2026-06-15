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Centrum Jihlavy má nové veřejné toalety, lidé se podivují nad otevírací dobou

Jan Salichov
  6:05
Už žádné obcházení hospod ani kličkování do tmavých koutů. Centrum krajského města se po letech dočká nových veřejných záchodků. Moderní stavba na křižovatce ulic Palackého a Židovská v Jihlavě se lidem otevře v pondělí 15. června.
Uvnitř nového bezbariérového objektu za bývalou budovou Snahy se nacházejí...

Uvnitř nového bezbariérového objektu za bývalou budovou Snahy se nacházejí čtyři samostatné místnosti: toalety pro muže, pro ženy, technické zázemí a přebalovací místnost pro kojence. | foto: Magistrát města Jihlavy

Uvnitř nového bezbariérového objektu za bývalou budovou Snahy se nacházejí...
Uvnitř nového bezbariérového objektu za bývalou budovou Snahy se nacházejí...
Uvnitř nového bezbariérového objektu za bývalou budovou Snahy se nacházejí...
Uvnitř nového bezbariérového objektu za bývalou budovou Snahy se nacházejí...
8 fotografií

Radnice za stavbu zaplatila 5,6 milionu korun. Novinka sice sklízí chválu, zároveň ale na sociálních sítích rozpoutala ostrou debatu. Jihlavané se bojí vandalismu a nechápou, proč se mají toalety zavírat už ve dvacet hodin.

Uvnitř nového objektu za bývalou budovou Snahy se nacházejí čtyři samostatné místnosti: toalety pro muže, pro ženy, technické zázemí a přebalovací místnost pro kojence. Toalety navíc mají bezbariérový přístup.

Vstup bude zpoplatněný částkou deset korun, přičemž lidé budou moci platit jak hotovostí, tak pohodlně platební kartou. „Poplatek za vstup nepokryje veškeré náklady spojené s provozem toalet. Je to však pro lidi motivace k tomu, aby záchodky zůstaly v reprezentativním stavu,“ uvedl jihlavský primátor Petr Ryška (ODS).

Po večerníčku už se na záchod nechodí?

Provozní doba od 8. 00 do 20. 00 hodin vyvolala největší vlnu kritiky. Lidé v diskusích upozorňují, že zavíračka v osm hodin večer hlavní problém centra krajského města nevyřeší, protože lidé vracející se v noci z restaurací budou okolní uličky znečišťovat dál. Další diskutující poukazují na to, že lidé přes centrum cestují domů i po desáté večer: „Neblbněte tady v té Jihlavě se zavíráním všeho po večerníčku, nedělejte z toho větší vesnici, než to je.“

Do internetové debaty se zapojil také sám primátor Ryška, který se snažil lidem vysvětlit obavy města. „Jediný problém je, aby záchodky vydržely hezké co nejdéle. Přes noc je kontrola problematická,“ reagoval primátor s tím, že pokud se bude na Masarykově náměstí konat akce do 22:00, provoz toalet se prodlouží do 22:30.

Uvnitř nového bezbariérového objektu za bývalou budovou Snahy se nacházejí čtyři samostatné místnosti: toalety pro muže, pro ženy, technické zázemí a přebalovací místnost pro kojence.
Uvnitř nového bezbariérového objektu za bývalou budovou Snahy se nacházejí čtyři samostatné místnosti: toalety pro muže, pro ženy, technické zázemí a přebalovací místnost pro kojence.
Uvnitř nového bezbariérového objektu za bývalou budovou Snahy se nacházejí čtyři samostatné místnosti: toalety pro muže, pro ženy, technické zázemí a přebalovací místnost pro kojence.
Uvnitř nového bezbariérového objektu za bývalou budovou Snahy se nacházejí čtyři samostatné místnosti: toalety pro muže, pro ženy, technické zázemí a přebalovací místnost pro kojence.
8 fotografií

Ani to ale místní neuspokojilo. „U maringotky se sedává i déle,“ připomíná jeden z Jihlavanů s odkazem na oblíbené letní občerstvení na Masarykově náměstí. „Přitom podniky kolem bývají už zavřené, potom tedy kam?“

Lidé v komentářích proto navrhují, aby na pořádek po setmění více dohlížela městská policie. Strážníci by podle nich měli namísto projíždění v autech dělat v okolí záchodků pravidelné pěší obchůzky.

Strach z feťáků a zničených stěn

Kromě otevírací doby mají Jihlavané velký strach z toho, jak dlouho nové a drahé vybavení vydrží funkční. Zkušenosti z jiných koutů města jsou totiž varovné. „Jestli se o ně město bude starat jako o ty na Českém Mlýnu, tak se máme na co těšit. Tam jsou všechny stěny na dámských toaletách popsané,“ upozornila jedna z diskutujících. „Dávám tomu týden, než to někdo ozdobí svým podpisem,“ objevilo se v dalším komentáři.

Obyvatelé pak poukazují také na specifický problém centra města s drogově závislými. „Budou mít smažky kde si to vpálit aspoň v klidu,“ glosoval ironicky další komentář a lidé se ptají, jak radnice zabezpečí, aby uvnitř nenocovali bezdomovci a feťáci.

Konec provizoria. Město za pět milionů postaví v centru moderní veřejné toalety

Mnozí obyvatelé uliček v okolí náměstí přitom na otevření toalet čekají jako na smilování. Například lidé z ulice Matky Boží si v diskusi stěžovali, že jim v letních měsících neukáznění kolemjdoucí pravidelně znečišťují okolí lamp nebo vchody do domů. Podle nich by mělo město v historickém centru začít znečišťování veřejného prostranství tvrdě pokutovat.

Miliony za sítě i novou zídku

Vlnu emocí vyvolala také výsledná cena 5,6 milionu korun. Podle vedení města však částka neodpovídá jen samotné stavbě toaletní buňky o rozměrech 7 x 3 metry.

Stačilo spláchnout hadr a toalety v Jihlavě byly tři týdny mimo provoz

„Musely se udělat sítě, kanalizace, elektrická a datová přípojka. Plus se upravil okolní prostor. Jsou v tom zahrnuty nové kontejnery na odpad a opravovala se i zídka, která s tím souvisí. To všechno je v celkové ceně započítáno,“ hájí investici primátor Ryška.

Město na stavbu získalo dotaci od Kraje Vysočina ve výši zhruba 2,6 milionu korun.

Další toalety vyrostou ve Věžní ulici

V budoucnu plánuje radnice kapacitu veřejných WC v historickém jádru dále rozšiřovat. Další stabilní toalety mají vzniknout v objektu Věžní 1, těsně vedle Brány Matky Boží. „Už máme projekt, dodělává se, máme ho z půlky hotový. Příští rok by se rekonstrukce budovy mohla realizovat,“ nastínil budoucí plány primátor Ryška.

Veřejné toalety pod Priorem končí, na WC se v Jihlavě chodí do restaurací

Dosavadní síť smluvních toalet, které město finančně dotuje v soukromých podnicích, se přitom otevřením nového objektu nijak nemění. Pro veřejnost tak zůstává dál přístupné WC v Radniční restauraci, ve Steak House Hvězda (bývalý hotel Zlatá hvězda) nebo ve Zverimex Bistro Baru ve Dvořákově ulici.

Jihlava zároveň nabízí spolupráci dalším podnikatelům v okolí náměstí. „Ta nabídka platí pro všechna restaurační zařízení nebo kavárny. Pokud si podají žádost, tak my to jen uvítáme a rozšíříme tu službu i do těch restaurací, protože si myslíme, že je to výhodné pro ně i pro nás, aby těch míst bylo víc,“ uzavřel jihlavský primátor.

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