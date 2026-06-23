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Oscar v krabici na kuřata. Jak čeští producenti se svým filmem dobyli svět

Jan Salichov
  16:04
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi přepsal historii české kinematografie, když získal prestižního Oscara a cenu BAFTA (British Academy Film Awards). Producenti Alžběta Karásková a Radovan Síbrt dnes přivezli obě své trofeje ukázat do Jihlavy, kde jejich cesta k celosvětovému úspěchu prakticky začala. Příběh o tom, jak se dánsko-český dokument dostal až do rukou hollywoodských akademiků, je však plný nejen filmařského nadšení, ale i absurdních byrokratických zádrhelů a vysoké finanční hry.

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„Je to obrovský úspěch. Jsem nesmírně rád, že tu trofeje vidíme naživo,“ neskrýval nadšení ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek Hovorka při setkání s tvůrci před kinem Dukla.

Pro producenty Radovana Síbrta a Alžbětu Karáskovou je návrat na jihlavský festival symbolický - právě zde totiž loni představili distribuční premiéru filmu a začali reálně přemýšlet o útoku na nejprestižnější světová ocenění.

Producenti dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi Alžběta Karásková a Radovan Síbrt přivezli obě své trofeje ukázat do Jihlavy. (23. června 2026)
Producenti dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi Alžběta Karásková a Radovan Síbrt přivezli obě své trofeje ukázat do Jihlavy. (23. června 2026)
Pro producenty oceněného dokumentu je Jihlava srdeční záležitost. Právě tady jejich pouť za oceněním začala, v Jihlavě měl snímek Pan Nikdo proti Putinovi distribuční premiéru.
Producenti dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi Alžběta Karásková a Radovan Síbrt přivezli obě své trofeje ukázat do Jihlavy. (23. června 2026)
Pavel Talankin s Oscarem za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi (15. března 2026)
24 fotografií

Cesta k soškám byla náročným maratonem, během kterého museli tvůrci oslovit 13 tisíc členů Akademie rozesetých po celém světě. Práce to byla o to složitější, že velká část z nich dokumentární tvorbu běžně nesleduje. „Vy musíte organizovat projekce, musíte lítat po světě a hlavně musíte na sebe upozorňovat,“ vysvětluje Síbrt.

Klíčovým nástrojem byly takzvané „e-blasty“ - cílené e-mailové informace členům Akademie. „Jeden takový e-blast stál na začátku devět set dolarů, později se cena vyšplhala až na deset tisíc dolarů za jediné rozeslání,“ vypočítává producent náklady, které byly nezbytné k tomu, aby se příběh dostal ke správným lidem.

V rámci kampaně v Los Angeles se tvůrci zaměřili i na specifické cílové skupiny - oslovovali například i tamní důchodce, členy Akademie s celoživotními zkušenostmi v oboru. Jak dodává Síbrt, prosadit se v konkurenci hollywoodských trháků je extrémně složité. „Brad Pitt si prostě nepustí všechny nominované dokumentární filmy. Musíte k nim ty informace dostat jinou cestou.“

Oscar jako „zbraň“ a duha v kokpitu

Úspěch dánsko-českého filmu, pod kterým jsou podepsáni režiséři David Borenstein a Pavel Talankin, provázela řada historek, které by vydaly na samostatný scénář. Jednou z nejbizarnějších je příběh ztraceného Oscara na letišti v New Yorku. „Na letišti se rozhodli, že Oscar by mohl představovat zbraň a mohl by se s ním někdo pokusit unést letadlo,“ vypráví Síbrt se smíchem.

Pan Nikdo proti Putinovi dostal Oscara. Jaký je? Recenze Mirky Spáčilové

Soška putovala do krabice od kuřat a následně se ztratila. Incident se stal mezinárodní mediální senzací. „Dva dny jsme měli pocit, že svět neřeší války na Ukrajině ani v Íránu, ale jedinou otázku - kde je Oscar Pavla Talankina,“ dodává producent.

Kontrast k tomuto zážitku tvoří zkušenost dánské koproducentky Helle Faber. Ta při transportu jiného exempláře sošky z USA zažila natolik výsadní zacházení, že ji letecký personál usadil přímo do kokpitu za pilota. „Dánské uvítání bylo prostě jiné než to naše,“ vtipkují tvůrci, kteří přiznávají, že v Česku sice duhu na letišti nedostali, ale zato se jim dostalo vřelého přijetí od kolegů z oboru.

Jihlava jako srdeční záležitost

Tvůrci, kteří se snímkem prošli festivaly od Sundance až po Londýn, se shodují, že jihlavské publikum má jednu z nejlepších schopností hlubokého napojení na dokumentární látku. Zatímco ve světových metropolích se festivaly často utápějí v záplavě jiných aktivit a byznysu, v Jihlavě podle nich vše stojí na „lásce k filmu“.

Pro režiséra Davida Borensteina se Jihlava stala srdeční záležitostí. Festivalem byl upřímně fascinován a na zdejší diváky vzpomíná jako na mimořádně poučené publikum, které ke sledovaným snímkům přistupuje s nebývalou hloubkou. Návštěvníci o promítaných tématech aktivně přemýšlejí a debata po projekci má reálnou váhu.

Právě tato intelektuální zvídavost a schopnost nechat se filmem skutečně zasáhnout je podle něj rysem, který jihlavské publikum odlišuje od mnoha světových metropolí.

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„Moc bych vám přál víc peněz na ten festival, abyste měli víc byznysu,“ říká na závěr s úsměvem Síbrt, ale jedním dechem dodává, že právě to, jak město festivalem žije, je pro tvůrce tím nejcennějším oceněním.

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi tak v Jihlavě neuzavřel jen jednu kapitolu, ale připomněl, že i s omezenými prostředky, ale velkým nasazením a pomocí týmu, lze dosáhnout až na samotný vrchol světové kinematografie.

16. března 2026
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