Broučci odletí z Jimramova. Na deset let se přestěhují do Plzně

Následně má být cenný exponát převezen do Plzně, kde se jej ujmou restaurátoři. V roce 2021 se pak stane hlavním lákadlem tamní připravované muzejní expozice o plzeňském rodákovi Jiřím Trnkovi. Dioráma, jež je majetkem Českobratrské církve evangelické, by mělo Vysočinu opustit na minimálně deset let.

„Vypovězení smlouvy o výpůjčce díla na dlouhých deset let nás samozřejmě nepříjemně zaskočilo. Vůbec jsme to nečekali. Dioráma k Jimramovu neodmyslitelně patří, máme k tomu i tematicky vyzdobenou síň rodáků, kde je dílo dosud umístěno,“ popsal jimramovský místostarosta Jan Petr s tím, že Trnkovi Broučci jsou jak častým cílem turistů a návštěvníků městyse, tak i srdeční záležitostí místních.

Z díla vylezli živí broučci

Církev evangelická ke změně umístění přistoupila na základě žádosti vedení Západočeského muzea v Plzni.

„Synodní rada se rozhodla přání muzea o dlouhodobé zapůjčení vyhovět. Jeho prostory nabízí optimální výstavní – tedy vlhkostní, světelné i teplotní – podmínky pro exponát. Umělecké dílo tu bude zároveň pod odborným dohledem restaurátorů,“ vyjádřil se mluvčí Českobratrské církve evangelické Jiří Hofman.

V jejich péči ostatně nebude unikátní dioráma poprvé. Již v roce 2012, kdy si v Plzni připomínali sté výročí narození Jiřího Trnky, byl tento exponát odvezen z Jimramova a vystaven v plzeňském Muzeu loutek.

„V té době bylo provedeno jeho zakonzervování, a to opravdu za pět minut dvanáct, neboť z díla tehdy vylezli i živí broučci. Stav tak zůstal zachován, nyní je ale potřeba i kompletní zrestaurování díla,“ nastínila vedoucí Muzea loutek Markéta Formanová.

Elektřina do lampiček

Objekt o délce zhruba dva a půl metru získal mimo jiné také nový rozvod elektřiny do lampiček Broučků. Jejich postaviček je zhruba padesát. Právě vysoce odborná péče byla jedním z hlavních důvodů, proč církev rozhodla o desetiletém přemístění trojrozměrného obrazu na západ Čech.

Cesta Trnkových Broučků Dioráma Svatba Broučků Jiřího Trnky bylo vytvořeno pro světovou výstavu v New Yorku v roce 1939. Kvůli válce ale nebyla česká expozice otevřena.

Dílo bylo vystaveno v Praze, později reprezentovalo i v roce 1958 na výstavě Expo v Bruselu. Roku 2004 byla část díla na výstavě v Japonsku. V roce 2012 se slavilo v Plzni sto let od narození Jiřího Trnky, tak bylo dioráma v Plzni vystaveno a zakonzervováno.

„Především zásluhou restaurátorů se totiž v roce 2012 povedlo exponát zachránit pro další generace,“ zdůraznil Jiří Hofman.

Oproti roku 2012 ale nyní nebudou moci lidé při návštěvě muzea sledovat činnost odborníků při péči o dioráma takzvaně online, což se v té době těšilo velkému zájmu veřejnosti.

„Jedná se o odborné práce, které budou tentokrát probíhat ve specializované dílně,“ odůvodnila Markéta Formanová. V roce 2021 by se podle jejích slov měla Svatba Broučků v „novém“ kabátě představit veřejnosti v rámci expozice Jiřího Trnky. „Předpokládáme, že ji uvidí kolem třiceti tisíc návštěvníků ročně,“ dodala Formanová.

Plzeňští nabídnou loutky

A co bude s prázdným místem v síni rodáků v budově obecní školy v Jimramově? Vedení městyse se nehodlá tematiky Karafiátových Broučků rozhodně vzdát.

„Zvažujeme umístění expozice, která by se díla týkala, oslovili jsme už i některé umělce,“ nastínil následný postup místostarosta Jan Petr. Řešení nabízí ale i plzeňské muzeum. Jimramovským plánuje podle Martiny Formanové nabídnout k vystavení loutky Jiřího Trnky, které se vážou právě ke Karafiátovým Broučkům.

Městys Jimramov, kde se narodil v roce 1846 autor knihy Broučci, evangelický farář Jan Karafiát, měl dioráma zapůjčeno a vystaveno v síni rodáků od konce devadesátých let minulého století.

Už předtím, od začátku devadesátých let, byl objekt k vidění v prostorách jimramovského evangelického sboru.