Rekordních 420 tisíc hektolitrů piva za rok. Bernard je na hraně své kapacity

„Produkce pivovaru jde proti vývoji na trhu, kde prodej piva dlouhodobě postupně klesá,“ zmínil mluvčí pivovaru Radek Tulis. Loňských rekordních 419 tisíc hektolitrů piva je přibližně o deset tisíc víc než v roce 2023.

Dvě třetiny piva Bernard vyčepují restaurace a hospody ze sudů, jen zbylá třetina se prodá v lahvích. „Přitom na českém trhu je poměr opačný,“ upozornil Tulis.

Spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard vidí úspěch humpoleckého piva zejména v práci obchodníků. „Má smysl jít vlastní cestou v marketingu a mít schopné obchodníky, kterým se daří nacházet nová odbytiště, i když řada provozoven v posledních letech padla,“ konstatoval.

25. září 2024

Generální ředitel a vrchní sládek pivovaru Josef Vávra při hodnocení minulého roku zmiňuje píli všech svých kolegů. „Každý rok se vypořádáváme s dalšími překážkami, od covidu přes skokové nárůsty cen energií a surovin, válku na Ukrajině, zvýšení daní, nekončící bujení administrativy až po povodně, jejichž dopad jsme také pocítili. Přesto se nám daří růst,“ řekl.

Výstav pivovaru Bernard se zvyšuje od roku 2001, kdy činil 95 tisíc hektolitrů. Hranici 400 tisíc hektolitrů poprvé překročil v roce 2019. V následujících letech ovšem přišel pokles prodeje související s opatřeními proti šíření covidu. Hranici 400 tisíc hektolitrů pivovar opět překročil až v roce 2023. Loňskými 419 tisíci hektolitrů se pak dostal na samou hranu své kapacity.

Humpolecký pivovar přibližně 21 procent své produkce vyváží. Exportuje do pětadvaceti zemí světa, nejvíce na Slovensko, do Švédska a do Bulharska. V Humpolci zaměstnává 267 lidí, dalších 28 osob má práci v podnikové sladovně v Rajhradě u Brna.

V roce 2022 pivovar otevřel ve svém areálu návštěvnické centrum s rozhlednou.