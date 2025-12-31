Řidič dostal v Jihlavě smyk a vjel do chodců. Tři skončili v nemocnici

Osobní auto dostalo odpoledne v Jihlavě smyk a vjelo do chodců. Dva byli zraněni lehce, u třetí chodkyně bylo zranění vážnější, sdělila mluvčí policie Jana Kroutilová. Nehoda v části Pístov se stala před 16:00. Na celé Vysočině odpoledne intenzivně sněžilo.
ilustrační snímek | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

„Řidič osobního vozidla dostal smyk a vyjel na stezku, kde byli v tu dobu chodci, a došlo ke střetu. Do nemocnice byli převezeni tři chodci, u dvou z nich se zřejmě jedná o lehčí zranění. Třetí chodkyně utrpěla zranění vážnější,“ uvedla Kroutilová. Dechová zkouška řidiče byla negativní.

Dopravních nehod se odpoledne stalo na Vysočině víc. Hasiči je pomáhali odstraňovat i v Třebíči, Havlíčkově Brodě nebo Kamenici. Podle dispečerů krajských silničářů měly se sjízdností zasněžených silnic odpoledne problémy i kamiony, hlavně v kopcích.

Podle meteorologů napadne do večera tři až osm centimetrů sněhu, nejvíce na severu a západě kraje. Místy se budou tvořit sněhové jazyky.

