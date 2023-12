Humpolec má po dvou měsících nové vedení, starostou se stal Petr Machek

„Jsem si vědom zodpovědnosti, kterou tímto získávám. Jsem také rád, že budu moci pokračovat v tom, co naše vedení města započalo, a budeme moci s kolegy zrealizovat projekty, které jsme zahájili a které v současnosti probíhají,“ vyjádřil se ke svému zvolení Machek, který byl již před zasedáním horkým kandidátem na obsazení křesla starosty.

Nová jména se objevila rovněž na postech dvou místostarostů, na něž Machek nominoval radního Václava Křivánka (ANO) a Martina Hendrycha (Piráti). Hlasující následně tyto dva nominované kandidáty poslali do nejužšího vedení Humpolce. S celkem 15 hlasy se stal 1. místostarostou Václav Křivánek, jenž bude přímým zástupcem starosty v době jeho nepřítomnosti, funkci druhého místostarosty pak bude vykonávat Martin Hendrych.

Dosavadní místostarosta Pavel Hrala (Starostové a nezávislí) se nedostal ani do sedmičlenné rady města. V té byla doplňována dvě neobsazená místa. K radním Viktoru Šidlákovi (ANO) a Tomáši Voplakalovi (Humpolec GO), již na svých pozicích zůstali, přibyl ještě Lubomír Kordovský (ANO), jemuž svůj hlas věnovalo celkem 15 zastupitelů, a Marie Jarošová (ANO) – ta obdržela o tři hlasy méně. Na radnici tak vznikla koalice tří uskupení: Humpolec GO, ANO a Pirátů, která tak má 10 z celkem 21 mandátů.

O nejvyšší vedení přišel jedenáctitisícový Humpolec 31. října, kdy se funkce z vážných rodinných důvodů vzdala starostka Alena Štěrbová (nezávislá za ANO). Po rozpadu původního vedení následovala náročná vyjednávání, podoba nové koalice ani jména kandidátů na starostu nebyly dlouho jasné. Poprvé byla volba navržena na program jednání zastupitelstva už 22. listopadu. Tento bod byl ale nakonec stažen, protože nedošlo mezi stranami k dohodě.

Karel Kratochvíl Petru Machkovi a jeho kolegům popřál právě i to, aby se povedlo zjitřenou náladu ve vedení města zklidnit. „Doufám, že situace, kdy byl Humpolec zmítán poměrně značnou nejistou v předešlé koalici, a teď byl několik měsíců dokonce bez kompletního vedení, se již nebude opakovat. Věřím, že bude vládnout stabilita, protože bez stability není možné, aby se město rozvíjelo správným směrem,“ okomentoval Kratochvíl.