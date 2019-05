Vedení Jihlavy po letech jednalo s továrnou kritizovanou kvůli ekologii

Pošlete nám své otázky a připomínky k tomu, co vás trápí, a my vám na ně odpovíme.

To je podle náměstka jihlavské primátorky Víta Zemana (Žijeme Jihlavou) jeden ze závěrů schůzky, kterou představitelé města absolvovali s majitelem koncernu Kronospan v rakouském Salcburku. Tam má společnost, která se věnuje zpracování dřeva, své celosvětové sídlo.



S nejvyšším managementem firmy kromě Zemana jednala také primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava). Ta zároveň schůzku, která se konala po letech stížností obyvatel města, iniciovala.

„Bylo to vyvoláno i tím, že jihlavský závod rozšiřuje svoji výrobu, přestupuje na novou technologii, chce využívat více dřevního recyklátu,“ popsal Zeman jeden z motivů cesty do Rakouska. Vedení města má totiž z nového postupu obavy.

Podle náměstkova líčení trvala celá schůzka s vedením Kronospanu zhruba šest hodin. Dvě hodiny zabrala prohlídka salcburského provozu, zbylé čtyři pak přímo diskuse s majitelem společnosti.



„Dohodli jsme se, že budeme chtít zmapovat veškerý pohyb vody, která do závodu jde a která z něj vytéká. Vnímáme, že je to, s ohledem na to, že vody v Jihlavě ubývá, potřeba,“ přiblížil Zeman další ze závěrů setkání.

Kronospan čeká na jasně formulované dotazy a výhrady města

Vedení města však zajímají i další otázky související s jihlavským provozem. „Kronospan od nás nyní očekává, že budeme své domněnky jasně kvantifikovat, aby měl na co odpovídat,“ podotkl náměstek primátorky.

Na magistrátu nyní pracuje expertní skupina, která se zabývá dopady podniků v průmyslové zóně na životní prostředí ve městě. V nejbližších dnech by měla sestavit seznam otázek, na něž bude chtít od dřevozpracujícího závodu znát odpovědi.

„V tabulce odpovědí však nebudeme mít jen to, co nám odpoví Kronospan, ale chceme tam mít rovněž odpovědi od nezávislých skupin, případně budeme mít i výsledky kontrolních měření,“ dodal Zeman.

Vedení Kronospanu popisuje salcburský mítink jako setkání, které se neslo v přátelském duchu. Jihlavské delegaci společnost představila všechny kroky, které učinila ve směru zlepšování životního prostředí.

„Cílem jednání bylo spíše nastavit si cestu, jak ke společným závěrům dojít a co pro to podniknout. Například jsme se shodli na tom, že my, jako firma, musíme zlepšit komunikaci i směrem k veřejnosti. Na tom pracujeme,“ pronesla Sylva Krechlerová, jednatelka jihlavského Kronospanu.

Větší využití recyklovaného dřeva se lidí nedotkne, tvrdí firma

Firma dlouhodobě tvrdí, že plní veškeré ekologické limity. Na začátku roku například zveřejnila výsledky své studie. Ty mají dokazovat, že se společnost na emisích formaldehydu v Jihlavě a okolí podílí jen 3,5 procenta. Největším znečišťovatelem formaldehydem je doprava a druhým lokální topeniště.

Kronospan svůj záměr využívat recyklované dřevo nejen ve výrobě dřevotřískových, ale i OSB desek, oznámil už loni. Slíbil přitom, že při dodržování provozní a technologické kázně v provozu nedojde po plánovaných úpravách k výraznému ovlivnění obyvatel v okolí.



Stejně tak firma tehdy uvedla, že objem některých vypouštěných znečišťujících látek včetně formaldehydu se nezmění.

Zpracování recyklovaného dřeva, jako jsou odřezky nebo dřevěné obaly, má pak přinést snížení spotřeby tepla na sušení třísek, protože má nižší vlhkost než surové dřevo. „Klesne i množství vypouštěných skleníkových plynů,“ uvedla firma v záměru.

„Zpracování odpadního dřeva do konečných výrobků je z hlediska životního prostředí nejlepší možný způsob, jak nakládat s odpadem. Materiálové využití odpadů je trendem všech průmyslových odvětví a pro Jihlavu i celý region je tato činnost velkou příležitostí,“ uvedl ekolog firmy Rostislav Habán.

Pojedeme jednat i do centrál dalších firem, slibuje radnice

V souvislosti s rozšířením výroby zahájil Kronospan s městem jednání o koupi pozemků, které navazují na ty jeho. Vedení magistrátu však zatím nemíní parcely prodat.

„Jsou tam i jiné firmy, které mají zájem o tento prostor. A zatím jsme se nedohodli,“ potvrdil náměstek primátorky pro oblast majetku Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

Jednání, jaké vedení města absolvovalo s celosvětovým vedením Kronospanu, by chtělo v následující době zopakovat také s nejvyšším managementem dalších nadnárodních firem, jež mají své závody v jihlavské průmyslové zóně.