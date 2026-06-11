Většina vysočinských „jahodářů“ hlásí solidní nebo průměrnou sezonu. Zářivě červených plodů, jejichž sběr právě v těchto dnech zvolna startuje, je dostatek, byť jsou kvůli jarnímu suchu o něco drobnější. Na chuti to ale nic neubírá.
Jahody Šantrůček, Česká Bělá
Na jahody do České Bělé jezdí každoročně tisíce lidí. Plody zde zrají nejdříve a vzhledem k celkové ploše polí přes šest a půl hektaru je výběr na podmínky Vysočiny až neskutečný. Trhat jahody se sem jezdí i ze Žďárska nebo Chrudimska.
Jahody Šantrůček, Česká Bělá
„Letos je úroda o něco slabší. Přibližně o dvacet procent. Potrápily nás jarní mrazíky. Jedno políčko jsme uchránili, na tom druhém ale pomrzla až třetina jahod,“ vysvětluje majitel farmy Lubomír Šantrůček. Na úrodě se podepsalo i déletrvající sucho, farmář musel zavlažovat. Přesto plody už z dálky lákají k utržení.
Samosběr zde začal už v polovině prvního červnového týdne, jako první na Vysočině. Nejprve obden, od víkendu už je možné přijet denně. Plantáže jsou otevřené vždy od 8 do 18 hodin. „Předpokládám, že jahody budou minimálně tři týdny,“ dodal pěstitel.
Polí má farma více, proto je vhodné sledovat webové stránky, na kterém zrovna samosběr probíhá. Při příjezdu je zároveň třeba zaparkovat tak, aby vůz nepřekážel ostatním. Aut se o vjezdu na pole hromadí mnohdy až moc. „Při výjezdu z plantáže, prosím, respektujte cedule s výjezdem,“ vyzvala farma návštěvníky.
Za kilogram vlastnoručně natrhaných jahod v České Bělé zákazníci zaplatí 80 korun. Komu by se nechtělo sklánět nad záhony, může si vzít jahody už natrhané. Kilogram pak přijde na 120 korun, ale vzhledem k úrodě není jejich množství neomezené. Ve stánku u východu z plantáže lze platit i kartou.
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Na Vysočině začal samosběr jahod. Jsou trochu menší, ale lidem to nevadí
Ovocná školka Malochýn, Sobíňov
Kvůli vysoké nadmořské výšce kolem 560 metrů dozrávají jahody v Sobíňově u Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku o něco déle, než v teplejších částech kraje. Se samosběry začali na této menší plantáži, která je součástí vyhlášené ovocné školky, teprve tento týden.
Ovocná školka Malochýn, Sobíňov
„Jahod ještě není nijak moc, zrají postupně, takže se těžko takhle dopředu určují nějaké termíny. Další nejbližší samosběr plánujeme zatím na pátek 12. června, v příštím týdnu pak zřejmě v pondělí, středu a pátek, kdy má snad být slunečno. Pak by samozřejmě jahody byly k dispozici rychleji než nyní, když je chladno a prší,“ informoval ve středu provozovatel ovocné školky Jan Petruželka.
Pro lepší přehled mohou zájemci sledovat webové a facebookové stránky zařízení, kde jsou termíny vyhlašovány. V den takové akce se pak zpravidla lidé mohou na plantáž vypravit od sedmi hodin ráno až do vysbírání zralých jahod, případně do třetí až čtvrté hodiny odpolední. Sklizeň by měla trvat přibližně dva týdny.
Za kilo vlastnoručně nasbíraných plodů lidé v Ovocné školce Malochýn zaplatí 80 korun. Jedná se o plody celkem tří odrůd, konkrétně Honeoye, Karmen a Dukát.
Podle Petruželky zatím úroda vypadá pěkně, byť kvůli suchému jaru s mrazíky nejsou rostliny příliš husté a plody nemusejí být tak velké jak obvykle. „Něco nám sice pomrzlo, ale naštěstí jen zlomek. Loni to bylo výrazně horší,“ zhodnotil pěstitel.
