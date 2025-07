Profesionální maxijedlík z Bystrého u Poličky na Pardubicku spořádal o uplynulém víkendu ve Víru na Žďársku během desetiminutového limitu téměř 89 metrů sýrových nití. S pikantní příchutí – aby to bylo s ohledem na zaměření celého klání stylové.

„Jedná se o hodně slaný sýr, takže po prvních soustech, která člověku chutnají, to už pak jde hůř. Získáte k němu až takový odpor. Deset minut je ale docela dlouhá doba, takže se to v kombinaci s vodou docela dá,“ zhodnotil Němec.

Že by po pozření asi jeden a půl kila lahůdky byl plný až do večera, to prý nehrozí. „Normálně se tady půjdu najíst, mám v plánu ochutnat zdejší nejpálivější klobásu a dám si asi i něco sladkého,“ plánoval po klání jedlík. Na akci prý trénovat nemusí, na konzumaci hromad jídla je zvyklý, byť jeho spíše menší a sportovní postava k tomu moc neodkazuje.

„Není to tak, že bych se takhle cpal i v běžném životě. Já dokonce po většinu týdne žiji zdravě. Sportuji, jím zdravá jídla. A o víkendu si prostě ‚zaprasím‘,“ prozradil se smíchem Němec.

Určitým benefitem jsou ale samozřejmě i dispozice. „Mám naštěstí dobrý metabolismus,“ pochvaluje si jedlík.

Jednou si dá knedlíky, podruhé vyzkouší šneky

V létě se různých akcí, kde svými rekordními kousky baví diváky, koná plno, takže skoro každý víkend někde vystupuje.

„Teď jsem byl třeba v Židlochovicích na meruňkobraní, tam jsem snědl za čtvrt hodiny dvě a půl kila meruňkových knedlíků. Nebo v Nahošovicích, na šnečí farmě, jsem za pět minut zvládl sníst 890 šneků,“ líčí Němec.

Hlavním cílem je podle něj zábava a snaha pobavit lidi. I proto teď cílí spíš na konzumaci různých netradičních jídel, což veřejnost více zaujme. Třeba u korbáčiků mohli lidé tipovat, kolik metrů sýra zvládne muž za deset minut pozřít.

„Občas mi někdo říká, že to, co dělám, není zdravé. Ale řada lidí jí a celkově i žije nezdravě pořád. Já se snažím o opak a potom si jen občas odskočím na nějakou akci,“ usmívá se jedlík z Bystrého.