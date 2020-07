Jihlava chce víc obyvatel s trvalým bydlištěm, pomoci má nová kampaň

Obyvatelé města tak mohou až do 30. září potkávat tazatele spolku Socionatu, kteří průzkum provádějí. Jihlavanů přihlášených k trvalému pobytu je přibližně 50 tisíc.

„Pokud by tady žilo víc obyvatel a využívali služby a infrastrukturu města, tak by na to město doplácelo. A protože Jihlava nechce zdarma poskytovat jednotlivé výhody městské infrastruktury lidem, jejichž daňové výnosy končí v pokladnách jiných obcí, vznikl tento projekt,“ upřesnil mluvčí radnice Radovan Daněk.

Podle primátorky Karolíny Koubové (Fórum) je třeba před začátkem kampaně uskutečnit takový průzkum a určit, kolik lidí a hlavně proč v Jihlavě vůbec bydlí, případně z jakého důvodu zde nemají zapsané trvalé bydliště.

„Výzkum by měl identifikovat mezi místními obyvateli skupinu takzvaných ‚Nejihlaváků‘ a zmapovat jejich postoje a motivace, popsat jejich vztah k městu. Až pak budeme mít možnost srovnávat jejich postoje s postoji trvale přihlášených Jihlavanů. Důležité je také zjistit nejčastější důvody, proč se lidé Jihlavany chtějí stát, případně jaké výhody by je k takovému kroku přesvědčily,“ doplnila primátorka.

První fáze výzkumu zahrnuje rozhovory v ulicích města vedené školenými tazateli. Po zpracování dat z těchto rozhovorů se přistoupí k další fázi, ve které se budou již konkrétní témata dál rozebírat diskusemi ve skupinách takzvaných „Nejihlaváků“. Za průzkum zaplatí magistrát 150 tisíc korun.