Farma Šabatka v Ostašově na Třebíčsku
O uplynulém víkendu, 6. června, odstartoval za hojné účasti sběračů samosběr jahod i na Happy Farm Šabatka v Ostašově u Lipníku na Třebíčsku. Úroda je podle majitele farmy Mariána Šabatky dobrá, jen jsou jahody kvůli nedostatku vláhy o něco drobnější. „Naštěstí nám jich nepomrzlo tolik jako loňskou sezonu,“ oddechl si Šabatka.
Happy Farm Šabatka, Ostašov
Data samosběru vypisují pěstitelé podle aktuální zralosti plodů na svém facebookovém profilu. Nejbližší termín pravděpodobně připadne na sobotu 13. června. V den samosběru pak lze obvykle přijít od osmi hodin ráno do šesti večer.
Jahodníky celkem dvou odrůd pokrývají na poli mezi Ostašovem a Lipníkem více než hektarovou plochu. Sklízet z ní úrodu bude možné zhruba do konce června. „Lidi teď mají po jahodách ‚hlad‘, ale jak začnou prázdniny, stejně už nadšení začne uvadat,“ uvedl farmář.
Za kilogram jahod natrhaných svépomocí uhradí lidé 88 korun. Za již nasbírané jahody pak vydají 130 korun, ty je ale také potřeba vždy alespoň den předem objednat. Parkování je zajištěno přímo na poli, zájemce k plantáži nasměrují informační cedule. Platba je možná pouze v hotovosti.
Farma Čapek, Kejžlice na Pelhřimovsku
První samosběr připadl na Farmě Čapek u obce Kejžlice na Pelhřimovsku na pondělí 8. června. „Jahod bylo dost, kvalita plodů vysoká a zájemců dorazilo opravdu hodně - více, než jsme čekali. Co vím, tak lidé odcházeli spokojení. Kdyby to takhle pokračovalo, budeme spokojení i my,“ vylíčil s úsměvem farmář Josef Čapek.
Farma Čapek, Kejžlice
Před jarními mrazy se povedlo plantáže ochránit. „Na noc jsme je přikrývali netkanou textilií,“ upřesnil Čapek. Nyní by podle něj bylo potřeba ještě více sluníčka, aby pěkně narostlé jahody lépe dozrávaly.
Termíny bude farma vyhlašovat podle aktuálního množství plodů a jejich zralosti, aby lidé měli vždy co sbírat. Informace budou k dispozici jak na webu firmy, tak na jejím Facebooku.
„Lidé mohou za samosběr zaplatit také kartou. A pořídí u nás i košíky, kdyby někdo náhodou přijel bez nádob,“ popsal farmář. Odvézt si lze rovněž předem natrhané jahody - ty vyjdou na 159 korun za kilo. Kdyby však lidé chtěli těchto připravených plodů větší množství, měli by raději předem zavolat. Pokud si ale natrhají sladké výpěstky sami, vydají za kilogram 89 korun.
Jelikož farma pěstuje řadu odrůd - od hodně raných až po pozdní - počítá se tam se sklizní až zhruba do začátku července. To již bude v areálu startovat i samosběr česneku, takže zákazníci budou moci v určité fázi pořídit obojí.
Farma Simandl, Jiratice na Třebíčsku
Sezonu, která potrvá minimálně do konce června, zahájili 6. června také na Farmě Simandl v Jiraticích na Třebíčsku. „Jelikož jsme byli letos na Vysočině jedni z prvních, zájem lidí byl obrovský. Zatím se nám tedy nedaří uspokojit poptávku, která po jahodách je,“ nastínil pěstitel Jan Simandl.
Farma Simandl, Jiratice
Ten počítá s tím, že jahod bude stejně jako loni, spíš více, protože se plantáž oproti loňsku rozrostla. „Tuto sezonu lidé mohou sbírat na zhruba jednom hektaru,“ upřesnil Simandl.
