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Za příspěvky dostali dárci jmenovky na nové hale, uvidí je však jen dalekohledem

Jan Salichov
  15:47
Stovky dárců finančně podpořily stavbu Horácké arény v Jihlavě a za odměnu dostaly své místo na červeném plášti haly. Tam v těchto dnech dělníci připevňují jejich jmenovky či vzkazy. Dárci a ostatní si je však přečtou jen s výrazným přiblížením, cedulky jsou vyvedeny ve stejné barvě jako plášť a často umístěné mnoho metrů vysoko.

Na červeném plášti budovy postupně přibývají štítky s 853 jmény dárců, kteří na její výstavbu přispěli celkem 2 599 000 korunami. Jenže z dálky rozhodně nekřičí, spíš se v pravidelném rytmu fasády nenápadně ztrácejí.

„Za mě je ten štítek spíše jako otisk prstu nebo ruky do betonu. Nemá na sebe strhávat pozornost, když kolem haly jdete,“ vysvětluje manažer výstavby Horácké arény a radní za ODS David Beke.

Ruce v pracovních rukavicích vkládají hliníkovou destičku s laserem vyrytým vzkazem do připraveného otvoru v červené fasádě Horácké arény.
Dělník ručně připevňuje na červený perforovaný plášť Horácké arény malou hliníkovou destičku.
Na červené fasádě Horácké arény jsou umístěny stovky štítků s jmény dárců. Z tohoto dálkového pohledu jsou však pro kolemjdoucí neviditelné.
Koordinátor akce s plánem v ruce kontroluje rozmístění jednotlivých štítků a navádí kolegu na plošině.
Výroba jedné destičky vyšla na necelých 50 korun, dárci za své místo na fasádě platili od jednoho tisíce do desítek tisíc korun.
16 fotografií

Dárci tak dostali něco neobvyklého – jejich jméno se stalo součástí budovy, na jejíž stavbu přispěli. Za stovkami jmen se přitom často skrývají silné emoce a rodinné příběhy. Lidé kupovali tabulky třeba pro tatínky nebo manžely, kteří už nežijí, ale na hokej do Jihlavy chodili desítky let.

K přečtení jména na fasádě ale někdy lidé potřebují učinit další krok. „Když se podívám na panely nahoře, tam už je to opravdu na dalekohled,“ směje se mluvčí arény Bedřich Musil.

Aby je nikdo neserval

První důvod, proč štítky skončily právě v horních částech panelů, je přitom mnohem méně poetický – bezpečnostní.

„Kdyby se to dalo na spodní panely, tak v okamžiku, kdy měříte 185 centimetrů a víc, dosáhnete tam rukou a štítek normálně můžete servat,“ vysvětluje Musil.

Umístění ale souvisí také s podobou samotné fasády. Architekti připravili manuál, který určil přesnou pozici štítků tak, aby nenarušovaly její geometrický rytmus. „Dole jsou bodliny otočené směrem dolů, takže by to nefungovalo po celém obvodu pláště. V místě bodlin by naráz došlo ke změně rytmu,“ popisuje Beke.

Zatímco samotná hliníková destička vyšla město na necelých 50 korun, výrazně náročnější je její hromadná instalace pomocí plošin ve výškách, kterou musela zajistit radnice.

„Jsou umístěny ve výšce od šesti do šestnácti metrů. Kartičky jsou tak velké, aby se přesně vešly do obdélníčku mezi čtverci plechového pláště fasády. Na nich jsou pacičky, kterými se k plechu mechanicky připevní. Tohle je asi poslední práce na hale, takové zdobení,“ přiblížil Jakub Čejka z firmy Nordec, která je dodavatelem ocelové konstrukce haly.

Adoptujte kus Horácké arény, vyzývá město fanoušky. Prodá jim jmenovky na plášti

Paradoxně tak platí: čím víc jste za svůj panel zaplatili, tím výše je vaše jméno umístěné – a tím hůře se může číst. Nejlevnější panely za tisíc nebo dva tisíce korun byly pryč mezi prvními. Ty největší a nejdražší nahoře se pohybovaly v řádu desítek tisíc.

Beke v tom ale problém nevidí. Smyslem podle něj není, aby se jména nabízela kolemjdoucím na první pohled. „Tam není ambice, aby to člověk viděl na první dobrou. Člověka spíš hřeje na duši, že mohl na tak velkou a významnou stavbu přispět a že je její součástí,“ říká.

Viditelnost jmen se navíc během dne mění. Jak se slunce pohybuje kolem budovy, některá jména z fasády vystupují, jiná se naopak ztrácejí. „Je to symbolické přihlášení se k budově a nějaká trvalá součást její stavby,“ vysvětluje Musil.

Srdíčka, křížky i jeden panel dvakrát

Na osazení štítků se čekalo dlouho. Fanoušci se opakovaně ptali, kdy se jejich jména na budově objeví. „Byl to dluh, který jsme vnímali jako provozovatel arény vůči dárcům, vůči fanouškům, kteří si to zakoupili,“ říká Musil.

Proč příprava trvala tak dlouho, ukázalo až samotné zpracování jmen. „Naráželi jsme na věci, se kterými jsme nepočítali. Není to věc, kterou koupíte v pekárně jako rohlík každý den,“ přiznává Beke.

Jihlava uzavírá seznam dárců, jejichž jména a vzkazy ozdobí Horáckou arénu

Kontrolovaly se překlepy, e-mailové adresy i jednotlivé znaky. Někteří dárci poslali do svého jména srdíčko, křížek nebo jiný symbol, který nebyl v původní znakové sadě. Beke proto některé z nich dokonce ručně dokresloval, aby je laser dokázal vyřezat.

A tím problémy nekončily. Někteří lidé byli kvůli chybně zadaným e-mailům obtížně kontaktovatelní. V jednom případě systém dokonce stejný panel prodal dvakrát. „Musel jsem zkontaktovat člověka, který ho koupil jako druhý, a poprosit ho, jestli by si tu pozici nevyměnil,“ popisuje Beke.

Jméno na fasádě, certifikát v ruce

Inspiraci přitom Jihlava hledala jinde. Primátor Petr Ryška si dříve adoptoval píšťalu v chrámu svatého Víta a myšlenku přenesl do města. „My jsme to ale posunuli o level výš. Jména donátorů jsou fyzicky na fasádě,“ říká Beke.

Dárci už dostali certifikát a město pro ně přichystalo i speciální prohlídku arény. Seznam všech jmen ale zatím v hale fyzicky není. Město zvažuje knihu dárců u vstupu nebo jejich zveřejnění na webu.

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Vybrané peníze se do arény vracejí v podobě nadstandardu základní stavby. Prostředky šly například na vybavení tělocvičny, ukotvení obří obrazovky nebo vyhlídkové prvky na střeše.

Pro dárce tak nakonec zůstává hlavně jedno: jejich jméno na budově skutečně je. Jen pokud si ho chtějí z chodníku přečíst, musí si ho mnozí trochu přiblížit.

„Pro nás je nejdůležitější, že tady nová aréna už stojí. Teď už nám ji nikdo nikam nepřesune,“ řekl s úsměvem fanoušek Jiří, který si cedulku se svým jménem koupil za tři tisíce korun.

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Stovky dárců finančně podpořily stavbu Horácké arény v Jihlavě a za odměnu dostaly své místo na červeném plášti haly. Tam v těchto dnech dělníci připevňují jejich jmenovky či vzkazy. Dárci a ostatní...

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