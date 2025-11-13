„Aréna se otevřela a teď se začnou dít věci. Ukáže se, jak bude ten dům sloužit, jak bude fungovat, jakým způsobem ho veřejnost přijme. To je něco, co sleduji s velkým očekáváním, pokorou a taky s jistou mírou nervozity,“ připouští Chybík.
Když jako architekt procházíte již hotovou Horáckou arénou, máte nějakou její oblíbenou část, která se vám osobně líbí?
Mně se líbí jeden moment, a to ten ochoz, který je napojený na úroveň parku. Protože když jím jdete, vidíte, jak se Jihlavané potkávají. Tím, že máte možnost obejít celou arénu kolem dokola, máte stále kontakt s hrací plochou. Řada lidí tráví přestávku na tomto ochozu. Už jsem tam viděl hodně lidí, jak tam na sebe pokřikují: „Jé, Vláďo, ahoj. Dlouho jsme se neviděli.“ Tohle je nějaká sociální interakce mezi lidmi, kterou si myslím, že by architektura měla umět nabídnout.
Komentář od gólmanů spustil řetězovou reakci, která vedla k tomu, že jsme se rozhodli udělat ty tribuny jinak.