Na zákazníky čeká vícero odrůd. Momentálně se sklízí raná Rumba, začíná také dozrávat středně raná odrůda Verdi. „Pak máme pozdní odrůdu Faith, ta zrovna začíná červenat, takže na ni dojde podle mě za nějaký týden až deset dní. To bude takový vrchol sklizně,“ míní farmář.
Za kilogram ručně natrhaných jahod lidé zaplatí 90 korun, předem připravené plody vychází na 130 korun za kilo.
Na této plantáži platí webový objednávkový systém. Vždy v neděli večer, případně dle situace i během týdne, farma zhodnotí, kolik kilo bude ke sběru v nadcházejících dnech. Poté zveřejní, které dny a v jakou dobu bude samosběr probíhat. „Omezíme počet objednávek na předpokládané množství, aby se na každého požadované množství dostalo,“ upřesnil Simandl. Zákazník si pak už jen vybere den, jenž mu vyhovuje, a množství plodů.
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8. června 2026
Vždy půl hodiny před startem samosběru jsou v Jiraticích nainstalovány navigační cedule, které návštěvníky navedou na pole za vsí. Parkovat lze na louce hned u plantáže.
Se samosběry pěstitelé počítají minimálně do konce června. „Pokud to počasí umožní, mohl by vyjít ještě první týden v červenci,“ dodává Simandl.
Jahody Třebíč u Nové Vsi
První zájemci 7. června vyrazili také na plantáž Jahody Třebíč, kde mají výpěstky dokonce certifikovanou bio kvalitu. Nacházejí se nedaleko Nové Vsi na Třebíčsku.
Jahody Třebíč
„Na samosběr je možné přijít vždy po předchozím objednání. Pokud by chtěl někdo pouze menší množství, například kolem pěti, sedmi kilo, je možné si jej natrhat bez rezervace. Ovšem i tak je potřeba předem zatelefonovat, aby bylo jasné, zda vůbec máme nějaký řádek volný,“ vysvětlila pěstitelka Ivana Vojtanová.
Dodala, že sezona teprve začíná a plody celkem čtyř odrůd postupně dozrávají. Počítá s tím, že trhat se bude zhruba měsíc.
Pro objednané zákazníky se budou samosběry konat denně - v závislosti na počasí a dozrávání jahod. Jejich cena byla pro letošek stanovena na 84 korun za kilo, platit je možné jen hotově.
Plantáž se nachází v údolí řeky Jihlavy nedaleko Nové Vsi, poblíž autobusové zastávky Červený mlýn. Zájemci tam sjedou ze silnice směřující na Třebíč.
Farma Pech, Olešná – sbírá se na „hrobech“
Na Farmě Pech poblíž Olešné, u silnice z Jihlavy na Pelhřimov, se začátkem samosběrů počítají až na přelomu června a července. Mají tam totiž letos čerstvou jahodovou výsadbu a nachází se navíc ve vyšší nadmořské výšce.
Farma Pech, Olešná
Zase si ale lidé budou moci sladké červené plody natrhat pohodlně - tamní farmáři totiž pěstují jahody na vyvýšených, necelého půl metru vysokých záhonech, takzvaných „hrobech“. Díky tomu se sběrači nemusejí tolik ohýbat. A jelikož jsou záhony pokryté netkanou textilií, plody jsou čistší a nehrozí jim tolik hniloba. K dispozici bude letos zhruba jeden hektar jahod, a to jak sezonních, tak stále plodících.
„Počítáme se stejným systémem objednávek, jaký se nám osvědčil loni u okurek. Lidé tak budou mít záruku, že i když k nám dorazí odpoledne po práci, dostane se na ně a požadované množství si nasbírají,“ vysvětlila jednatelka Farmy Pech Gabriela Pechová.
Doplnila, že informace k zahájení samosběrů i podrobnosti k objednávání lidé opět najdou na facebookovém profilu farmy. Kilo vlastnoručně natrhaných jahod tam vyjde na 90 korun, trhané plánují pěstitelé nabízet za 120 korun.