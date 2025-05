Významný sochař, který je rovněž trenérem české snowboardcrossové juniorské reprezentace a také zkušené jezdkyně a olympijské vítězky Evy Adamczykové, tam bude svá díla prezentovat až do května 2026 coby součást bienále Sochy pod novoměstskou oblohou. Jedná se o autorovu dosud největší samostatnou výstavu pod širým nebem.

Co z vaší tvorby mohou teď lidé v ulicích Nového Města vidět?

Mělo by to být celkem sedmnáct soch, od menších až po velké, několikametrové. Jedná se hlavně o kovové věci, ty jsou pro venkovní výstavy vzhledem k trvanlivosti a odolnosti přece jen vhodnější. Navíc ta hrubost železa i hranatost struktur vlastně výborně zapadá právě do malebnosti zdejšího městečka takovým tím mým typickým, kontrastním způsobem. A když už je nějaká věc trošku zaoblená, tak je zase ostře žlutá, červená nebo jinak výrazná.