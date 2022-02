Do Žďáru míří investoři, rozšířit se chce Lidl, Billa i stavebniny DEK

Stavebniny DEK, které nyní mají ve městě jen menší objekt v Brněnské ulici, budují svoji prodejnu moderního typu v Novoměstské ulici na pozemku, jejž si před lety vyhlédl britský řetězec Tesco. Ten však posléze přehodnotil svoje investiční plány v Evropě a pozemky ve Žďáře - v lokalitě, kde se nachází třeba i obchod prodejce zahradní techniky Mountfield - skupině DEK prodal.

„Prodejní a odbavovací plocha bude zhruba devět tisíc metrů čtverečních. Jde o koncept odbavení pod střechou na jedno zastavení tak, jak je v našich prodejnách běžné. Předpokládané otevření bude v červenci letošního roku,“ sdělila za společnost DEK Andrea Bezděková.

Už delší dobu se snaží najít prostory ve Žďáře Billa. Naposledy se developerovi nepodařilo přesvědčit město ke stavbě obchodního domu v Jungmannově ulici na místě současného autocvičiště. Zastupitelé se před dvěma roky postavili proti, což byl nakonec nejpádnější argument k tomu, aby developer začal hledat jiné místo.

Nyní se mezi místními už zhruba rok hovoří o tom, že Billa má zájem o horní objekt obchodního domu Kinský v Bezručově ulici. Podle informací MF DNES však jednání ještě nejsou u konce.

Lidl by ve Žďáře chtěl zřídit druhou prodejnu

Vybrané místo však dává logiku například vzhledem k hustotě obydlení v této lokalitě (Žďár 2) a také ke spádové oblasti okolních obcí. Na okolních sídlištích jsou dosud pouze menší obchody s potravinami, nejbližším supermarketem je Lidl ve Studentské ulici, ostatní hypermarkety a supermarkety (Kaufland, dva Alberty a dva Penny Markety) jsou na opačné straně města.

Samotná společnost Kinský Žďár už loni na podzim zahájila přestavbu svého dřevařského a zahradního centra ve spodní části areálu, které je proto mimo provoz.

„Pracuje se na rekonstrukci obchodního domu, až ho doděláme, návštěvníci se budou moci těšit na další zlepšení našich služeb,“ popsal majitel Constantin Kinský s tím, že hovořit o dalších novinkách je zatím předčasné. Horní hala OD Kinský i rybárna zůstávají otevřené.

Je pravděpodobné, že konkurence mezi žďárskými supermarkety bude ještě větší. Lidl vyvrátil informace, které mezi místními kolovaly, tedy že žďárský obchod tohoto německého řetězce skončí.

„Prodejna Lidlu ve Studentské ulici nebude uzavřena a zůstane i nadále v provozu beze změn,“ uvedl v lednu mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

„Rádi bychom ve Žďáru nad Sázavou postavili druhou prodejnu Lidl. V současné době jsme ale na začátku vyjednávacího procesu ohledně výběru lokality,“ dodal. Podle zjištění MF DNES společnost Lidl koupila objekt Reinpo a sousední pozemky v Jihlavské ulici, což potvrzuje katastr nemovitostí.

Rozvojové plány má Lidl také v sousedním Novém Městě na Moravě. „Tamní prodejna Lidlu by měla být výhledově zmodernizována a rozšířena,“ vyjádřil se mluvčí.

Okolí zimního stadionu nutno řešit komplexně

Před koncem roku řešila žďárská komise rozvoje budoucnost lokality Bouchalky, kde má soukromý investor plány s objektem sportbaru a elektra u křižovatky Jungmannovy a Sázavské ulice.

Komise doporučila radním, aby si pro jednání s případným investorem výstavby obchodního centra dala podmínky týkající se parkování, celkové úpravy okolí a návaznosti na veškeré druhy dopravy.

„Je to záměr, který se zatím nijak nehýbe, respektive míček je na straně investora,“ reagoval na dotaz starosta Martin Mrkos.

„Lokalita je exponovaná, jde hlavně o parkování. Když jsou na zimním stadionu i ve sportovní hale akce, parkuje zde i veřejnost, v květnu zde bývá pouť. Odbočování k zimnímu stadionu dokáže hlavní tah kolikrát zablokovat nebo přinejmenším zpomalit,“ poukazuje starosta s tím, že potenciální investor musí zvážit, jak řešit lokalitu komplexně.

Městu patří objekt vinotéky U Hada s přilehlými plochami, sportbar patří společnosti Lenox Invest.

„Pokud by tam mělo něco vzniknout, byly by to menší retailové jednotky. Lokalita by si revitalizaci zasloužila, dnes je to takové hluché místo a polobrownfield, ale musí to mít urbanisticky a dopravně hlavu a patu,“ míní starosta.