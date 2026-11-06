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Jihlava musí kvůli uzavírce tunelu otevřít staveniště. Projedou jen lehčí auta

Jan Salichov
  13:35
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Během pátku zasypat výkop, silnici provizorně zpevnit, aby se staveništěm dalo v sobotu a v neděli projet. A v pondělí znovu pokračovat v rekonstrukci. Poněkud paradoxní situace nastala v Jiráskově ulici v Jihlavě, kde dělníci pracují na obnově vodovodu a kanalizace v souvislosti s revitalizací přilehlé ulice 17. listopadu.

Důvod je prostý: alespoň částečně zprůjezdnit důležitou dopravní tepnu před jihlavským autobusovým nádražím na nadcházející víkend. V krajském městě se totiž bude čistit Jihlavský tunel.

Tunel na silnici I/38 bude úplně neprůjezdný od soboty 7. listopadu od 8 hodin do neděle 8. listopadu nejpozději do 17 hodin. Oficiální objízdná trasa povede ulicemi Jiráskova, Hamerníkova, U Cvičiště, Žižkova a Pelhřimovská.

„Situaci nám značně zkomplikovala víkendová uzavírka Jihlavského tunelu, kterou podle Ředitelství silnic a dálnic nebylo možné přesunout,“ vysvětluje primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS). „Po dohodě se stavbou se nám podařilo domluvit, že bude Jiráskova ulice o víkendu průjezdná.“

Pohled na stavební práce a odstavenou techniku v Jiráskově ulici, která se o nadcházejícím víkendu kvůli čištění tunelu na silnici I/38 provizorně otevře pro vozidla do 3,5 tuny. (6. listopadu 2026)
Stavební stroje při pracích na inženýrských sítích v Jiráskově ulici před budovou autobusového nádraží v Jihlavě. (6. listopadu 2026)
Staveniště v Jiráskově ulici v Jihlavě, kde probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Kvůli víkendovému čištění tunelu na silnici I/38 však dělníci výkopy provizorně zasypou, aby se tudy o víkendu dalo alespoň částečně projet. (6. listopadu 2026)
Staveniště v Jiráskově ulici v Jihlavě, kde probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Kvůli víkendovému čištění tunelu na silnici I/38 však dělníci výkopy provizorně zasypou, aby se tudy o víkendu dalo alespoň částečně projet. (6. listopadu 2026)
11 fotografií

Má to ovšem jednu zásadní podmínku. „Když jsme se dívali, jakým způsobem výkop zasypávají, dohodli jsme se, že tam nebudeme moci pustit těžká auta. Mohlo by se totiž stát, že by zapadla,“ vysvětluje Ryška.

Osobní auta a další vozidla do 3,5 tuny tak místem projedou od sobotního rána až do nedělního odpoledne, kdy se Jihlavský tunel znovu otevře. Těžká doprava, kamiony a MHD ale musí nadále využívat stávající objízdné trasy.

Od pondělí se Jiráskova ulice opět kompletně uzavře. Celková uzavírka podle primátora potrvá zhruba 14 dní.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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