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Havlíčkův Brod uctí hrdinu Gablecha, místo desky mu odhalí rovnou pomník

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  8:45
Imrich Gablech byl nejstarším českým nově jmenovaným generálem. Dekret o povýšení převzal v havlíčkobrodské nemocnici, kde byl dlouhodobě hospitalizován. Dekret dostal krátce před svými stými narozeninami. (16. listopadu 2015)

Imrich Gablech byl nejstarším českým nově jmenovaným generálem. Dekret o povýšení převzal v havlíčkobrodské nemocnici, kde byl dlouhodobě hospitalizován. Dekret dostal krátce před svými stými narozeninami. (16. listopadu 2015) | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Imrich Gablech byl nejstarším českým nově jmenovaným generálem. Dekret o povýšení převzal v havlíčkobrodské nemocnici, kde byl dlouhodobě hospitalizován. Dekret dostal krátce před svými stými narozeninami. (16. listopadu 2015)
Imrich Gablech byl nejstarším českým nově jmenovaným generálem. Dekret o povýšení převzal v havlíčkobrodské nemocnici, kde byl dlouhodobě hospitalizován. Dekret dostal krátce před svými stými narozeninami. (16. listopadu 2015)
Imrich Gablech byl nejstarším českým nově jmenovaným generálem. Dekret o povýšení převzal v havlíčkobrodské nemocnici, kde byl dlouhodobě hospitalizován. Dekret dostal krátce před svými stými narozeninami. (16. listopadu 2015)
Imrich Gablech byl nejstarším českým nově jmenovaným generálem. Dekret o povýšení převzal v havlíčkobrodské nemocnici, kde byl dlouhodobě hospitalizován. Dekret dostal krátce před svými stými narozeninami. (16. listopadu 2015)
16 fotografií
Právě dnes je tomu 111 let, co se ve slovenské dědině Hrachoviště narodil Imrich Gablech. Dispečer letového provozu a jeden z hrdinů druhé světové války spojil zbytek života s Havlíčkovým Brodem, kde před deseti lety ve věku 101 let zemřel. Na neděli proto svému generálovi město věnuje vzpomínkový program.

„Odvaha a hrdinství válečných veteránů a v tomto případě zejména Imricha Gablecha, je pro nás hodnotou, kterou je třeba připomínat nejen v podobě pietních aktů, ale i trvalejší formou,“ uvedl havlíčkobrodský starosta zbyněk Stejskal.

Vzpomínka začne v prostoru havlíčkobrodského aeroklubu. V 11 hodin nad letištěm přeletí bitevní vrtulníky ze základny v Náměšti nad Oslavou. Poté proběhne pietní akt spojený s odhalením bronzové pamětní desky. Tu vytvořil sochař Radomír Dvořák.

Vyházeli tenkrát všechny zápaďáky. Mysleli si o nás, že jsme zrádci národa.

„No, desky. On z toho nakonec bude celý pomník,“ smál se při výrobě umělec. Deska bude posazena na dvoumetrovém žulovém kameni, jehož vrchní část bude připomínat křídla. Bronzová deska zobrazuje Imricha Gablecha v typické póze s ukloněnou hlavou. Na sobě má uniformu, kterou tak miloval.

„Zmíněno v krátkosti bude i jeho působení v Brodě jako velitele letiště, následné komunistické perzekuce i rehabilitace po změně režimu a jeho ocenění,“ uvedla mluvčí městského úřadu Jana Vránová. Na desce budou i siluety letadel spojená s Gablechovým životem.

Imrich Gablech se stal nejstarším českým nově jmenovaných generálem. Dekret o povýšení převzal v havlíčkobrodské nemocnici, kde je dlouhodobě hospitalizován.
Takto by pamětní deska věnovaná Imrichu Gablechovi měla podle návrhu Radomíra Dvořáka vypadat. Kromě množství textu na ní budou i letadla spojená s jeho životem.
Imrich Gablech, nejstarší český nově jmenovaný generál, zemřel v úctyhodném věku 101 let.
Válečný veterán Imrich Gablech vyprávěl prezidentovi spoustu příběhů z války.
16 fotografií

„Vzhledem k tomu, že jsem Imricha Gablecha znal, byl jsem rozhodnutý nevzít zakázku jen jako realizaci objednávky, ale více osobně,“ svěřil se Radomír Dvořák.

