Festivalová smršť: Havelka vyjazzuje mozek z hlavy, Světlá vítá Krajča

Zahájení Prázdnin v Telči obstará v pátek v 19.30 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. „Slíbili nám velkolepý koncert nabitý nesmrtelnými evergreeny, inspirovaný Jaroslavem Ježkem a Georgem Gershwinem,“ uvedl za organizátory Prázdnin v Telči Vojtěch Kolář. „Prý nám to všem vyjazzuje mozek z hlavy,“ dodal odlehčeně.



Vstup na hlavní večerní koncerty, z nichž největší zájem je podle organizátorů o společné vystoupení bratří Ebenů a Druhé trávy (1. srpna), stojí od 300 do 600 korun.

V prvním týdnu vystoupí na zámeckém nádvoří například Aneta Langerová nebo The Tap Tap.

Multižánrový festival však láká také na divadelní a hudební scénu, která je zcela zdarma.

Letošní novinkou Prázdnin v Telči je rozšířená scéna na Panském dvoře, kde se odehrají víkendové koncerty předních českých kapel.

Náměšť přilákala řadu zahraničních skupin

V sobotu 27. července odstartují Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Ty jako každý rok lákají na pestrou směs převážně zahraničních kapel. Na úvod osmidenní multižánrové akce vystoupí maďarský houslista Félix Lajkó s polskou kapelou Volosi.

Přehled nejbližších hudebních festivalů v kraji Kryštof na Colours of Ostrava 2019 25. až 27. července: Světlá n. S. - Sázavafest (Kryštof, Divokej Bill, Tři sestry, David Koller, Twenty 4 Seven a další)

Naopak organizátoři na webu akce oznámili, že americká kapela Como Mamas zrušila celé letní evropské turné včetně vystoupení v Náměšti. Místo nich organizátoři sehnali trio Toko Tele z Madagaskaru. Permanentka na Folkové prázdniny je v prodeji aktuálně za 1 800 korun, jednodenní vstupenky stojí 450 korun.

Předprodej vstupenek za zvýhodněné ceny už ukončili organizátoři Sázavafestu, lístky budou k dostání pouze na místě. Druhý rok po sobě nasmlouvali coby „headlinery“ kapelu Kryštof s frontmanem Richardem Krajčem. Koncert začne v pátek ve 20.15 na hlavním pódiu.

„Loni mělo jejich vystoupení hodně kladných ohlasů, návštěvníci je chtěli znovu, proto jsme kapelu oslovili. A všechno se povedlo,“ vysvětluje PR manažerka Sázavafestu Andrea Zdarsová, proč ve Světlé vsadili opět na jednu z nejpopulárnějších českých kapel.

V pátek o půlnoci se návštěvníci festivalu přenesou zpátky do 90. let. Publikum roztančí holandské duo Twenty 4 Seven, které o dvě dekády dříve kralovalo hitparádám a diskotékám a před songy jako Is It Love nebo Take Me Away nebylo úniku.

Už ve čtvrtek však zahraje ve světelském zámeckém lesoparku například populární kapela Jelen. A bude se tu cítit téměř jako doma. Většina jejích členů pochází z nedaleké Přibyslavi. Hlavním čtvrtečním tahákem bude Divokej Bill a Škwor.

Malý žďárský festival se konkurence nebojí

Na pohodové prostředí, v tomto případě na prvním nádvoří žďárského zámku, sází Festival pod Zelenou horou. V pátek budou hlavním tahákem Skyline hrající elektronickou taneční hudbu, v sobotu Pipes and Pints čili pražská punkrocková kapela s irským zpěvákem a také nesmrtelní Mňága a Žďorp.

„Chceme být pestří - a zrovna tyto tři kapely jsou pro každého trochu a vystihují záběr našeho festivalu, který není úzce zaměřený,“ míní dramaturg Aleš Kostečka.

Z konkurence velkých festivalů si hlavu nedělá. „Jsme hlavně akcí pro Žďáráky. Doufám, že přijdou jako v předešlých letech. Nechceme růst do nekonečna, abychom měli narvaný areál, kde bude hlava na hlavě. Vyhovuje nám prostředí, které je zaplněné tak akorát. Odpoledne přijdou rodiny s dětmi, večer juchají rodiče a další,“ dodává Kostečka.

Dvoudenní vstupenky v předprodeji stojí 450 korun, na místě budou o 50 korun dražší. Vstupné na pátek je za 300 korun, na sobotu za 400 korun.