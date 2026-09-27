„Dřív se stávalo, že když byl k obědu i nějaký kus ovoce, zeleniny nebo třeba jogurt, některé děti, kterým tyto věci nechutnají, je nechávaly všude možně. Za skříní, v šatně. To se už v podstatě neděje, protože si každý bere to, co mu chutná. A výběr je opravdu pestrý,“ uvedl Ivan Vítek, ředitel Základní školy (ZŠ) Palachova ve Žďáře nad Sázavou.
Samoobslužný salátový bar, který je už nedílnou součástí jídelny této školy, nabízí hned několik možností, jimiž si mohou strávníci oběd zpestřit. V chladicí vitríně s nerezovými nádobami najdou žáci jak namíchané salátové směsi, tak nakrájenou jednotlivou zeleninu – salátové okurky, papriku, rajčata, ledový salát nebo rukolu či microgreens – mladé zeleninové výhonky. K dispozici jsou i různé dipy a semínka, jimiž si lze porci vitaminů vylepšit.
Funguje tam psychologický efekt, že si děti naberou jen to, co mají rády. A to pak i snědí.
Eva Bednářováředitelka ZŠ Oslavická ve Velkém Meziříčí
„Dipy děláme hlavně z jogurtu a zakysané smetany,“ upřesnila vedoucí školní jídelny Jana Mokříšová s tím, že sortiment zeleniny i salátů se mění vždy podle toho, jaký se zrovna podává pokrm, aby k sobě jednotlivé složky trochu ladily.
„Velkým hitem je třeba cukrová kukuřice a hrášek. Děti si ale často berou i ‚obyčejnou‘, na kolečka nakrájenou salátovou okurku. No a pak frčí samozřejmě sladké kompoty,“ vyjmenoval některé populární potraviny ředitel, který je osobně fanouškem rukoly. Zatímco děti si mohou zeleninu přidávat neomezeně – k dispozici mají mističky a servírovací náčiní, zaměstnanci mají příjem redukován na jednu misku.
Žádné přemrštěné náklady
ZŠ Palachova patří ve městě v moderním přístupu ke zdravému stravování k průkopníkům. „S myšlenkou zeleninových barů přišla vedoucí naší jídelny již předloni. Další školní rok přineslo vedení města podobnou vizi, takže jsme se jeli podívat do Tanvaldu, kde to už dobře funguje,“ popsal Vítek.
Po návštěvě škola svůj nápad jen lehce upravila a dala mu finální podobu. „To znamená chladicí vitrína s nerezovými nádobami,“ upřesnil Vítek s tím, že žádné horentní sumy navíc to neznamenalo. Škola se vešla do rozpočtu na provoz jídelny.
Salátový bar žáci chválí. „Nejvíc mi chutnají rajčata, jablka a okurkový salát,“ prohlásila v úterý prvňačka Terezka, zatímco si obratně dávala do misky právě salát z okurek.
„Mně salátový bar vyhovoval, protože je tam víc zeleniny, ale i jiných věcí na výběr. Vždy jsem si dokázala vybrat. Je super, že paní kuchařky nepolevovaly a pořád bylo vše hezky nakrájené a připravené. Taky je dobré, že tam nebyly jen saláty, ale i ovoce a jogurty,“ popsala Karolína, která si v této škole salátový bar užívala minulý školní rok. Letos už navštěvuje osmileté gymnázium.
Sami si žáci nalévají i polévku
Dobře zavedené je v ZŠ Palachova i „dětské“ servírování polévky. Školáci si sami nabírají pouze tolik, kolik snědí. „Prvňáčkům samozřejmě pomáhá personál, pokud to potřebují,“ ujistil ředitel. Dodal, že když se podává nějaká oblíbená verze, například „gulášovka“, žáci si chodí i opakovaně přidávat. „U jiných polévek je znát, že na ně děti nejsou z domova zvyklé, a na odbyt tolik nejdou. Základem jsou totiž vždy návyky z domova,“ míní ředitel.
Vedení školáků k samostatnosti i volnému výběru toho, co mají rádi, by škola do budoucna ráda ještě posunula. „Věřím, že si žáci budou moci časem vybírat i v případě hlavního jídla – třeba mezi přílohami, masem. Děti by si mohly samy i částečně odbavovat nádobí, samozřejmě adekvátně věku,“ přibližuje vize, jdoucí směrem takzvaného finského školního stravování, Vítek.
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Bylinky, losos, tortilla. V „jiné“ školní jídelně se jídlo nevrací
Co se týče samostatného nabírání polévky, tuto inovaci teď čerstvě testují i v další žďárské ZŠ ve Švermově ulici. „Je úžasné, jak to děti perfektně zvládají. Zvlášť ti nejmenší jsou opravdu šťastní a hrdí, když se takto sami obslouží,“ hodnotí ředitelka Dominika Paulová.
Je-li v jídelníčku třeba salát, berou si zájemci sami i misky s tímto doplňkem oběda. Zavedení systému v podobě, v jaké to praktikují v ZŠ Palachova, zatím ale tato škola kvůli omezenému prostoru jídelny v nejbližší době neplánuje. Další dvě žďárské „základky“ v Komenského ulici, mající společnou kuchyni, pak předpokládají zavedení salátového baru v horizontu zhruba jednoho měsíce.
Psychologický efekt na děti zabírá
Zvýšení zájmu dětí o zeleninu zaznamenali po změně formy jejího servírování rovněž na ZŠ Oslavická ve Velkém Meziříčí. I ta patřila ve městě k průkopníkům. „Po našem vzoru se pak vydala i vedlejší velká škola a myslím, že se do toho postupně pouští i ty vesnické,“ těší ředitelku školy Evu Bednářovou.
Přiznává, že se barového systému nejprve trochu obávali. Děti ale podle ní obsluhu ovládly bravurně. Zájem o zeleninu je navíc velký a trvalý – novinka se rozjela už loni. „Funguje tam psychologický efekt, že si děti naberou jen to, co mají rády. A to pak i snědí. V baru totiž není ‚jen‘ okurka a paprika, ale třeba i ledový salát, polníček. Když je vhodné jídlo, udělají k němu paní kuchařky zase šopský salát,“ vyjmenovala ředitelka.
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Ze škol zmizí losos či hovězí, jídelny musí zdražit a vypustit řadu pokrmů
V salátech, tedy i v rajčatovém nebo okurkovém, navíc není rovnou nalitý dresing, což dost dětí vítá. „Řada žáků si bere jen zeleninu bez nálevu, protože jim prostě nechutná, jiní si ho zase rádi sami přilijí,“ popsala Bednářová.
Pro bar je v jídelně samostatné výdejní okénko. Jsou tam k dispozici boxy s jídlem i naběračky. Zbytek už si s přehledem obstarají samy děti.
Zeleninové a ovocné bary tak zvolna přibývají i na dalších školách v kraji. Už loni novinka těšila třeba malé strávníky na ZŠ v Pacově nebo v nedalekém Lukavci na Pelhřimovsku.
Je to vynikající krok, chválí školy výživový specialista
Rozšíření možností konzumace zeleniny ve školách velmi chválí výživový specialista Lukáš Vrána, který spolupracuje s řadou českých sportovců a se shazováním nadbytečných kil a zdravou výživou radil také účastníkům pořadu Tlouštíci na TV Prima.
„Zavádění salátových barů na školách je vynikající krok. Pro děti je zásadní, že si mohou samy vybrat, na co mají chuť – volba je jen na nich a zeleninu nepřijímají jako povinnost, ale jako přirozenou součást talíře,“ míní Vrána, který se oblasti výživy věnuje přes čtrnáct let.
Zelenina je podle něj pro dětský organismus – a nejen pro ten dětský – klíčovým zdrojem vlákniny, vitaminů, minerálů a antioxidantů. „Dostupnost zeleniny ve školách pomůže utvářet budoucí návyky na celý život, což je významně pozitivní, protože právě v České republice je příjem vlákniny hluboce pod doporučeným množstvím. Když se děti naučí jíst zeleninu denně a s radostí, je to ten nejlepší základ pro prevenci obezity a civilizačních chorob v dospělosti,“ vysvětluje poradce.