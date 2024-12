Žena otrávila matku metanolem, který jí dala do kávy. Osmnáctiletý trest platí

„Nejvyšší soud rozhodl minulý týden bez veřejného jednání,“ uvedla bez podrobností mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

Osmnáctiletý trest vězení vyměřil ženě krajský soud. K Vrchnímu soudu v Olomouci se odvolávala odsouzená i státní zastupitelství, které navrhovalo výjimečný trest.

Vrchní soud na jedné straně zmírnil právní kvalifikaci, protože neviděl zištný úmysl, na druhé straně přihlédl k plánovitosti a závažnosti trestného činu. Ve finále uložil stejný trest.

Žena tvrdila, že neměla v úmyslu matku zavraždit, čin prý neplánovala. Uváděla, že metanol do matčiny kávy nalila v afektu. Soudy jí ale neuvěřily, poukazovaly na to, že odsouzená dlouho dopředu nakupovala různé přírodní jedy přes internet, a to i konspirativním způsobem.

„Odvolací soud se ztotožnil se závěrem, že jediné možné logické vysvětlení otravy poškozené je, že jí ten metylalkohol s úmyslem usmrtit podala obžalovaná,“ řekl v červnu mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.

Podle rozsudku žena začátkem loňského února přes web nakoupila dvě lahve metanolu. Při návštěvě u matky jí podle obžaloby 88 mililitrů metanolu nalila do kávy, když se k ní matka otočila zády. Seniorka o pár dní později zemřela.

Z důkazů vyplynulo, že odsouzená už měsíce před tím na internetu vyhledávala a kupovala semena jedovatých rostlin, jako jsou například náprstník červený, durman obecný a rulík zlomocný. Vyhledávala například i kyanid draselný, také různé články, které se zabývaly otravami.

Po neúspěchu u Nejvyššího soudu by se žena teoreticky mohla ještě obrátit se stížností na Ústavní soud. Musela by ale argumentovat porušením svých základních práv.