Jahodové farmy čekají tisíce lidí, na Vysočině začne oblíbený samosběr

„Už se těším. Jahody milujeme celá rodina, hlavně nejmladší dcerka se po nich může utlouct. Určitě si přijedeme natrhat. A já si u toho trhání docela i odpočinu,“ říká Jana z Havlíčkova Brodu.



Plánuje, že vyrazí jako obvykle na jahodové plantáže do České Bělé. Už sedmnáct let je tam pěstuje rodina Lubomíra Šantrůčka. Ze zkušebního půl hektaru záhony postupně rozšířili na hektarů šest a na samosběr k nim jezdí lidé ze čtvrtiny republiky.

„Místní nám tvrdí, že když zahájíme samosběr, přijede do České Bělé víc lidí než na pouť,“ směje se spolumajitel plantáží.

Letošní samosběr plánuje odstartovat ve druhé polovině příštího týdne. „Počítáme, že otevřeme ve čtvrtek nebo v pátek. Jahody musí ještě trochu dozrát, koncem týdne se má i vylepšit počasí,“ plánuje Lubomír Šantrůček.

Úroda by letos měla být dobrá, snad prý i bohatší než loni, kdy část keříků poškodil mráz. „Jahod bude dost. Jen by to na dozrání chtělo trochu slunce. Vody už víc potřeba není, aby jahody nezačaly hnít,“ vysvětluje farmář.

Ceny zůstávají stejné, kilo při samosběru za 50 korun

Otevřeno má být velké pole pod kapličkou. Nachází se hned na okraji České Bělé na příjezdu od Havlíčkova Brodu. Kdo pojede autem, tomu stačí jen sjet z obchvatu a ještě na sjezdu odbočit vpravo k poli.

Samosběr bude probíhat každý den včetně víkendů, vždy od osmi do 18 hodin. Lidé budou moci na poli strávit tolik času, kolik budou potřebovat. A natrhat si budou moci jahod, kolik se jim bude chtít.

„Ceny zůstávají stejné jako loni,“ hlásí Šantrůček. Při samosběru lidé za kilogram zaplatí 50 korun. Pokud si budou chtít koupit jahody už natrhané, vydají 75 korun za kilo. Ke koupi ale bude i další zelenina dovezená z Polabí nebo vlastní kmín a mák.

Hlavními odrůdami pro letošní sezonu zůstávají Honeoye a Darselekt. Zájemci se ale mohou podívat i na novinky, jakými jsou například Florence, Senga Sengama nebo česká a chuťově vynikající odrůda Karmen.

„Máme asi sedm odrůd, které zkoušíme. Návštěvníci se na ně mohou podívat a ochutnat je, na samosběr ale zatím nebudou,“ konstatoval farmář.



Na plantáže raději bez dětí, jiná omezení nebudou

Rodinu Šantrůčkových zároveň potěšilo, že už končí období nejrůznějších zdravotních a hygienických omezení souvisejících se šířením nového koronaviru.

„Byli bychom rádi, kdyby lidé stáli ve frontě u pokladny v rouškách. Kdo bude chtít, bude mít k dispozici dezinfekci,“ popisuje ne příliš zásadní opatření pěstitel. Víc omezení nebude potřeba.

Na velkém poli se lidé rozprchnou a omezení v počtu 250 lidí na hektar se týkají jen zoologických zahrad či turistických cílů. Navíc v pondělí platnost tohoto opatření skončila.

„Jediné omezení vstupu je tak stejné jako každý rok a týká se dětí. Jahodové plantáže nejsou vhodné pro děti do dvanácti let,“ říká Lubomír Šantrůček. Pěstitelé mají obavy, aby děti mezi řádky jahod neběhaly a úrodu nepoškodily.

Samosběr jahod v České Bělé v loňském roce: