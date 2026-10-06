„Vypadá to, že všechno jde podle plánu. Žádné komplikace zatím nenastaly, takže jsme v naději a máme z dosavadního průběhu radost,“ uvedl minulý týden starosta Sokola Jihlava Martin Zuzaňák.
Veřejná sbírka na opravu funkcionalistické budovy od architekta Bohuslava Fuchse přitom nekončí.
Prosklený schodišťový rizalit sokolovny v Tolstého ulici byl dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Ocelová konstrukce z devadesátých let přestala těsnit a při silnějších deštích se voda dostávala až dovnitř budovy. „Při větších deštích a bouřkách už nešlo o pár kapek, na schodiště tekly litry vody a v zimě se tam tvořila námraza,“ popisuje Zuzaňák.
Oprava zahrnuje výměnu prosklené fasády. Práce musí respektovat původní architektonický návrh Bohuslava Fuchse i požadavky památkářů. Sokolovna z třicátých let stojí přímo naproti Horácké aréně a denně slouží více než 1 100 členům jednoty. Dopoledne ji využívají také jihlavské školy.
Sbírka ještě chvíli potrvá, cíl už ale splnila
Celkové náklady na opravu se podle vysoutěžených nabídek pohybují mezi 1,4 a dvěma miliony korun včetně DPH. Významnou část zaplatí město Jihlava. Zastupitelé v září schválili navýšení dotace o 300 tisíc korun, takže celková podpora radnice dosáhla 1,1 milionu korun.
Na financování se podílejí také Česká obec sokolská a TJ Sokol Jihlava. Další peníze přicházejí od veřejnosti prostřednictvím sbírky na platformě Donio. Lidé tam dosud poslali přes 125 tisíc korun. Sbírka končí za tři dny.
„Když jsme sbírku spouštěli, dala jsem si osobní cíl dostat se alespoň přes 100 tisíc korun. Měla jsem obrovskou radost, když jsme tuto hranici překročili a částka se dál navyšovala. Za každým příspěvkem je konkrétní člověk, rodina či firma, která se rozhodla nám pomoct. Stejně důležité ale bylo každé sdílení a každý člověk, který o sbírce řekl dál,“ vykládá členka výboru Eva Prokopová. „Každý přidal svůj díl a dnes už kolem rizalitu stojí lešení a rekonstrukce skutečně probíhá,“ dodává.
Dělníci pracovali také o víkendu, aby stihli dokončit opravu v plánovaném termínu. Budova už má nový rizalit. „V okolí nového rizalitu je zúžené schodiště,“ vysvětluje Prokopová. „Vypadá to dobře, vše jde zatím bez komplikací.“
Cvičení a tréninky se přesunuly pod širé nebe
Uzavření velké tělocvičny přimělo část oddílů hledat náhradní prostory. Gymnasté se přesunuli ven, například do Smetanových sadů, k Horácké aréně nebo na Český mlýn. S sebou vzali i část vybavení.
„Před zahájením rekonstrukce jsme měli na stole i variantu, že bychom tréninky na nějakou dobu zrušili. Nakonec jsme si ale řekli: proč? Máme spoustu možností, nápadů i vybavení, které se dá přenést ven, takže pokud nám počasí dovolí, můžeme normálně pokračovat,“ vysvětluje Prokopová. Pro případ špatného počasí měli cvičenci domluvené náhradní prostory na Vysoké škole polytechnické Jihlava.
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Sokolové zachraňují Fuchsovo ikonické dílo, na skleněnou stěnu vyhlásili sbírku
Trenéři museli počítat také s náročnější organizací a zajištěním bezpečnosti. Děti i rodiče však na změnu reagovali pozitivně.
Jiných oddílů se omezení téměř nedotklo. Část akrobatů mohla pokračovat v trénincích v divadle DIOD, jehož provoz rekonstrukce neovlivnila. „Sokol Jihlava není jen pozemní gymnastika. Patří sem také závěsná akrobacie a divadlo. Tréninky oddílu Akrobat probíhají převážně v prostorách divadla DIOD, a malí i velcí akrobaté tak mohou i v průběhu rekonstrukce rizalitu nerušeně trénovat,“ přibližuje jednatelka Sokola Jihlava Katka Nikodýmová.
Občasné protažení se venku se Sokolům zalíbilo
Příznivé počasí pomohlo sokolům zvládnout dočasnou změnu programu. Děti si podle Zuzaňáka venkovní tréninky užily, samy by navíc uvítaly, kdyby se mimo tělocvičnu vydávaly častěji.
„Je pochopitelné, že je to něco jiného, než na co jsou zvyklé, a tak je to vždycky atraktivní. Myslím si ale, že občas vyjít ven a změnit program není špatné, což se snažíme. Většinou jsme však v tělocvičně,“ říká starosta.
Také Prokopová by venkovní variantu do budoucna nezavrhovala. Pokud počasí dovolí, mohli by sokolové některé tréninky přesunout pod širé nebe i po dokončení opravy. Příležitostí může být například Památný den sokolstva, který připadá na 8. října.
„Pokud budeme ještě i příští týden venku, nabízí se možnost propojit pohyb i s tímto tématem - děti nejen rozhýbat, ale přirozeně jim připomenout, že Sokol má svou historii a hodnoty, které stojí za to znát,“ dodává Prokopová.