Hygienici na letních táborech narazili na prošlé potraviny i střevní nákazu

Ilona Zelníčková
  12:21
Celkem 132 letních dětských táborů zkontrolovali v průběhu prázdnin pracovníci Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Při kontrolách odhalili deset pochybení. „Závažnější závady se řešily finančními sankcemi, ve dvou případech bude s provozovatelem zahájeno přestupkové řízení,“ informovala Jana Böhmová, mluvčí krajských hygieniků.
Mezi zjištěné problémy patřilo například nesplnění ohlašovací povinnosti, nedostatečný počet výtokových ventilů pro zajištění osobní hygieny dětí, chybějící nepropustné podložky pod matracemi či nevhodné skladování potravin, kdy čerstvé potraviny byly uloženy do chladničky na syrové maso.

„Takové nevhodné skladování mohlo vést ke kontaminaci potravin patogeny a následnému vzniku střevních onemocnění,“ osvětlila Kamila Hodačová, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých.

Pracovníci krajské hygienické stanice se zaměřili také na provozy, které pro tábory zajišťují stravování. Kontrolu udělali v deseti zařízeních. Ve dvou případech zjistili hygienické nedostatky. Šlo například o špatně umyté nádobí, chybějící možnost osušení rukou u umyvadla v přípravně masa. V jednom případě kontroloři objevili potraviny s prošlou dobou spotřeby a nařídili jejich likvidaci.

Některé děti předčasně odjely

Hygienici na táborech řešili i zdravotní problémy u dětí. V jednom případě se mezi dětmi rozšířila infekční střevní nákaza, s příznaky trvajícími jeden až dva dny.

Epidemiologové událost šetřili, nechali provést laboratorní testy a pro tábor ustanovili příslušná opatření. Ten nemusel být zrušen, jen některé děti předčasně odjely domů.

„Každoročně apelujeme na rodiče, aby na tábory posílali opravdu zdravé děti. Infekční onemocnění, které táborník do kolektivu přinese, se totiž může velmi rychle šířit a pokazit tak prázdniny mnoha dalším účastníkům,“ připomíná Hodačová.

Ze zotavovací akce se vrátili se žloutenkou

V souvislosti s tábory hygienici řešili také tři samostatné případy virové hepatitidy A (žloutenky – pozn. red). Onemocnění u dětí propuklo až po skončení pobytu, kdy se děti již z táborů vrátily domů.

Následné epidemiologické šetření odhalilo, že se jednalo o účastníky zotavovacích akcí konaných na Vysočině. „Vzhledem k tomu, že inkubační doba u virové hepatitidy A je 15 až 50 dní, je možné, že se děti nakazily ještě během školní docházky,“ připomněla Böhmová.

Hygienici museli nastavit preventivní opatření u dětí, které byly na táboře. „Ve spolupráci s vedením dotčených táborů epidemiologové vytipovali rizikové kontakty a všem byl nařízen lékařský dohled,“ dodala mluvčí Böhmová s tím, že tyto tři případy spolu vzájemně nesouvisely.

Letos se na Vysočině uskutečnilo celkem 250 zotavovacích akcí, 353 běhů táborů, kterých se účastnilo 24 780 dětí. „Letošní táborová sezona proběhla klidně a bez mimořádných událostí,“ zhodnotila Kamila Hodačová.

