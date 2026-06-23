Oscar v krabici na kuřata. Jak čeští producenti se svým filmem dobyli svět

„Je to obrovský úspěch. Jsem nesmírně rád, že tu trofeje vidíme naživo,“ neskrýval nadšení ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek Hovorka při setkání s tvůrci před kinem Dukla.
Pro producenty Radovana Síbrta a Alžbětu Karáskovou je návrat na jihlavský festival symbolický - právě zde totiž loni představili distribuční premiéru filmu a začali reálně přemýšlet o útoku na nejprestižnější světová ocenění.
Cesta k soškám byla náročným maratonem, během kterého museli tvůrci oslovit 13 tisíc členů Akademie rozesetých po celém světě. Práce to byla o to složitější, že velká část z nich dokumentární tvorbu běžně nesleduje. „Vy musíte organizovat projekce, musíte lítat po světě a hlavně musíte na sebe upozorňovat,“ vysvětluje Síbrt.
Klíčovým nástrojem byly takzvané „e-blasty“ - cílené e-mailové informace členům Akademie. „Jeden takový e-blast stál na začátku devět set dolarů, později se cena vyšplhala až na deset tisíc dolarů za jediné rozeslání,“ vypočítává producent náklady, které byly nezbytné k tomu, aby se příběh dostal ke správným lidem.
V rámci kampaně v Los Angeles se tvůrci zaměřili i na specifické cílové skupiny - oslovovali například i tamní důchodce, členy Akademie s celoživotními zkušenostmi v oboru. Jak dodává Síbrt, prosadit se v konkurenci hollywoodských trháků je extrémně složité. „Brad Pitt si prostě nepustí všechny nominované dokumentární filmy. Musíte k nim ty informace dostat jinou cestou.“
Oscar jako „zbraň“ a duha v kokpitu
Úspěch dánsko-českého filmu, pod kterým jsou podepsáni režiséři David Borenstein a Pavel Talankin, provázela řada historek, které by vydaly na samostatný scénář. Jednou z nejbizarnějších je příběh ztraceného Oscara na letišti v New Yorku. „Na letišti se rozhodli, že Oscar by mohl představovat zbraň a mohl by se s ním někdo pokusit unést letadlo,“ vypráví Síbrt se smíchem.
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Soška putovala do krabice od kuřat a následně se ztratila. Incident se stal mezinárodní mediální senzací. „Dva dny jsme měli pocit, že svět neřeší války na Ukrajině ani v Íránu, ale jedinou otázku - kde je Oscar Pavla Talankina,“ dodává producent.
Kontrast k tomuto zážitku tvoří zkušenost dánské koproducentky Helle Faber. Ta při transportu jiného exempláře sošky z USA zažila natolik výsadní zacházení, že ji letecký personál usadil přímo do kokpitu za pilota. „Dánské uvítání bylo prostě jiné než to naše,“ vtipkují tvůrci, kteří přiznávají, že v Česku sice duhu na letišti nedostali, ale zato se jim dostalo vřelého přijetí od kolegů z oboru.
Jihlava jako srdeční záležitost
Tvůrci, kteří se snímkem prošli festivaly od Sundance až po Londýn, se shodují, že jihlavské publikum má jednu z nejlepších schopností hlubokého napojení na dokumentární látku. Zatímco ve světových metropolích se festivaly často utápějí v záplavě jiných aktivit a byznysu, v Jihlavě podle nich vše stojí na „lásce k filmu“.
Pro režiséra Davida Borensteina se Jihlava stala srdeční záležitostí. Festivalem byl upřímně fascinován a na zdejší diváky vzpomíná jako na mimořádně poučené publikum, které ke sledovaným snímkům přistupuje s nebývalou hloubkou. Návštěvníci o promítaných tématech aktivně přemýšlejí a debata po projekci má reálnou váhu.
Právě tato intelektuální zvídavost a schopnost nechat se filmem skutečně zasáhnout je podle něj rysem, který jihlavské publikum odlišuje od mnoha světových metropolí.
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„Moc bych vám přál víc peněz na ten festival, abyste měli víc byznysu,“ říká na závěr s úsměvem Síbrt, ale jedním dechem dodává, že právě to, jak město festivalem žije, je pro tvůrce tím nejcennějším oceněním.
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi tak v Jihlavě neuzavřel jen jednu kapitolu, ale připomněl, že i s omezenými prostředky, ale velkým nasazením a pomocí týmu, lze dosáhnout až na samotný vrchol světové kinematografie.
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16. března 2026