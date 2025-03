Strhli a odnesli semafor, ukradli i značku. Dvojici vandalů hledá policie

Komunální odpad z Havlíčkova Brodu by se mohl likvidovat v nové spalovně v Plané nad Lužnicí na Táborsku. A její provozovatel by mohl na oplátku v Havlíčkově Brodě u rozvodné stanice Mírovka zřídit...

Třebíč vypsala zakázku na provozování sdílených kol pro období od letošního dubna do března roku 2028. Vzhledem k převýšení uvnitř města požaduje radnice po provozovateli sedmistupňovou převodovku....

S novým stadionem Jihlava vzývá příchod investora Dukly. Zájemci se však nehrnou

Nabízí se to samo. S novou halou by mohli hokejisté Dukly Jihlava konečně získat také nového majitele. Alespoň v to doufá primátor krajského města Vysočiny Petr Ryška (ODS). Ten se proto chce v...