Hala potmě, zastavená hra, výzva k evakuaci. Fanoušek s cigaretou narušil hokej

Jan Salichov
  14:32
Návštěvníci nové jihlavské Horácké areny prožili novou zkušenost. Jeden z fanoušků Dukly si při pondělním prvoligovém zápase proti Vsetínu v prostorách haly potáhl z elektronické cigarety. Tím se ovšem spustil protipožární poplach, který vyústil v kompletní vypnutí audiovizuálního systému a vyhlášení evakuace.
Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná Horácka aréna. Pro fanoušky i hráče byly výpadek audiovizuálních systémů i výzva k evakuaci novou zkušeností. | foto: Luboš Vácha

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...
Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...
Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...
Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...
20 fotografií

K situaci došlo ve druhé třetině, konkrétně ve 27. minutě během ofenzivní akce Vsetína. „Fanoušek domácích se přesunul na otevřenou chodbičku nad sektorem stání, kde nemá co dělat. A tam si zapálil,“ popsal Martin Lindovský, jednatel městské společnosti Horácká multifunkční aréna, která halu provozuje.

Podle něj bude potřeba posílit bezpečností službu. „Minule chtěla být security důsledná a došlo ke konfliktu s fanoušky,“ zmínil Lindovský situaci z derby proti Třebíči, kdy na konci října došlo k napadení ostrahy dvěma příznivci Dukly. „Ve chvíli, kdy chtěla být naopak benevolentní, aby nedocházelo ke konfliktu, si jeden z fanoušků vzal elektronickou cigaretu přímo pod čidlem.“

Gól lidem neuteče ani ve frontě. Architekt Horácké arény i o barvách a hale pro Slavii

Tím se rozjel zautomatizovaný systém elektronické požární signalizace (EPS). V souladu s ním došlo k okamžitému vypnutí všech technologií v aréně - časomíry, multimediální kostky, osvětlených mantinelů, reklamních systémů na poprsníku (reklamní LED pás oddělující patra v hledišti - pozn. red.) i celkového ozvučení. A zároveň k otevření dveří do arény.

„Nedošlo k ničemu jinému, než k čemu dojít má. Vzhledem k nevhodnosti chování fanouška, který vyvolal požární poplach, čidlo zareagovalo, vyvolalo poplach. A systém zareagoval,“ uvedl technický ředitel Horácké multifunkční arény Martin Janíček.

Chyběla informace, že jde o planý poplach

Ostraha u pultu, který hlídá požární systém, zareagovala správně - včas odhalila a ověřila, že jde o planý poplach. „Nezahořelo, takže odvolala výjezd hasičů,“ uvedl Lindovský. „Nahození jističů, bohužel, ale bude vždycky trvat nějakých deset, patnáct minut.“

Horácká multifunkční aréna zjišťuje u dodavatele požárního systému, proč nemá k dispozici hlášení, která návštěvníky jakékoliv akce upozorní na to, že se jedná o planý poplach.

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná Horácka aréna. Pro fanoušky i hráče byly výpadek audiovizuálních systémů i výzva k evakuaci novou zkušeností.
Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná Horácka aréna. Pro fanoušky i hráče byly výpadek audiovizuálních systémů i výzva k evakuaci novou zkušeností.
Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná Horácka aréna. Pro fanoušky i hráče byly výpadek audiovizuálních systémů i výzva k evakuaci novou zkušeností.
Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná Horácka aréna. Pro fanoušky i hráče byly výpadek audiovizuálních systémů i výzva k evakuaci novou zkušeností.
20 fotografií

„Budeme chtít, aby nám případně to nahrané hlášení co nejdříve dodali. Vy totiž nemůžete zareagovat ani moderátorem, protože ty samé audiobedny slouží pro moderaci akce. Ve chvíli, kdy se sepne EPS, si bedny bere jiný systém na vyhlašování požáru. A už tam pustíte jen přednahrané záležitosti,“ vysvětlil Lindovský.

