Manévry u školy v Humpolci zavinil otec žačky, který si prohlížel zbraň v autě

Autor: ,
  8:15
Před školou v Humpolci zaregistrovali žáci v pátek odpoledne muže se zbraní. Policie případ prověřovala, ale žádného případného útočníka v okolí nenalezla. Muž se nakonec kriminalistům přihlásil sám. Šlo o otce jednoho z dětí, který si zakoupil zbraň a v autě si ji prohlížel.

Podezřelý muž poblíž humpolecké základní školy způsobil policejní manévry. Žádné nebezpečí se ale nepotvrdilo. (27. března 2026) | foto: Policie ČR

„V Humpolci v pátek odpoledne zasahoval velký počet policejních hlídek včetně hlídky velitele policie u základní školy na ulici Hradská. Důvodem tak masivního nasazení dostupných policejních hlídek bylo oznámení, že se v blízkosti základní školy nacházela podezřelá osoba. Jednalo se o muže, který seděl za volantem osobního vozidla a v ruce držel krátkou střelnou zbraň, se kterou manipuloval,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Muže si všiml chlapec, který to řekl doma. Rodina o tom informovala policii. „Policisté okolí školy a okolní ulice uzavřeli a prováděli důkladnou prohlídku širšího a poté bezprostředního okolí školy. Poté provedli prohlídku celé budovy školy. Po tu dobu už ve škole zůstaly pouze děti a pedagogové ve školní družině a ve škole byly další děti, které navštěvují různé zájmové kroužky. Nikdo podezřelý se ale na místě nenacházel,“ dodala mluvčí.

Manévry u školy v Humpolci. Policie byla ve střehu, hledala muže se zbraní

O policejní akci se později dozvěděl muž, jenž se zbraní u školy skutečně byl. V pozdních večerních hodinách přišel celou věc na policii vysvětlit.

„Uvedl, že si koupil novou krátkou zbraň a poté s osobním vozidlem přijel před základní školu, kde čekal na svoji dceru, až přijde z družiny. Z nové zbraně měl takovou radost, že si čekání krátil tím, že si novou zbraň za volantem prohlížel. Policistům dále uvedl, že ho celá situace nesmírně mrzí, že v žádném případě nechtěl nikoho vyděsit a že si ani neuvědomil, že by ho mohl se zbraní v autě před školou někdo vidět. Muž je legálním držitelem zbraní a svým jednáním v Humpolci se nedopustil žádného protiprávního jednání,“ uvedla Čírtková.

Střední školy
Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

28. března 2026  8:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.