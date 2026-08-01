Letošní ročník festivalu je už nyní ekonomicky úspěšný, protože až na několik posledních míst jsou všechny koncerty vyprodané.
„Například koncert Vivaldiho díla Čtvero ročních období v chrámu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou byl vyprodaný během tří dnů, podobně jako Operní hvězdy zítřka v Sále předků na zámku v Jaroměřicích,“ sdělila manažerka festivalu Jana Pustinová. Festival zaštiťuje Peter Dvorský, slovenský tenorista světového renomé.
V pátek byly k mání ještě poslední volné vstupenky na sobotní úvodní zahajovací operní galakoncert v jaroměřickém kostele sv. Markéty a na nedělní vystoupení souboru Cigánski diabli a Jaroslava Svěceného na nádvoří Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.
Ojedinělá volná místa ještě byla i na koncert Kouzelný večer s Mozartem v třebíčské bazilice sv. Prokopa (6. srpna) a na závěrečný koncert s Felixem Slováčkem v Jaroměřicích u sv. Markéty (8. srpna). Všechny koncerty začínají v 19 hodin.
Pozornost budí nastupující operní hvězdy
Pozornost tradičně přitahují i čerstvé operní hvězdy. Letos jsou jimi sopranistky Bujak Justyna a Paulina Bielarczyk z Polska a jihokorejský tenorista Do Jihoon. Příští středu je doprovodí Orchestr Virtuosi Brunenses za řízení slovenského dirigenta Branko Ladiče.
|
Prestižní hudební festival Petra Dvorského představuje špičkové umělce
„Koncertu předchází třídenní intenzivní masterclass (kurz pod vedením mistra oboru, pozn. red.), který maestro Dvorský s naším dirigentem dávají mladým operním hvězdám. Tam se zpracovává repertoár a pěvci si pak sednou k orchestru, který je menší, ale šitý na míru velikosti koncertního prostoru. Zájem posluchačů je velký, protože repertoár je velmi pestrý a pěvci jsou skutečně kvalitní, mají už něco za sebou. Nejsou to ještě konzervatoristé či lidé, kteří se učí základy pěvectví, ale už hotoví zpěváci, kteří pracují na interpretaci s maestrem,“ popsala Pustinová.
Na některých koncertních místech, například v třebíčské bazilice sv. Prokopa, pořadatelé i pro uspokojení zájmu posluchačů navyšují kapacitu míst.
Vrátí se festival i do zámeckého parku?
Každoročně diskutovaným tématem je návrat koncertů festivalu zpět do zámeckého parku v Jaroměřicích nad Rokytnou, jehož genius loci spoluvytvářel atmosféru přehlídky v minulých ročnících. Koncerty v parku vycházely z hudebních tradic jaroměřického zámku.
„Návrat festivalu do parku v Jaroměřicích je každoročně v našich úvahách, ale závisí na tom, jak se dohodneme s městem a s našimi festivalovými partnery, a záleží i na kompromisu v rámci programu,“ řekla Pustinová.
Dodala, že uspořádat koncerty v parku je technicky násobně náročnější než například v interiéru chrámu. „Nejobtížnější je tam zavést elektřinu, protože je tam velký odběr nejen z vlastní stage a aparatury, ale i osvětlení a pro funkčnost celého prostoru,“ přiblížila manažerka festivalu.
|
Na festivalu Petera Dvorského se loučí s kariérou Gabriela Beňačková
Okolní ulice – týká se to hlavně frekventovaného průtahu z Jaroměřic na Moravské Budějovice jen desítky metrů od pódia – se musely z akustických důvodů při koncertech uzavřít pro dopravu.
„Proto je to náročné i pro místní obyvatele, aby ta omezení na několik festivalových dnů zvládli. Kromě toho je nutné nejen postavit velké pódium ale i stany se zázemím pro umělce, nastěhovat tam stovky židlí a samozřejmě toalety,“ popsala Pustinová. Běžně volně přístupný park také musí během festivalu střežit ostraha.
Jaroměřický starosta Jaroslav Soukup by nicméně návrat koncertů do parku uvítal. „Věříme, že třeba další ročník se zase do parku vrátí, víme, že snaha tam je, ale je tam i velká finanční náročnost. Atmosféra koncertů v parku je ovšem neopakovatelná, to účastníci festivalu vnímají,“ pronesl Soukup.