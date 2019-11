Silvestrovský výstup na Javořici je ohrožen kvůli těžbě kůrovcového dřeva

Organizátoři výšlapu, jimiž jsou Klub českých turistů Telč, městys Mrákotín a obec Studená, proto od Lesů České republiky nezískali povolení pro vstup.

„Nemůžeme zaručit bezpečnost návštěvníků. Organizovaným akcím jsme proto letos nedávali souhlas,“ vysvětluje Jiří Doležal z Lesní správy Telč.



Přitom jak upozorňuje starosta nedaleké Telče Roman Fabeš, zákaz vstupu do lesa vyhlášen není. Neorganizované skupiny lidí či jednotlivci na vrchol mohou a také stále chodí.

„Ale když to je organizovaná akce, tak se tam najednou nesmí? Vždyť to je paradox,“ nechápe Fabeš.



Letošní 22. ročník silvestrovského výstupu se slavnostním přípitkem na vrcholu se tedy patrně konat nebude. Definitivní slovo řeknou pořadatelé příští týden.

Vlastníka neobměkčil ani návrh na natažení pásky podél cesty

„Musíme se sejít a domluvit se, co dál. Je to teď na mrtvém bodě, jednání nikam nevedou. Nevidím to moc dobře. Začínám být pomalu smířen s tím, že výstup se konat nebude,“ říká Vladimír Mazal, předseda Klubu českých turistů Telč.

První indicie vedoucí k tomu, že návštěvnicky atraktivní turistická akce v poslední den roku může být ohrožená, získal Mazal asi před měsícem. Tehdy od telčské lesní správy nedostal povolení na jinou turistickou akci v této oblasti.

„Musel jsem narychlo vymyslet náhradní trasy. Je to první problém, který s Lesy ČR máme,“ dodává.



Telčskou lesní správu neobměkčily ani návrhy pořadatelů, že by trasu ohraničili bílo-červenými páskami se zákazem vstupu do lesního porostu.

„Tak to je třeba ve vojenských prostorech. Například v Brdech. Chodí se tam jenom po cestách a nikdo si nedovolí jít do terénu, protože se bojí, že by šlápl třeba na nevybuchlý granát. Všichni to respektují, proto si myslím, že tady by to šlo také. Ale ani s tím jsme nepochodili,“ poznamenal Miroslav Požár, starosta Mrákotína.



Organizátoři pochodu si pohrávají s myšlenkou, že by se společné silvestrovské setkání s přípitkem a prodejem charitativních upomínkových předmětů konalo místo na vrcholu Javořice již pod lesem ze strany od obce Světlá.

„A kdo by chtěl, zbývajících 300 metrů na vrchol by si zašel neorganizovaně. To zakázané nemáme,“ poznamenal Požár.

V lese se může pracovat i na Silvestra, dozvěděl se senátor

Do situace se vložil i vysočinský senátor Miloš Vystrčil, jinak pravidelný účastník této silvestrovské akce. Zeptal se vedení Lesů ČR, jestli se tam opravdu bude těžit i na Silvestra a jestli by nestačilo třeba jen ohraničení páskami, jak pořadatelé nabídli.

Vystrčil se ale dozvěděl, že je v tomto prostoru velké množství dřeva, navíc v oblasti pracují i zahraniční dělníci. A je tudíž klidně možné, že se tam bude zpracovávat dřevo i poslední den v roce, jelikož to není svátek, ale normální pracovní den.

Silvestrovské setkání na vrcholu Javořice 837 metrů nad mořem chtějí turisté pořádat letos již po dvaadvacáté. Akce se navíc letos vztahuje k čtyřicátému výročí úmrtí spisovatelky Vlasty Javořické, vlastním jménem Marie Zezulkové. Vlasta Javořická se narodila ve Studené.

Součástí výstupu je i charitativní akce Novoroční čtyřlístek. Koupí turistických známek a čtyřlístků lidé přispívají na vznik tras pro vozíčkáře.