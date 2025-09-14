„Horáky a jejich vztah k jídlu, potravě a ke kuchyni celkově krásně shrnul můj zesnulý kolega Jaroslav Švoma větou: ‚Horák nikdy nebýval v jídle vybíravý.‘ S tím nelze než souhlasit,“ podotkl Mikule s tím, že hlavní roli hrála v minulosti na Vysočině rostlinná strava, maso měla většina lidí pouze svátečně. U menších hospodářů se zpravidla podávalo jen ve svátky a o hodech,“ vypráví historik Stanislav Mikule z Regionálního muzea Města Žďár nad Sázavou.
Ještě na přelomu 19. a 20. století, za první republiky, se šneci běžně sbírali i v pražských parcích. Jde totiž o studenokrevného živočicha, dopřát si jej tedy lze i v době půstu.