Kočičí tanec, psi, bobří ocasy i šneci. Jídelníček starých Horáků by dnes mnohé odpudil

Premium

Fotogalerie 8

Dnes chráněný bobr, dětmi obdivované zvířátko, byl kdysi na Horácku oblíbenou pochoutkou zámožných. Zvláště pak jeho ocas a zadní nohy. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Autor:
  17:00
Zmíní-li se strava našich předků na Horácku – tedy zjednodušeně řečeno i ve velké části Vysočiny – vybaví se většině lidí nejspíš brambory. Možná i hrách, kroupy, zelí. Navzdory bídě ale byly pokrmy Horáků o dost pestřejší. A plné ingrediencí, jež jsou z dnešního pohledu poněkud netradiční a možná až odpudivé.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Horáky a jejich vztah k jídlu, potravě a ke kuchyni celkově krásně shrnul můj zesnulý kolega Jaroslav Švoma větou: ‚Horák nikdy nebýval v jídle vybíravý.‘ S tím nelze než souhlasit,“ podotkl Mikule s tím, že hlavní roli hrála v minulosti na Vysočině rostlinná strava, maso měla většina lidí pouze svátečně. U menších hospodářů se zpravidla podávalo jen ve svátky a o hodech,“ vypráví historik Stanislav Mikule z Regionálního muzea Města Žďár nad Sázavou.

Ještě na přelomu 19. a 20. století, za první republiky, se šneci běžně sbírali i v pražských parcích. Jde totiž o studenokrevného živočicha, dopřát si jej tedy lze i v době půstu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

Obyvatelé sídliště odmítají novou bytovku. Kde si budou hrát děti? píší na zdi

„Děti si budou hrát kde? Pojďte Žižkov něco udělat! Spojit se!“ Takový nápis kdosi vytvořil na původně tenisové zdi na volném prostranství mezi školkou a bývalým sídlem společnosti Mateza na...

Kamionu se za jízdy nečekaně převrátil vlek, trefil projíždějící osobní vůz

O velkém štěstí v neštěstí může mluvit řidič osobního vozidla Citroën, který ve středu po deváté hodině ranní jel u obce Studnice na Třebíčsku. Do jeho vozu totiž nečekaně narazil vlek uvolněný z...

KSČM se neměla schovávat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka od Paroubka

Premium

Osmnáct let byla Helena Vrzalová členkou KSČM. Ve straně to dotáhla až na krajskou předsedkyni na Vysočině. Na podzim ale předsednickou funkci složila a stranu opustila, protože nesouhlasí s...

Nová naučná stezka se sochami a minirozhlednou upomíná na zavraždění Mariany

„Tohle ještě nic není, běžte si to projít celé, je to nádhera,“ říká u cedule s dřevořezbou dívky hovorný penzista v klobouku. Příběhem dívky Mariany, zavražděné v roce 1689 lupičem nedaleko Štěměch...

Kočičí tanec, psi, bobří ocasy i šneci. Jídelníček starých Horáků by dnes mnohé odpudil

Premium

Zmíní-li se strava našich předků na Horácku – tedy zjednodušeně řečeno i ve velké části Vysočiny – vybaví se většině lidí nejspíš brambory. Možná i hrách, kroupy, zelí. Navzdory bídě ale byly pokrmy...

14. září 2025

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

13. září 2025  9:08

Skvost Moravy v nenápadném kostele. Historické varhany obdivují i světoví odborníci

Cílem varhanářů, varhaníků a dalších umělců z celé republiky i ze zahraničí je nyní často Sněžné na Žďársku. Tamní kostel svatého Kříže totiž ukrývá skutečný historický skvost - barokní varhany z...

12. září 2025  16:09

KSČM se neměla schovávat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka od Paroubka

Premium

Osmnáct let byla Helena Vrzalová členkou KSČM. Ve straně to dotáhla až na krajskou předsedkyni na Vysočině. Na podzim ale předsednickou funkci složila a stranu opustila, protože nesouhlasí s...

12. září 2025

Pracují pro město a kraj, mají dvě placené funkce. A chtějí se stát i poslanci

V nadcházejících sněmovních volbách kandidují na Vysočině i politici, kteří už nyní mají dvě placené funkce a usilují o třetí. Zároveň je i řada těch, kteří jsou nyní vytížení na radnicích a vedle...

12. září 2025  7:30

Slaměnou Sněhurku se sedmi trpaslíky u Jakubova nahradil Rákosníček a dva žabáci

Pohádkový Rákosníček a dvě žáby v nadreálné velikosti zkrášlují od víkendu příjezd po silnici I/38 do Jakubova na Třebíčsku. Místní tvůrci zde jako každoročně už po jednadvacáté vytvořili na...

11. září 2025  14:34

Spotřeba mléčných výrobků roste, jsou však příliš levné, shodli se experti z oboru

V Česku druhým rokem po sobě stoupá spotřeba mléčných výrobků. Každý Čech jich za poslední rok zkonzumoval v průměru 261 kilogramů, o šest kilo více než před rokem. Mléčné výrobky jsou však příliš...

11. září 2025  11:55

Taneční festival KoresponDance je zpět na scéně. V tomto roce naposled

KoresponDance, mezinárodní festival tance, nového cirkusu a pohybového divadla, se po svém červnovém zahájení v Jihlavě a červencovém vyvrcholení ve Žďáře nad Sázavou rozloučí s diváky v Novém Městě...

11. září 2025  8:25

Kamionu se za jízdy nečekaně převrátil vlek, trefil projíždějící osobní vůz

O velkém štěstí v neštěstí může mluvit řidič osobního vozidla Citroën, který ve středu po deváté hodině ranní jel u obce Studnice na Třebíčsku. Do jeho vozu totiž nečekaně narazil vlek uvolněný z...

10. září 2025  13:11

Hygienici na letních táborech narazili na prošlé potraviny i střevní nákazu

Celkem 132 letních dětských táborů zkontrolovali v průběhu prázdnin pracovníci Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Při kontrolách odhalili deset pochybení. „Závažnější závady se řešily...

10. září 2025  12:21

Cestující jeli minibusem, řidič ho ovládal z kanceláře. Firma testuje budoucnost

Minibus, který pasažéry rozváží bez přítomnosti řidiče. Že jde o hudbu daleké budoucnosti? Zatím sice ano, ale v testovacím režimu si už cestu takovým vozem vyzkoušely ve Žďáře nad Sázavou stovky...

10. září 2025  8:36

Už je vzorný, zastala se žena u soudu manžela, který ve vzteku udeřil kojence

Fyzický útok na sedmitýdenní miminko potrestal v úterý českobudějovický krajský soud podmínkou. Jeho otec jej loni v záchvatu vzteku dvakrát prudce udeřil do hlavičky a způsobil mu těžké zranění....

9. září 2025  15:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.