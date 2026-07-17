„Mám pocit, že se tady snad opravuje každá ulice. Jak to někdo takhle hloupě mohl naplánovat. To aby si člověk vzal Neurol, než vyrazí do města něco zařizovat. Opravdu za trest,“ zlobila se například paní Martina, která bydlí v jedné z obcí nedaleko krajského města Vysočiny.
„Pomohla by lepší koordinace. Rozum stojí nad tím, že když se uzavře hlavni tah přes město u City parku, tak se zároveň uzavře Fritzova ulice a vše jede kolem Horácké arény,“ reagoval další nespokojený obyvatel Jihlavy.
Úleva aspoň na pár dnů
Každopádně ve čtvrtek kvůli nahromaděným dopravním komplikacím způsobeným souběhem několika uzavírek město rozhodlo, že řidiči mohou mimořádně projíždět Masarykovým náměstím. S tím, že opatření potrvá jen pár dní, konkrétně do 22. července. Poté se dopravní režim vrátí do běžného stavu.
Zatím největší problémy způsobuje současná uzavírka Fritzovy a části Tyršovy ulice společně s opravou silničního průtahu na Hradební a Brněnské ulici, kde se krajští silničáři pustili do opravy asfaltového povrchu.
Uzavření jedné z nejdůležitějších dopravních tepen města vede k výraznému nárůstu dopravy v okolních ulicích, především v ulici Tolstého, kde se denně tvoří dlouhé kolony.
„Rozkopat takhle všechno najednou a pak se divit, že jsou všude kolony, to je…,“ poznamenala na sociálních sítích pod jedním z příspěvků o současné dopravní situaci v Jihlavě s notnou dávkou ironie paní Eva.
Faktem nicméně je, že kolony mají dopad nejen na řidiče osobních aut, ale také na městskou hromadnou dopravu. Autobusy nabírají zpoždění a komplikace se přenášejí i na další linky. „Jako cestovat MHD, to je jen pro silné nervy. Tak ucpanou Jihlavu jsem fakt neviděla. Trolejbus nemohl ani zajet k okraji. Šílený,“ sdílela svoji zkušenost paní Věra.
A právě zavedené dočasné otevření průjezdu přes Masarykovo náměstí by mělo přispět ke zlepšení plynulosti provozu v Jihlavě po všech stránkách. „Věříme, že tím ulevíme kolonám v ulici Tolstého a pomůžeme také městské hromadné dopravě, která kvůli zdržení nabírá zpoždění. Prosíme všechny řidiče o ohleduplnost a respektování dopravního značení,“ vzkázal primátor Jihlavy Petr Ryška.
Opatrnost především
V celém centru města aktuálně platí zóna 30, což znamená, že maximální povolená rychlost je zde omezena na 30 kilometrů v hodině. Už také proto, že po Masarykově náměstí se pohybuje velké množství chodců.
„Město proto žádá řidiče, aby jezdili pomalu, byli ohleduplní a dbali zvýšené opatrnosti,“ stojí ve zprávě z jihlavské radnice.
Všechny aktuální informace o dopravní situaci v Jihlavě najdou obyvatelé města i návštěvníci na webu jihlava.cz/uzavirky a na Facebooku Doprava v Jihlavě, případně zdarma v aplikaci Jihlava v mobilu.