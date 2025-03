Na Vysočině projel rychlík zákaz. Nouzově se zastavily všechny vlaky v dosahu

„Vlak projel návěstidlo, strojvedoucí si to hned uvědomil. Příčiny se teď šetří. K žádnému ohrožení nedošlo,“ řekl Kavka. Server Zdopravy uvedl, že rychlík R667 mířící z Plzně do Brna vjel do postavené cesty vlaku R662 a oba vlaky zastavily asi 300 metrů od sebe.

Kavka vzdálenost mezi vlaky nepotvrdil, uvedl, že je předmětem vyšetřování. K žádnému ohrožení podle něj nedošlo, cestující byli z vlaku evakuováni. „Byl aktivován generální stop. Událost se vyšetřuje, obešla se bez dalších následků,“ dodal Kavka.

Generální stop je zabezpečovací funkce, která v případě hrozícího nebezpečí umožňuje výpravčímu nebo řídicímu dispečerovi zastavit všechny vlaky v dosahu příslušné základnové radiostanice. Trať mezi Havlíčkovým Brodem a Veselím nad Lužnicí nepatří mezi tratě se zabezpečovacím systémem ETCS.

Ten funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak. V Česku je na 620 kilometrech tratí a ministerstvo dopravy počítá s tím, že systémem do roku 2030 vybaví dalších 4 tisíce kilometrů tratí, což si vyžádá investice zhruba 32 miliard korun.

České dráhy zavedly po dobu zastavení provozu železnice náhradní autobusovou dopravu.