Drtivá většina diváků ve vyprodané hale však přes prvotní výzvu k evakuaci zůstala na místech. Během přerušené hry dokonce halou běžela „mexická vlna“. „HC Dukla Jihlava děkuje všem fanouškům za trpělivost, zachování klidu i skvělé atmosféry během planého poplachu, který přerušil průběh hokejového utkání,“ uvedl jihlavský klub na svých sociálních sítích.

Alarmů už bylo více, jeden spustil kouř z grilu

„Tím, že hala má exity blízko a lidé vybíhají na ulici, bylo dobře, že zůstali na svých místech. V hale, kdyby někde začalo hořet, to všichni vidí na první dobrou,“ myslí si manažer výstavby haly a jihlavský radní David Beke. „Z principu lidé reagují na nějaké opakované výzvy. Tím, že to bylo rychle vypnuto, zůstali na místě a usoudili, že se nic neděje,“ vysvětluje Lindovský.

„Kdyby nedošlo k ověření, personál nereagoval správně a my to nevypnuli, věřím, že by se lidé pohnuli. A že by evakuaci zahájili. Náš personál ale reagoval správně, dobře to vypnul. Akorát nemáme k dispozici hlášku, že jde o planý poplach, která by to uzavřela,“ dodal.

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Podle Bekeho je důležité dát lidem velmi rychle relevantní informaci, co a jak se děje. „Security musí vědět, že v momentě, kdy je planý poplach, musí lidi pustit zpátky. Protože jsem na sociálních sítích zaznamenal, že někdo vyběhl ven a pak už ho nechtěli pustit zpátky do haly,“ podivil se jihlavský radní.

Podle mluvčího Horácké multifunkční arény Bedřicha Musila nešlo o první hlášený poplach v nové hale. „Bylo jich už asi pět, tento byl první při samotné akci, kdy byli v aréně diváci,“ říká Musil, který přidává i jednu pikantnost. „Jeden z poplachů vznikl, když v pátém patře budovy obsluha gastra začala grilovat klobásy přímo pod čidlem a neuvědomila si, že kouř z grilu může protipožární alarm spustit.“

Poučení pro fanoušky? V aréně se nekouří!

Horácká aréna, multifunkční hala za 2,2 miliardy korun, je ve zkušebním provozu od konce října. První hokejové utkání se v ní hrálo v sobotu 25. října, slavnostní otevření se uskutečnilo 8. listopadu.

„Je před námi rok zkušebního provozu, kdy si takových situací budeme muset nacvičit ještě spoustu,“ myslí si Beke. „Tohle bylo ještě relativně jednoduché, byť se o nějakou komplikaci jednalo. Budou se muset udělat nějaké úpravy v nastavených postupech, v provozních řádech. Několik měsíců to ještě bude trvat, ale to jsme avizovali,“ dodal manažer výstavby Horácké arény.

Základním ponaučením z pondělka by mělo být, že v Horácké aréně se nekouří. „Vyzývám fanoušky, ne aby si nezapalovali pod požárními čidly, ale aby v hale vůbec nekouřili,“ říká mluvčí HMA Musil. „Jako bývalý dlouholetý kuřák si myslím, že dvě a půl hodiny během hokejového zápasu bez cigarety každý vydrží. Stejně, jako to vydrží v divadle nebo v kině,“ dodal.

I samotná Dukla Jihlava bude situaci dále řešit. „HC Dukla Jihlava se bude vzniklou situací detailně zabývat, aby se podobné případy do budoucna neopakovaly a aby bezpečnost a komfort fanoušků zůstaly vždy na prvním místě,“ dodalo ve svém prohlášení vedení hokejového klubu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na nový most se lidé budou jen dívat. Otevření se odkládá kvůli chvění

Nový most přes Sázavu je už sice hotový, teď ale bude několik měsíců čekat na...

