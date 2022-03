Mezi prioritami Brodu jsou stěhování bazénu, přestavba školy i parkování

Plán oprav, obnovy a rozvoje majetku města, jak se dokument oficiálně nazývá, stanovuje priority havlíčkobrodské radnice na příští tři roky. „Jsou to takové noty, podle nichž postupujeme při schvalování investičních akcí,“ uvedl místostarosta zodpovědný za rozvoj města Libor Honzárek.

Dokument schvaluje zastupitelstvo, každým rokem ho aktualizuje a doplňuje podle aktuálních potřeb a předpokládaného množství peněz na účtech. Je závazný, jeho jakákoliv změna podléhá projednání a schválení v zastupitelstvu.

Nově aktualizovaný plán zahrnuje množství investic, mnohé z nich mohou být poměrně překvapivé. Jednou z nich je například přestěhování krytého plaveckého bazénu. „Současný má před sebou životnost počítanou na jednotky let,“ vysvětluje Honzárek.

Čtvrt století stará budova je ve špatném stavu a potřebuje zásadní rekonstrukci. Je třeba vyměnit i technologie a celou bazénovou vanu.

„Uvažujeme o tom celý bazén v podstatě přemístit z Kotliny k letnímu koupališti v Chotěbořské ulici, kde by mohl být propojený celoroční provoz,“ prozradil už loni další z místostarostů Zbyněk Stejskal.

Tato myšlenka získala ve vedení města podporu. I když zatím není rozhodnuto, tím směrem míří studie a projekty. Plán rozvoje města odhaduje náklady na přemístění bazénu až na 220 milionů korun, nutné by byly dotace. Stěhování by mohlo být zahájeno v roce 2024.

S tím je spojena i rekonstrukce jižní tribuny zimního stadionu, na níž je současný bazén napojen. V ní jsou prostory pro další sportovní aktivity jako posilovna, cvičební sály nebo squash.

„Chceme, aby sporty, na něž byli lidé zvyklí do Kotliny chodit, na místě zůstaly i po případné demolici bazénu,“ vysvětlil Honzárek.

V provizoriu se děti učí už čtyřicet let

Už v příštím roce by mohla začít jiná velká rekonstrukce, kompletní přestavba základní školy Konečná na Žižkově. Do té chce Brod vložit zhruba 70 milionů.

„Zdejší školní budova byla stavěna na přelomu 70. a 80. let minulého století jako provizorní. Sloužit měla deset let, děti do ní chodí dodnes,“ obhajoval tyto výdaje už dříve resortní místostarosta Vladimír Slávka.

Mnoho desítek milionů korun během tří let má jít do dopravy. Připravuje se rekonstrukce stěžejních ulic. Kyjovská se dělá v letošním roce, po ní bude následovat Havlíčkova a pak přijde na řadu Dobrovského.

„Je to náš velký dluh, považujeme je za jedny z nejvyužívanějších a přitom nejhorších ve městě,“ podotkl Honzárek.

Kamiony vyjedou z pivovaru do Masarykovy

Zatím není jasné, zda Dobrovského ulice i po opravě dostane povrch znovu z žulových kostek, nebo bude položen asfalt. Tyto úvahy se objevují hlavně v souvislosti s jejím užíváním těžkou nákladní dopravou - v ulici sídlí měšťanský pivovar.

„Zvažujeme, že do ulice kostky opět vrátíme a nákladní dopravu podstatně omezíme. Zásobování pivovaru by vyjíždělo z areálu druhou stranou přímo na Masarykovu ulici. S pivovarem o tom už jednáme,“ přiblížil Libor Honzárek. Počítá s tím, že po otevření jihovýchodního obchvatu se provoz v Masarykově ulici podstatně sníží.

Dopravy se týkají i investice do nových parkovacích ploch. Radnice by se chtěla zaměřit především na sídliště Výšina a na centrum města. Na Výšině by parkoviště měla vznikat hlavně podél Reynkovy ulice. Vyrůst by měl i parkovací dům, ovšem zatím není jasné, zda ho postaví město, soukromá firma, či půjde o vzájemnou kooperaci. V centru se stále uvažuje o parkovišti na cirkusplacu u Masarykovy ulice.

Na Starou radnici se má dostat už příští rok

Velkým snem současného vedení města je vybudovat cyklostezku podél řeky Sázavy do Perknova a dál směrem na Okrouhlici. Tím směrem by měly v příštích třech letech směřovat výdaje do tohoto druhu dopravy. Chystá se i optimalizace sítě cyklostezek protínajících park Budoucnost.

V plánu rozvoje města zatím zůstává i přestavba bývalé obchodní akademie ve školské vzdělávací centrum spadající pod základní školu Štáflova. A to i přes to, že se o dvanáct let prázdnou budovu přihlásila Oblastní charita a o jejím využití nebylo dosud rozhodnuto.

Jednou z významných investic bude i rekonstrukce Staré radnice na náměstí. Tu před rokem a čtvrt opustila krajská knihovna, nastěhovala se do nového sídla v Žižkově ulici. Město by ze Staré radnice chtělo udělat reprezentativní prostory s výstavními i přednáškovými sály, nastěhovat by se do ní mělo informační centrum. V příštím a přespříštím roce na to chce město vydat 36 milionů korun.