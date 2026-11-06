Jihlava musí kvůli uzavírce tunelu otevřít staveniště. Projedou jen lehčí auta

Důvod je prostý: alespoň částečně zprůjezdnit důležitou dopravní tepnu před jihlavským autobusovým nádražím na nadcházející víkend. V krajském městě se totiž bude čistit Jihlavský tunel.
Tunel na silnici I/38 bude úplně neprůjezdný od soboty 7. listopadu od 8 hodin do neděle 8. listopadu nejpozději do 17 hodin. Oficiální objízdná trasa povede ulicemi Jiráskova, Hamerníkova, U Cvičiště, Žižkova a Pelhřimovská.
„Situaci nám značně zkomplikovala víkendová uzavírka Jihlavského tunelu, kterou podle Ředitelství silnic a dálnic nebylo možné přesunout,“ vysvětluje primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS). „Po dohodě se stavbou se nám podařilo domluvit, že bude Jiráskova ulice o víkendu průjezdná.“
Má to ovšem jednu zásadní podmínku. „Když jsme se dívali, jakým způsobem výkop zasypávají, dohodli jsme se, že tam nebudeme moci pustit těžká auta. Mohlo by se totiž stát, že by zapadla,“ vysvětluje Ryška.
Osobní auta a další vozidla do 3,5 tuny tak místem projedou od sobotního rána až do nedělního odpoledne, kdy se Jihlavský tunel znovu otevře. Těžká doprava, kamiony a MHD ale musí nadále využívat stávající objízdné trasy.
Od pondělí se Jiráskova ulice opět kompletně uzavře. Celková uzavírka podle primátora potrvá zhruba 14 dní.