Nový most v Nábřežní ulici ve Žďáru nad Sázavou mohou lidé obdivovat již několik měsíců. Po lávce za zhruba třináct milionů korun se ale zatím neprojdou. Otevření stavby, které mělo nastat nyní na...

Zase tu vládnou hlupáci. Dnes bychom rozjezd pivovaru nepřežili, říká Bernard

Premium
Stanislav Bernard před pár dny oslavil sedmdesátiny. Takřka polovinu života...

Před pár dny oslavil sedmdesátiny. Takřka polovinu života spojil své jméno i tvář s pivem. V roce 1991 se společníky koupil ruinu uprostřed Humpolce. Dnes je Stanislav Bernard spolumajitelem značky,...

Kvůli konkurenci z Asie končí v Havlíčkově Brodě Hartmann - Rico, propustí 200 lidí

Výrobní areál společnosti Hartmann - Rico v Havlíčkově Brodě.

Po více než sto letech v Havlíčkově Brodě skončí zavedený a tradiční zaměstnavatel. Na konci března uzavře svůj závod v Bělohradské ulici společnost Hartmann - Rico. Informovalo o tom vedení...

Gól lidem neuteče ani ve frontě. Architekt Horácké arény i o barvách a hale pro Slavii

Premium
Brněnský architekt Ondřej Chybík se svým vítěznýn projektem Horácké arény,...

Když před šesti lety v pouhých 34 letech spolu se svým týmem vyhrál architektonickou soutěž, a dostal tak možnost přichystat návrh Horácké arény v Jihlavě, velkou výzvu přijal. Nyní se Ondřej Chybík,...

D1 u Bíteše ochromila série nehod, řidiče zaskočila hustá mlha. Zranění i v autobuse

Série nehod na D1 u Velké Bíteše začala po deváté hodině ráno srážkou dvou...

Dálnici D1 na Vysočině v pátek dopoledne ochromila série nehod. Staly se mezi 155. a 160. kilometrem ve směru na Brno. Srazily se nejprve dva osobní vozy, poté kamion s autobusem, znovu osobní...

Z bývalého finančního úřadu v Havlíčkově Brodě se stala moderní bytovka

Bývalý finanční úřad se změnil na bytový dům. Během posledních let se rovněž...

Ještě před osmi lety v té budově seděli úředníci. Kdo k nim mířil, neměl úplně nejlepší pocity. Dnes tu je před dokončením 32 nových moderních bytů. Z budovy bývalého finančního úřadu v Havlíčkově...

18. listopadu 2025  12:06

K chrámu přibude neobvyklá kašna, tvořit ji bude socha, žlábek i báseň opata

Na prostranství u kostela sv. Prokopa vznikne nová kašna se sochou patrona...

Do centra Žďáru přibude další umělecké dílo. U prokopského kostela vznikne originální kašna, doplněná sochou patrona chrámu - svatého Prokopa. Autorem bronzové 1,5 metru vysoké skulptury je...

18. listopadu 2025  8:29

Rekordman má trenérku na dálku. Nepotřebuji, aby mi někdo říkal makej, směje se

Na červnovém mistrovství světa v silovém trojboji český reprezentant Vít...

Říká se, že obhájit prvenství je vždycky o něco složitější, než vyhrát poprvé. V každém případě k tomu potřebujete také velkou dávku štěstí. Své by o tom mohl vyprávět Vít Okrouhlý, jednatřicetiletý...

17. listopadu 2025  11:08

Bůh není automat na bonbony, spoléhat na jeho milost nelze, říká nemocniční kaplan

Premium
Často se za něčím ženeme, ale na geriatrii v posteli s jedním hrnkem na stole...

Farář z Luk nad Jihlavou Jakub Tůma chodí už třetím rokem jednou týdně navštěvovat pacienty do jihlavské nemocnice. „Často se za něčím ženeme, ale na geriatrii v posteli s jedním hrnkem na stole...