Dobře ví, jak zásadní a klíčové pro Imricha Gablecha bylo létání. A i s tím měl Dvořák jisté zkušenosti, v minulosti už vyrobil pomník brodským letců nazvaný Aviatika. Stojí kousek od toho Gablechova. „Pamětní deska Imricha Gablecha na něj navazuje. I proto nebude umístěna na objektu aeroklubu, ale na žulovém monolitu, což je pro mě jako pro sochaře vždycky příležitost,“ dodal.

Odpolední program iniciovala vnučka

„Bronzová pamětní deska je artefakt, který bude ještě mnoho dalších generací odkazovat k tomu, že demokracie je hodnota, za níž mnoho našich vojáků statečně bojovalo. Vzpomínka na generála Imricha Gablecha je důležitou částí této mozaiky,“ doplnil Stejskal.

Odkaz Gablecha jako pilota a dispečera RAF, odvážného vojáka, který prošel gulagem, a také laskavého člověka s hluboce zakořeněnými hodnotami, je podle starosty pro historii našeho města zcela zásadní.

S hrdinou neměli komunisté slitování. Teď bude mít Imrich Gablech pamětní desku

Odpoledne vyvrcholí programem pro veřejnost na Staré radnici. Iniciátorkou této části vzpomínky je vnučka Imricha Gablecha, Lucie Jechová. „Dědeček byl pro mě jedním z nejdůležitějších lidí v životě. Byl to nesmírně laskavý a hodný člověk, ochotný bojovat za svobodu za všech okolností. Já na něj nezapomenu nikdy, ale přeji si, aby jeho odkaz zůstal živý i pro ostatní,“ vzkazuje.

Ve 13 hodin program zahájí dokument Paměti národa, na který navážou přednášky vojenského historika Eduarda Stehlíka, předsedy Czech Spitfire Clubu Zdeňka Sadeckého či vzpomínka Františka Štambery z Paměti národa. Svaz letců Brno přiveze dobové artefakty. Rodina zapůjčí osobní věci generála Imricha Gablecha.

Udržel si vtip a nadhled za všech okolností

Po celý svůj život se Imrich Gablech vzpíral svému osudu i okolí. Na svět přišel ve slovenské dědině Hrachoviště a měl se stát knězem. Měl ale svou hlavu, chtěl být pilotem. Po vzniku slovenského státu se rozhodl pro útěk, letadlem se dostal do Polska. Po obsazení země Sověty znovu prchal, byl ale Rudou armádou zatčen a převezen na nucené práce do sovětského gulagu.

Po napadení Sovětského svazu Němci byl propuštěn. Dostal se do Anglie, kde nastoupil do služeb RAF. Kvůli podlomenému zdraví z pětadvaceti měsíců dlouhého pobytu v ruských pracovních táborech přešel na pozici letového dispečera.

Sloužil na letišti Coltishall. Po jednom spojeneckém náletu dokázal sám během jediné hodiny navést na přistání 104 bombardérů. Husarský kousek.

Při pohřbu nejstaršího válečného veterána prolétly nad Brodem gripeny

Pohřeb generála Imricha Gablecha se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě, ve městě, kde strávil konec života.

Krutě se osud ke Gablechovi zachoval i po válce. Z ruzyňského letiště byl převelen do Havlíčkova Brodu. Po komunistickém převratu byl z armády propuštěn úplně. „Vyházeli tenkrát všechny zápaďáky. Mysleli si o nás, že jsme zrádci národa,“ vzpomínal Gablech. V Brodě pak Gablech zůstal a vykonával dělnické profese, mnohokrát byl degradován.

Až po listopadovém převratu byl rehabilitován. Krátce po oslavě stých narozenin byl symbolicky povýšen do hodnosti generála. Mimo to byl Gablech nositelem Řádu bílého lva, polského Komandérského kříže i celé řady vyznamenání na rodném Slovensku.

„To jsem na něm nejvíc obdivoval. Co všechno mu lidé způsobili, ale on byl stále otevřený a vstřícný. Udržel si nadhled za všech okolností. To je pro mě úplně nepochopitelné. Byl ztělesněním čestného člověka a vlastence,“ řekl o něm Zdeněk Sadecký, předseda Czech Spitfire Clubu, který o morální odkaz československých válečných letců pečuje.

4. listopadu 2013
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