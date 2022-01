Vypálení a restart města. Brod si připomíná 600 let od největší tragédie

Památník nejspíš skončí na zahradě jeho autora Havlíčkobrodský sochař Radomír Dvořák ve své lipnické dílně vytváří k husitským bojům pomník. Čelní hranu mramorového kvádru tvoří portréty Zikmundova vojevůdce Fillipe Scolariho a královského šaška Antonio Talandera. K výročí 600 let od husitských bojů a vypálení Německého Brodu byly v sobotu odhaleny dvě malé pamětní desky. Velký pomník pak ve své lipnické dílně tvoří i brodský sochař Radomír Dvořák. Zda se mu dílo daří, přišla zkontrolovat družina kališníků. Pomník nejspíš skončí na zahradě umělce. „Chtěl jsem vzpomenout výročí bitvy u Brodu, což byla bitva, která ukončila Zikmundovy vojenské snahy v Čechách,“ vysvětloval sochař. Jak vykládal – a nebylo to zjevně z obav před přítomnými kališníky s praporcem a kopím – husitskému hnutí velice fandí. „Skandinávci nás kritizují, že k husitům máme rozporuplný vztah hlavně kvůli jejich násilí. A že Vikingové byli daleko horší, ani nenesli žádnou vznešenou ideu, a oni se k nim hrdě hlásí. Tak jsem pomníkem chtěl vyjádřit, že se k husitům také hrdě hlásím,“ vykládal Dvořák. Na žulovém pomníku pracuje od poloviny listopadu. Dokončen má být takřka co nevidět. Paradoxně na něm husity zastupují jen jejich zbraně. Pomník zpředu obsahuje portréty dvou osobností ze strany křižáků, které se před 600 lety zapsaly do dějin severu dnešní Vysočiny. Jednou z nich je Pipo Spano z Ozory, celým jménem Filippo Buondelmonti degli Scolari. Tento původem Florenčan byl velitelem Zikmundovy jízdy. „Skvělý válečník, který králi vyhrál všechny bitvy s Turky, ale prohrál všechny bitvy s husity,“ glosoval Dvořák. Pod ním je na pomníku vyobrazen portrét Antonio Talandera, Zikmundova dvorního šaška. Ten byl u Brodu údajně zajat. Na druhé straně pomníku je prozatím jen v kresbě připomenutí rytíře Jana Lhotského (též nazývaného Víckovského) z Ptení, který roku 1422 u Německého Brodu Zikmundovi zachránil život, ale sám při tom padl. Záměr vytvořit pomník vztahující se k nejtragičtějším událostem v historii Brodu měl Radomír Dvořák asi deset let. Od doby, kdy narazil na obraz Andrey del Castagno, z něhož byl zkoušen na výtvarné škole. Oním obrazem byl portrét vojevůdce Fillipa Scolariho. „Říkal jsem si, že to nemůže být náhoda a musel jsem na to nějak reagovat,“ směje se sochař. Co se s pomníkem vytesaným z kvalitního toskánského mramoru stane, až ho umělec dokončí, však zatím není jasné. „Nejspíš skončí u mě na zahradě,“ se smíchem líčí Dvořák. Po té, co dokončil sochy plánované na rok 2021, zbyl mu materiál i čas, rozhodl se do pomníku pustit. Kde by dílo mohlo pak být a zda si ho někdo odkoupí, zatím neřešil. „Na trase z Habrů do Brodu to může být kdekoliv. Říká se, že na těch patnácti kilometrech husiti pobili asi pět tisíc křižáků, bylo to jedno velké bojiště,“ vysvětluje. Dobře pomníku ale bude i na Dvořákově zahradě v brodské Humpolecké ulici. Těmi místy před šesti sty lety křižáci táhli. „Někdo pomník někam dá třeba za sto let, až bude další podobně kulaté výročí,“ dodává pobaveně brodský sochař.