Jihlava chce opravit budovu pro soukromou školu, finanční výbor to odmítá

8:46 , aktualizováno 8:46

Neinvestujte do přestavby domu pro soukromou školu, prostředky se nikdy nevrátí. To je vzkaz, který vyslal finanční výbor jihlavským zastupitelům. Ti však na doporučení nedali. Nadále hodlají zrekonstruovat opuštěnou budovu v Brněnské ulici tak, aby se do ní mohla nastěhovat soukromá ScioŠkola.