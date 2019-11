Ulice Jihlavy obsadili těžkooděnci, performance připomíná listopadové výročí

„Vytváříme tu jakýsi divadelní obraz o době, jejíž návrat nechceme. A fyzickou vzpomínku na to, co tady bylo před třiceti lety normální,“ vysvětluje organizátor akce Petr Píša.

Těžkooděnci budili mezi přihlížejícími respekt a také spoustu otázek. „Nevíte co se tu děje? To je nějaká stávka,“ ptala se například pětasedmdesátiletá Květoslava. Při odpovědi, že jde o připomínku doby před rokem 1989 pouze pokývala hlavou a odvětila. „Ale ne vše bylo špatné. Třeba všichni lidi museli pracovat. Teď na některé pracujeme my.“

Tuto performance mohou lidé zažít dvakrát denně až do soboty. Na akci se podílejí studenti jihlavských středních škol.

„Rádi bychom touto plenérovou performancí zaujali právě ty občany, kteří by si výročí vůbec nevšimli, nebo jej haněli, nebo o něm vůbec při svých všedních cestách městem nepřemýšleli. Přehrazením jejich obvyklých tras chceme upozornit na to, že jejich svoboda může končit,“ zdůrazňuje Píša.

Akce vyvrcholí o víkendu. V sobotu by se na náměstí měl od 17 hodin uskutečnit „nepovolený koncert“ skupiny Old Good Chassi, kterou tvoří jihlavští herci a kapely Demons of Desire složenou ze studentů.

Na jeho program zvali už dnes studenti pomocí letáčků na retro papíře. Mimo jiné tam stojí napsáno: „Věčný zápas za svobodu nekončí. Nevzdáme to. Vytrváme. Braň pravdu a lásku!!!“

I do sobotní akce by se měli v duchu předlistopadových zvyků zapojit těžkooděnci a koncert rozehnat.

Neděle pak bude pokračovat od 16 hodin Sametovým lampionovým průvodem, který dorazí v 17:11 hodin k symbolické Zdi svobody, která od dnešního dne vzniká na Masarykově náměstí. Akci zakončí slavnostní koncert Základní umělecké školy v sále Domu kultury DKO.