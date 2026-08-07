Jediná trubka, která v současnosti napájí Jihlavu vodou z Hosova, získá v úseku dlouhém 865 metrů svou paralelní „sestru“. „Bude přiložena nová trubka, nová pětistovka. Ta původní bude repasována a bude používána jako paralelní vedení. Takže kdyby se něco stalo, máme vždy zálohu, jak dostat vodu do Jihlavy,“ vysvětlil náměstek primátora Radek Popelka (ANO).
Stavba, jejíž náklady se včetně DPH vejdou do 100 milionů korun, nijak neomezí plynulost dodávek pro obyvatele. Technici totiž využijí speciální metodiku, kterou si vyzkoušeli už před dvěma lety. „Celá akce bude probíhat za plného provozu bez odstávky distribuce vody do Jihlavy. Využijeme technologii stopování. Vodu přepojíme bypassem, udělá se navrtávka a ten kousíček se přetáhne. Voda tak poteče pořád,“ přiblížil Popelka.
Posílení vodovodní sítě se netýká pouze krajského města. Voda z hosovského přivaděče totiž přes jihlavskou soustavu proudí i do okolních obcí, jako jsou například Puklice. Město v současnosti hledá dodavatele stavby. Vybrat by ho mělo do konce roku, přičemž první práce by mohly začít ještě letos.
Soudy o úpravnu stále trvají
Ačkoliv investovaná část potrubí patří Jihlavě, samotná úpravna vody v Hosově je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací. Mezi městem a svazkem o ni dál běží právní přetlačovaná. „Úplně uzavřeno to není, ještě probíhají některá jednání. Ale je to pořád soudní spor, pořád se soudíme o úpravnu vody,“ připomněl náměstek.
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Příprava nového přivaděče nebyla jedinou vodárenskou investicí, kterou radní schválili. Další je obnova armaturní šachty v ulici Na Kopci za 1,6 milionu korun bez DPH. Stará šachta zanikne a nahradí ji technologicky jednodušší zařízení.
„Dojde k výměně šoupátek a celého regulačního uzlu. Je to sice rozsahem malá akce, ale je to významný posun v umožnění distribuce vody právě na sídliště Handlovy Dvory. Akce navazuje na revitalizaci vodovodu dole u Kosmákovy ulice,“ doplnil Radek Popelka.
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„Bude přiložena nová trubka. Ta původní bude repasována a bude používána jako paralelní vedení. Takže kdyby se něco stalo, máme vždy zálohu, jak dostat vodu do Jihlavy.“ Radek Popelka, náměstek jihlavského primátora.
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6. dubna 2026