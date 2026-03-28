„V Humpolci v pátek odpoledne zasahoval velký počet policejních hlídek včetně hlídky velitele policie u základní školy na ulici Hradská. Důvodem tak masivního nasazení dostupných policejních hlídek bylo oznámení, že se v blízkosti základní školy nacházela podezřelá osoba. Jednalo se o muže, který seděl za volantem osobního vozidla a v ruce držel krátkou střelnou zbraň, se kterou manipuloval,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Muže si všiml chlapec, který to řekl doma. Rodina o tom informovala policii. „Policisté okolí školy a okolní ulice uzavřeli a prováděli důkladnou prohlídku širšího a poté bezprostředního okolí školy. Poté provedli prohlídku celé budovy školy. Po tu dobu už ve škole zůstaly pouze děti a pedagogové ve školní družině a ve škole byly další děti, které navštěvují různé zájmové kroužky. Nikdo podezřelý se ale na místě nenacházel,“ dodala mluvčí.
|
Manévry u školy v Humpolci. Policie byla ve střehu, hledala muže se zbraní
O policejní akci se později dozvěděl muž, jenž se zbraní u školy skutečně byl. V pozdních večerních hodinách přišel celou věc na policii vysvětlit.
„Uvedl, že si koupil novou krátkou zbraň a poté s osobním vozidlem přijel před základní školu, kde čekal na svoji dceru, až přijde z družiny. Z nové zbraně měl takovou radost, že si čekání krátil tím, že si novou zbraň za volantem prohlížel. Policistům dále uvedl, že ho celá situace nesmírně mrzí, že v žádném případě nechtěl nikoho vyděsit a že si ani neuvědomil, že by ho mohl se zbraní v autě před školou někdo vidět. Muž je legálním držitelem zbraní a svým jednáním v Humpolci se nedopustil žádného protiprávního jednání,“ uvedla Čírtková.