16. listopadu 2025

Žďár zřídí agenturu, která by mohla prázdné soukromé byty pronajímat potřebným

I ve Žďáře jsou podle vedení města byty, které zejí prázdnotou. Majitelé je...

Na jedné straně rodiny, jež nemají kde bydlet. Na druhé vlastníci bytů, kteří je kvůli obavám z problematických nájemníků raději nechávají prázdné. Oběma skupinám vyjde teď Žďár nad Sázavou vstříc....

16. listopadu 2025  9:09

Jihlavští hokejisté smetli Kolín, všech sedm gólů padlo za třetinu

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Jihlava deklasovala v první hokejové lize Kolín 6:1 a napravila středeční domácí porážku s béčkem Pardubic. Středočeši klesli na třetí místo za Litoměřice, které zvítězily na ledě Poruby 5:4.

15. listopadu 2025  20:28

Zase tu vládnou hlupáci. Dnes bychom rozjezd pivovaru nepřežili, říká Bernard

Premium
Stanislav Bernard před pár dny oslavil sedmdesátiny. Takřka polovinu života...

Před pár dny oslavil sedmdesátiny. Takřka polovinu života spojil své jméno i tvář s pivem. V roce 1991 se společníky koupil ruinu uprostřed Humpolce. Dnes je Stanislav Bernard spolumajitelem značky,...

15. listopadu 2025

Mechanika má duši. Hledáme, jak ji oživit, říká učitel jediného hodinářského oboru

Garant pro obor Jemný mechanik, hodinář Jaromír Ondráček na jihlavské Střední...

Je unikátní. Jedinečné. V celém Česku a Slovensku jen jedno jediné. V Jihlavě učí mladé učně hodinářskému řemeslu. Zdejší učiliště za 71 let své existence odchovalo 1 636 hodinářů. Odborníků, kteří...

15. listopadu 2025  10:13

Dvakrát víc míst, moderní zázemí. V sobotu se otevře odpočívka Mikulášov na D1

Na obou stranách odpočívadlo získalo téměř jeden hektar odstavné plochy,...

Provoz na zmodernizované a rozšířené odpočívce Mikulášov na kilometru 95,8 dálnice D1 v obou směrech obnoví silničáři v plném rozsahu v sobotu 15. listopadu v 10 hodin. Nově má nabídnout nejen...

14. listopadu 2025  15:50

Na nový most se lidé budou jen dívat. Otevření se odkládá kvůli chvění

Nový most přes Sázavu je už sice hotový, teď ale bude několik měsíců čekat na...

Nový most v Nábřežní ulici ve Žďáru nad Sázavou mohou lidé obdivovat již několik měsíců. Po lávce za zhruba třináct milionů korun se ale zatím neprojdou. Otevření stavby, které mělo nastat nyní na...

14. listopadu 2025  15:24

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG OBRÁBĚNÍ (50-65.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 50 000 - 65 000 Kč

Dalších 31 468 volných pozic

D1 u Bíteše ochromila série nehod, řidiče zaskočila hustá mlha. Zranění i v autobuse

Série nehod na D1 u Velké Bíteše začala po deváté hodině ráno srážkou dvou...

Dálnici D1 na Vysočině v pátek dopoledne ochromila série nehod. Staly se mezi 155. a 160. kilometrem ve směru na Brno. Srazily se nejprve dva osobní vozy, poté kamion s autobusem, znovu osobní...

14. listopadu 2025  11:07,  aktualizováno  14:06

Havlíčkův Brod spustí další online aukci, nabídne pronájem parkovacích míst

Parkoviště v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi u Reynkovy ulice je v provozu od...

Po úspěšném prodeji stavebních pozemků Na Nebi připravuje radnice v Havlíčkově Brodě další elektronickou online aukci. Tentokrát hodlá nabídnout k pronájmu parkovací místa v téže lokalitě, na...

14. listopadu 2025  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.