Řidič dostal v Jihlavě smyk a vjel do chodců. Tři skončili v nemocnici

„Řidič osobního vozidla dostal smyk a vyjel na stezku, kde byli v tu dobu chodci, a došlo ke střetu. Do nemocnice byli převezeni tři chodci, u dvou z nich se zřejmě jedná o lehčí zranění. Třetí chodkyně utrpěla zranění vážnější,“ uvedla Kroutilová. Dechová zkouška řidiče byla negativní.
Na většině území Čech sněží, nadílka komplikuje dopravu
Dopravních nehod se odpoledne stalo na Vysočině víc. Hasiči je pomáhali odstraňovat i v Třebíči, Havlíčkově Brodě nebo Kamenici. Podle dispečerů krajských silničářů měly se sjízdností zasněžených silnic odpoledne problémy i kamiony, hlavně v kopcích.
Podle meteorologů napadne do večera tři až osm centimetrů sněhu, nejvíce na severu a západě kraje. Místy se budou tvořit sněhové jazyky.