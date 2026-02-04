November 2nd, předloňští vítězové Cen Anděl, zahájí své turné v Třebíči

  15:46
Aktuální singl, nový zvuk nebo propojení současných skladeb se starším, rockovějším repertoárem. Takovou hudební nálož si pro své fanoušky nachystala populární kapela November 2nd. Sestava, která mimo jiné předloni získala Cenu Anděl za album roku, zahájí své letošní jarní turné v Třebíči.
Kapela November 2nd

Kapela November 2nd | foto: Marek Musil

Kapela November 2nd.
Nejvýraznější tváří kapely November 2nd je kytaristka a zpěvačka Alexandra...
Kapela November 2nd na festivalu Metronome Prague 2024 (20. června 2024).
Skupina November 2nd s Andělem za album roku (30. března 2024).
18 fotografií

Skupina svůj koncert odehraje v Art Rock bistru U Lípy, a to již v pátek 6. února od devíti hodin večer.

„Hudba November 2nd spojuje rockovou energii, soulové cítění a moderní produkční přístup se silnými písněmi a výraznou koncertní dynamikou. V čele kapely stojí charismatická zpěvačka a kytaristka Alexandra Langošová, jejíž projev patří k nejvýraznějším na domácí klubové scéně,“ okomentoval Dan Janík z Art Rock bistra U Lípy.

Ve městě nezahraje známá sestava poprvé. „Do Třebíče se vracíme moc rádi po skvělém loňském festivalu Zámostí a bude pro nás i startem nové koncertní kapitoly,“ vyjádřila se Alexandra Langošová. Tuto hlavní tvář týmu v November 2nd doplňují ještě kytarista Roman Helcl, basák Jakub Vejnar a bubeník Roman Vícha.

Hrát s manželem v kapele? Je to dvousečná zbraň, říká zpěvačka a advokátka

Členové kapely mají nachystané nové písničky, které si zatím nechávali spíš pro sebe. „A tohle turné je první příležitostí je představit naživo. Baví nás kombinovat nové věci se starším repertoárem a sledovat, jak spolu fungují v klubu,“ doplnila Langošová.

Nový materiál skupiny mohli už hudební fandové slyšet v českých rádiích. Například aktuální singl Hold Onto It je v hlavní rotaci ČRo Radiožurnál. November 2nd se navíc nedávno objevili i v první patnáctce žebříčku Stovky nejlepších českých alb čtvrtstoletí podle magazínu Headliner.

Po pátečním třebíčském „zahajovacím“ koncertě skupina zamíří z Vysočiny do jihomoravské metropole. V brněnském Kabinetu Múz vystoupí v úterý 24. března od osmi večer. Následovat mají kromě jiného Olomouc, Ostrava nebo Opava. Jarní tour pak zakončí 30. května pražský koncert v hudebním klubu Jazz Dock.

Kapela November 2nd.
Nejvýraznější tváří kapely November 2nd je kytaristka a zpěvačka Alexandra Langošová.
Kapela November 2nd na festivalu Metronome Prague 2024 (20. června 2024).
Skupina November 2nd s Andělem za album roku (30. března 2024).
18 fotografií

Kapela November 2nd vznikla koncem devadesátých let v Hranicích na Moravě. Za sebou má dnes již koncerty a turné po Evropě i USA a sdílela pódia i s umělci, jako jsou třeba David Gahan, Alanis Morissette, Suzanne Vega, Skunk Anansie, Bryan Adams, Spin Doctors nebo Reef.

Dlouhodobě patří mezi nejlépe hodnocené koncertní projekty na klubové i festivalové scéně. Sestava má na kontě kromě zmíněného vítězství v Cenách Anděl za Album roku ještě další čtyři nominace v témže klání nebo i dvě vítězství v Cenách Žebřík.

