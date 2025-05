Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Od 14. prosince tohoto roku by tady měly začít zastavovat vlaky,“ uvedl na páteční prohlídce stavby primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS). „S tím, že v prosinci bude postavená hrubá stavba nádražní budovy, ale budova ještě nebude funkční. Správa železnic zde postaví buňky, kde bude čekárna pro cestující, sociální zařízení a nějaké administrativní kanceláře,“ dodal.

Úkolem Správy železnic je modernizace kolejiště v trase půl druhého kilometru a vybudování nové výpravní budovy včetně nástupišť. Vše dohromady za 1,5 miliardy korun. Magistrát bude v několika etapách upravovat oblast před nádražím, včetně vybudování nové silniční sítě. První etapa by město měla stát 400 milionů korun, přičemž 140 milionů má činit evropská dotace.

„V tuto chvíli jsou hotové mikropiloty, začínají se zakládat zárubní zdi. A bude se pokračovat s jednotlivými vrstvami a pokládat povrch,“ popsal aktuální stav Ryška.

„Máme dobudovaný zářez. A dodělává se jeden výkop pro kanalizaci,“ doplnil vedoucí projektu Pavel Bartoník s tím, že v souvislosti se zářezem se ze stavby odvezlo 60 tisíc kubíků zeminy. „Snažili jsme se zachovat co největší část přilehlého parku. Původně mělo jít těch stromů dolů daleko více, mělo to být volnější,“ prozradil Ryška.

Omezení na kruháku, pak jeho uzavírka

„Největší stavební změny aktuálně činíme v křižovatce (Havlíčkova a Pražská - pozn. red.), kde máme domluvenou výluku provozu do 15. června. Chtěli bychom to stihnout,“ uvedl Bartoník.

Okružní křižovatka před stavebním družstvem Rozkvět je aktuálně kvůli napojení na centrální dopravní terminál uzavřena. „Po Havlíčkově ulici je průjezdná, od 1. června se na 14 dní uzavře kompletně, aby se úpravy mohly dokončit,“ upřesnil Ryška. „Od poloviny června by kruhový objezd měl být celý průjezdný. S tím, že na podzim se udělá finální úprava povrchu.“

Během léta by měly být nachystané komunikace mezi kruhovými objezdy u Rozkvětu a před nádražní budovou, stejně jako přilehlé parkoviště u sila. „S tím, že v prosinci by měla být v hrubých rysech vybudována komunikace, parkoviště, zastávky a vlastně i trolejová trakce. To vše by mělo být dokončeno do prosince,“ doplnil Ryška. Jak dodal, finální vrstva na novou ulici bude položena až na jaře, kdy zhotovitel provede i kompletní úpravy zeleně.

Kolem terminálu projede 6 000 aut denně

Ve druhé fázi výstavby Centrálního dopravního terminálu chce město nádraží propojit s ulicemi Jiráskova a Hamerníkova. Projektová dokumentace by měla být hotová v roce 2027, odhadované náklady na stavbu činí 350 milionů korun.

„Podle dopravních modelů, až se to protáhne na Jiráskovu, tu bude jezdit šest tisíc aut denně,“ prozradil Ryška s tím, že by úpravy měly ulehčit dopravě v centru města.

Zároveň se počítá s tím, že by se společně s tím uzavřela doprava na Tolstého ulici, mezi Horáckou multifunkční arénou a Vysokou školou polytechnickou. „Potom už kolem areny bude jezdit jen MHD,“ nastínil vizi města Ryška. „Je to akce na pár let. Ale až se to dokončí, Jihlavě to strašně moc pomůže,“ zdůraznil.

7. září 2017