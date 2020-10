Odchod usměvavé dámy. Fischerová končí s cestovní agenturou i v politice

„Bohužel, kvůli současné situaci s covidem jsme byli nuceni skončit. Cestovní ruch na tom v současné době není dobře, lidé nemají moc dobré vyhlídky na cestování,“ krčí rameny Jana Fischerová.



Kancelář ukončila provoz s koncem září. Stalo se tak po 29 letech. Za tu dobu si agentura udělala ve městě velké jméno. Kancelář měla sídlo snad v nejvýhodnějším možném místě, v domě na Havlíčkově náměstí hned vedle radnice.

Nabízela široké spektrum služeb od koupě upomínkových předmětů přes prodej vstupenek až po suplování činnosti informačního centra. To hlavní byl ovšem prodej zájezdů či zajišťování pobytů zahraničních skupin. A to je právě to, co koronavirová pandemie letos zcela zarazila.

„Všechny zájezdy, které jsme měli nasmlouvané do konce roku, nám pořadatelé zrušili. A cestovat se obává i skoro celá naše stálá klientela. Nešlo to dál,“ vysvětluje oblíbená brodská politička. Ta se shodou okolností letos loučí i se svou bohatou politickou kariérou.

Zůstane už „jen“ zastupitelkou města

Velmi vlivná členka ODS je od roku 2000 krajskou zastupitelkou, v letech 2006 až 2010 byla starostkou Havlíčkova Brodu, mezi roky 2010 až 2017 pak poslankyní. O pouhých 24 hlasů jí ve volbách v roce 2006 unikl post senátorky. V současnosti je náměstkyní hejtmana pro oblast kultury a cestovního ruchu.

A i zde odpočítává poslední dny ve funkci. V krajských volbách už nekandidovala, po sestavení nové koalice post přenechá nástupcům. Zůstane jen řadovou zastupitelkou města.

„Snila jsem o tom, že budu na Vysočinu vozit zahraniční turisty a ukazovat jim krásy našeho kraje, kterých je nepřeberné množství. Bohužel, vše je zrušené. Tak mě konečně čeká klidnější rodinný život,“ říká pětašedesátiletá dáma.

Zájemci o lukrativní prostory už se hlásí

S vedením Havlíčkova Brodu už se domluvila na zkrácení výpovědní doby při pronájmu prostor Ada Touru. To nyní hledá nového nájemce přízemí domu na náměstí.

„Někteří zájemci už se objevují. Je to velice atraktivní místo hned vedle radnice. Necháme tomu ale trochu času, aby byl zájem co největší a měli jsme z čeho vybírat,“ konstatuje místostarosta a spolustraník Fischerové Zbyněk Stejskal.

Podle něho bude při výběru nového nájemce rozhodovat nejen výše nabízeného nájmu, ale také způsob využití dotčené části budovy.

„Chtěli bychom, aby tam bylo něco, co je blízké celkovému konceptu náměstí,“ dodává s tím, že případná adaptace prostor a jejich drobnější přestavba budou už záležitostí nového nájemce.