Rekonstrukce bazénu v Jihlavě se zastavila. Stavební dozor má starost o statiku

Jan Salichov
  11:19aktualizováno  12:33
Rozhodnutím stavebního dozoru investora, kterým je město Jihlava, byla přerušena rozsáhlá rekonstrukce krytého bazénu v Rošického ulici. Problém je s demolicí stávajících bazénů, ve kterých má dojít k výměně kachlíkových van za nerezové. Mohlo by hrozit poškození prosklené části budovy.

Technický dozor investora rozhodl, že v tuto chvíli není možné provádět demolice tak, jak je naplánovala stavební firma Metrostav DIZ, která rekonstrukci za přibližně 73 milionů korun bez DPH realizuje.

„Tím, jak demoliční práce začaly, se zjišťuje, že nosné konstrukce, které tam jsou, jsou ve velmi špatném stavu. Není možné tam najet s těžkou technikou,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS).

Demoliční práce na vybourání původních van v jihlavském bazénu Evžena Rošického museli být zastaveny. Co dál, nyní budou experti řešit.
Rada města proto rozhodla, že za cenu jeden milion korun bude provedena diagnostika a průzkum, zda bude potřeba nějaké další sanace či zpevnění, aby se předešlo případným problémům. „Z důvodu opatrnosti se musely demoliční práce zastavit. Najali jsme další firmu, která nám připraví rentgeny, sondy a doporučení, jakým způsobem demolice může pokračovat,“ uvedl Ryška.

Výsledky diagnostiky by měly být známé do osmi týdnů. „Nějaké výsledky budeme mít v průběhu nejbližších týdnů, kompletní analýzu do dvou měsíců,“ prozradil Ryška. „Snažíme se, aby se stavební práce mohly obnovit co nejdříve.“

Statika budovy se šesti pětadvacetimetrovými drahami, která byla slavnostně otevřena v říjnu 1965, však v tuto chvíli není v ohrožení. „Basketbalisté a další mohou v budově pokračovat ve své činnosti,“ zmínil Ryška provoz tělocvičny či kanceláří ve vyšších patrech budovy.

„Od pondělí 18. srpna nastoupí BK Jihlava normálně do tělocvičen, kde budou mít tréninky. Posilovna běží normálně,“ potvrdil Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, který bazén provozují. „Od 1. září otevřeme také saunu, což je v tuto chvíli důležité, protože jinak by byla v provozu jen jedna sauna pod městem a to ve Vodním ráji,“ doplnil mluvčí SMJ.

S ostatními provozovateli a nájemci, jako je kuželna, restaurace nebo kanceláře v budově, město sepíše dodatek k nájemní smlouvě. „Zde bude mimo jiné uvedeno, že v případě uzavření bazénu Evžena Rošického na dobu nezbytně nutnou provozovny nepoběží. A znovu se otevřou, až to bude možné,“ doplnil Málek.

Více než peníze Jihlavu trápí čas

K rekonstrukci krytého bazénu Evžena Rošického přistoupila Jihlava letos v létě s tím, že by kromě nerezových van bazénu se šesti drahami a přilehlého brouzdaliště mělo dojít také k instalaci nových technologií, sprch, opravě prosklené stěny směrem k fotbalovému hřišti a úpravě terasy.

Rekonstrukce měla být podle původního plánu hotová během jednoho roku. „Nějaké vícenáklady budou určitě,“ očekává Ryška. „Není to milé, ale bude to mít prioritu. Takže co bude potřeba, to dáme.“

V Jihlavě začala obnova ostudného bazénu. Pro opozici je rozsah prací malý

Více než finance město trápí čas. „Vyloženě nejhorší varianta je, že po osmi týdnech zjistíme, že musí dojít k přepracování projektu. To by byly další měsíce, než by se znovu začalo,“ uvědomuje si Ryška. „Ale v tuto chvíli je těžké říct, je to bude.“

O případné problémy se statikou mělo město obavu už předem. „Ptali jsme se na to už dříve, ale nikdo to toho úplně nechtěl sahat během provozu. Báli se, že když do toho sáhnou a něco objeví, aby se nemusel bazén ze dne na den vyklidit,“ vysvětluje Ryška, proč se čekalo, až bude ukončená jarní plavecká sezona.

„Do zadání pro projektanta jsme dali, aby se na to podíval. Projektant si myslí, že jak to udělal, je to zřejmě v pořádku. Akorát podle něj měl mít zhotovitel při demolici jiné metody,“ naznačuje Ryška obavy z práce těžké techniky. „Největší problém je obava, aby se bourání nedotklo nosníků, kde je prosklená stěna, která nese tu stranu budovy. Když se to začalo oklepávat, ukázalo se, že mohou být působením vlhka a chloru v horším stavu, než to vypadalo.“

Vodní ráj má nový krytý bazén. Jedna dráha pro plavce vyšla na 12 milionů

Pokud by se rekonstrukce protáhla, musel by být bazén zavřený déle než jeden rok. Což by ovlivnilo činnost výuky plavání, sportovních tříd, plaveckého klubu i veřejnosti. Ta se od září bude dělit o prostory třídráhového bazénu ve Vodním Ráji a bazénu na Základní škole Demlova.

„V režimu, který mají nastavený na příští rok, by jeli dále,“ doplnil Ryška. „Tím, že je nyní bazén zavřený, se diagnostika dá dělat docela dobře. A na základě toho, co z vyjde, uvidíme dál. V každém případě, co vyjde, budeme muset akceptovat. Aby byl bazén co nejdříve zase v provozu.“

Vstoupit do diskuse







