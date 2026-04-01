Bez učitelů a teorie. V IT NeŠkole studenti pracují na projektech firem

Z prvních osmi nadšenců, kteří loni v říjnu stáli na startu IT NeŠkoly, zcela nové a bezplatné formy vzdělávání na Vysočině, se jich nyní do výuky aktivně zapojuje šest.
„Jelikož jsou všichni naši studenti v současné chvíli někde zaměstnaní a jejich průměrný věk se pohybuje mezi třiceti a čtyřiceti lety, pro dva z nich nebylo momentálně skloubení pracovního a osobního života s IT NeŠkolou schůdné. Mají zájem se přidat, ale až jim to situace umožní,“ vysvětlil Tomáš Pleva, ředitel IT NeŠkoly, která má zázemí v městské administrativní budově v Dolní ulici.
Studující, z nichž mnozí už mají řadu cenných pracovních zkušeností, ale chtějí si je ještě rozšířit nebo lehce změnit své zaměření, se už věnují praktickým úkolům. Právě praxe je totiž alfou a omegou nové vzdělávací platformy. Ta nestojí na učitelích a klasickém vyučování, ale reálných zadáních a projektech, přicházejících například od zapojených partnerských firem.
Jednou z nich je Aricoma, společnost s evropskou působností, která poskytuje služby v oblasti IT, a zabývá se mimo jiné i kybernetickou bezpečností či digitalizací veřejného sektoru.
„Aricoma se stala partnerem projektu s cílem využít inovačního potenciálu pozitivně naladěných lidí, kteří se chtějí vzdělávat. Těšíme se, že přinesou nezaujatý pohled na řešení projektových úkolů, takzvaně ‚out of box‘,“ vyjádřil se Jaroslav Dvořák, ředitel obchodní jednotky Aricomy.
Mentory studentů jsou zaměstnanci firmy
Účast na projektu vnímá i jako možnost nalákat do firmy nové zaměstnance. „IT NeŠkola aktuálně zpracovává jedno zajímavé a technicky poměrně složité téma z oblasti kyberbezpečnosti,“ přiblížil Dvořák.
Co je IT NeŠkola
Podle Tomáše Plevy studenti připravili vynikající prototyp, který již Aricoma začíná částečně přebírat a přetvářet do formy, již bude schopna nasadit.
„Firma má celoevropskou působnost, takže je možné, že se řešení navržené našimi studenty dostane k velkému množství uživatelů,“ míní Pleva.
Ve zjednodušené podobě se podle jeho slov jedná o inteligentní formulář, který dokáže vyhodnotit možná rizika určité organizace z pohledu kyberbezpečnosti. „Podle toho pak navrhne i cílená opatření, jak zamezit kritickým systematickým kybernetickým chybám. Dotazník zároveň pracuje i se současnou evropskou legislativou,“ objasnil ředitel IT NeŠkoly.
Studentům se věnují zaměstnanci Aricomy z různých poboček. „Ti ale nejsou v souladu s myšlenkou IT NeŠkoly aktivními členy týmu, nýbrž mentory studentů ve zpracovávaném projektu,“ řekl Dvořák.
Také další tým „ajťáků“ se věnuje činnosti, jež najde praktické využití. A to přímo u současných i budoucích studentů IT NeŠkoly. Pro ně kolegové vytvářejí kompletní počítačové studijní prostředí.
Projekty bude zadávat i Kraj Vysočina
Škola má teď patnáct studentů. Ke zmíněné aktivní šestici přineslo druhé kolo náboru, konané koncem letošního února, devět dalších zájemců o studium.
Také k původním čtyřem partnerským firmám, kde vedle Aricomy figuruje rovněž skupina ICZ, žďárská městská společnost Satt či firma Hrdlička, mají postupně přibývat další.
„Naší snahou bude zvýšit počet partnerských firem hlavně pro období od října 2026, odkdy počítáme opět s nárůstem počtu našich studentů, a tím pádem i zvýšením kapacit projektů,“ zmínil Pleva s tím, že na nezájem ze strany podniků si nemůže škola stěžovat. Nebrání se ale ani ještě dalším partnerům a možnostem spolupráce.
„Počítáme také s tím, že se naši studenti budou moci věnovat projektům zadávaným Krajem Vysočina, který je hlavním iniciátorem a podporovatelem IT NeŠkoly,“ doplnil Pleva.
Nadcházející semestr, tedy období do června 2026, bude pro studenty bohatší i o pestrý program workshopů a přednášek. „Mohou se těšit na téma zlepšování dovedností v projektovém řízení či v prezentaci, využívání AI nástrojů pro produktivitu a práci, dále na základy práva v IT a mnoho dalšího,“ vyjmenoval ředitel. Nově, pokud to kapacita umožní, budou některé uvedené akce otevřené i veřejnosti. Termíny se zájemci včas dozvědí na sociálních sítích IT NeŠkoly.
9. října 2025