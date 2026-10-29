V Jihlavě vrcholí jubilejní ročník svátku dokumentu, zbývají poslední čtyři dny

V sále DKO II se dnes večer uskuteční jedna z projekcí bez předchozí rezervace – od 19. 30 hodin bude promítán film Expozice láskou od Filipa Remundy o renomovaném fotografovi aktů Vlastimilu Kulovi, jemuž vydalo monografii nakladatelství Taschen.
|
Festival dokumentů bude v Jihlavě už potřicáté. Snímek o Basikové ukáže v plné verzi
V kinosále Dukla Edison je potom od 20 hodin na programu projekce filmu USA a Afghánistánu s názvem Mohabat o dospívání ve světě islámu. Maďarský snímek Knihy jsou naše zbraně uvede kino Dukla Reform od 19.30.
Letšní jihlavský festival udělil cenu za přínos světové kinematografii české dokumentaristce Heleně Třeštíkové a americkovietnamské filmařce Trinh T.
Minh-ha. V sekci Big Talks vystoupil Matt Winning, skotský klimatický výzkumník a komik. Festival nabízí 350 filmů, z nich 106 ve světové premiéře. Až do 31. října mohou diváci hlasovat v Ceně publika.