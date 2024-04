Prohlídky jsou nákladné, rozhodlo město. Oblíbenou jeskyni na Vysočině uzavřelo

Prolézt i vedlejší chodbu jeskyně Pod Šeptouchovem je velké dobrodružství. Je třeba se plazit po břiše i po zádech, protáhnout se těsnými mezerami i zkroutit končetiny do neobyčejných poloh. To vše v absolutní tmě a v místech, kde se to hemží pavouky. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA